快訊

大陸政府報告揭露 今年培育發展「這5樣」未來產業

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸第三代自主超導量子電腦「本源悟空」。（上海證券報）
大陸第三代自主超導量子電腦「本源悟空」。（上海證券報）

大陸全國兩會對於今年政府工作任務布署，將著力強大國內市場，堅持內需主導，統籌促消費和擴投資。加緊培育壯大新動能。大陸國務院總理李強5日上午的政府工作報告中提到，將著力發展未來能源、量子科技、具身智能、腦機接口、6G等未來產業。

在李強的政府報告裡，提到的「2026年政府工作任務」，首先包含要「要著力建設強大國內市場」，堅持內需主導，統籌促消費和擴投資，拓展內需增長新空間，更好發揮中國超大規模市場優勢。深入實施提振消費專案行動。激發居民消費性內生動力與促消費政策並舉，推動消費持續增長。設立1,000億元人民幣（單位下同）的財政金融協同促內需專項資金，組合運用貸款貼息、融資擔保、風險補償等方式，支持擴大內需。

另外還有「加緊培育壯大新動能」，包含2000億元超長期特別國債資金支援大規模設備更新等；以及「培育壯大新興產業及未來產業」，打造集成電路（積體電路）、航空航天、生物醫藥、低空經濟等新興支柱產業。建立未來產業投入成長與風險分擔機制，培育發展未來能源、量子科技、具身智能、腦機接口、6G等未來產業。

報告裡也要求「加速高水準科技自立自強」，其中有建設北京（京津冀） 、上海（長三角）、粵港澳大灣區國際科技創新中心，打造世界級科技創新策源地等，以及「持續深化重點領域改革」，縱深推動全國統一大市場建設。制定全國統一大市場建設條例等內容。

消費 積體電路

陸工信部長李樂成：堅持AI為人所用、為人服務、為人所控

首度亮相兩會「部長通道」的大陸工信部部長長李樂成，5日在十四屆全國人大四次會議首場「部長通道」上表示，今年大陸工信部將大力推動人工智慧（AI）和製造業雙向奔赴，堅持AI為人所用。在「反內捲」議題上，則強調鞏固深化前期「反內捲」成果，加強產能監測預警和綜合治理。

陸政府工作報告：今年將實施「更積極」財政政策 落實過緊日子

大陸全國人大5日上午開幕，國務院總理李強進行政府工作報告中。報告中他提到，將繼續實施更積極的財政政策。今年赤字率擬按4%左右安排，赤字規模5.89兆元人民幣、比上年增加2,300億元。同時將實施適度寬鬆的貨幣政策，維持人民幣在合理均衡水準。堅決落實過緊日子。

陸兩會政府工作報告 李強：著力穩房地產市場 控增量去庫存

大陸全國人大5日上午開幕，國務院總理李強進行政府工作報告。大陸李強在政府工作報告中提到，要著力穩定房地產市場，要「因城施策」；要積極有序化解地方政府債務風險，積極穩妥化解金融領域風險。此外，還要加大打擊電訊網路詐騙力度。

2026年目標訂了！大陸今年經濟增長率4.5-5%左右

大陸國務院總理李強5日上午在中共十四屆全國人大四次會議進行作政府工作報告時提出，中國大陸今年發展主要預期目標為：國內生產總值（GDP）增長4.5-5%左右；赤字率擬按4%安排；居民消費價格（CPI）漲幅2%左右，李強主要是為十五五開局改革留出空間。這符合此前市場與學界預期。

李強政府工作報告 將今年經濟增長目標設為4.5%至5%

大陸十四屆全國人大四次會議將於今（5）日上午9時在北京人民大會堂開幕，大陸國務院總理李強將作政府工作報告。關於今年經濟工作，報告提到，今年發展主要預期目標是：經濟增長4.5%—5%，在實際工作中努力爭取更好結果。

