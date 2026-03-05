李強政府工作報告 將今年經濟增長目標設為4.5%至5%

大陸十四屆全國人大四次會議將於今（5）日上午9時在北京人民大會堂開幕，大陸國務院總理李強將作政府工作報告。關於今年經濟工作，報告提到，今年發展主要預期目標是：經濟增長4.5%—5%，在實際工作中努力爭取更好結果。

報告還將今年城鎮調查失業率設為5.5%左右，城鎮新增就業1,200萬人以上；居民消費價格漲幅2%左右；居民收入增長和經濟增長同步；國際收支基本平衡；糧食產量1.4兆斤左右；單位國內生產總值二氧化碳排放降低3.8%左右。

報告表示，提出這些預期目標，主要考慮是開局之年著力調結構、防風險、促改革留出空間，為後期更好發展打牢基礎。經濟增長目標同2035年遠景目標總體銜接，有利於保持經濟運行在合理區間。

報告並指出，今年是中國大陸「十五五」開局之年，要持續防範化解重點領域風險，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，保持社會和諧穩定，實現「十五五」良好開局。