陸AI模型使用量超車美國

美伊戰火下，中東作為大陸汽車出口的關鍵市場也受到衝擊。有業界人士表示，公司在伊朗的業務已停滯，其他市場也受到波及。相關人士稱，短期內企業只能先觀望戰爭走勢，如果持續時間較長，則可能波及大陸汽車出口整體局面。

2026-03-05 03:32