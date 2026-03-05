聽新聞
0:00 / 0:00
陸AI模型使用量超車美國
大陸AI發展出現新變化。多家機構數據顯示，大陸模型單周使用量首次超越美國，技術實力與全球採用度提升；企業端AI代理規模亦被形容進入「爆發期」。機構認為，在性能優化、成本優勢與政策推動下，大陸AI正加快邁向大規模商業化落地。
每日經濟新聞指，全球最大的AI模型API聚合平台OpenRouter數據顯示，2月9日至15日當周，大陸AI模型周使用量達4.12兆Token，首次超越美國同期的2.94兆Token；2月16日至22日當周升至5.16兆Token，三周內成長127%。
報導指，在全球使用量前五模型中，大陸模型占四席，包括MiniMax M2.5、月之暗面Kimi K2.5、智譜GLM-5及DeepSeek V3.2，合計貢獻前五名總使用量85.7%。
另方面，IDC報告指，大陸企業活躍AI代理規模加速擴張，預測2031年突破3.5億個，年複合成長率135%以上；隨任務複雜度提升，AI代理Token消耗年均增幅超30倍。IDC認為，模型能力、生態成熟及「人工智能+」政策是爆發關鍵。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。