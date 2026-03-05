聽新聞
陸AI模型使用量超車美國

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸AI發展出現新變化。多家機構數據顯示，大陸模型單周使用量首次超越美國，技術實力與全球採用度提升；企業端AI代理規模亦被形容進入「爆發期」。機構認為，在性能優化、成本優勢與政策推動下，大陸AI正加快邁向大規模商業化落地。

每日經濟新聞指，全球最大的AI模型API聚合平台OpenRouter數據顯示，2月9日至15日當周，大陸AI模型周使用量達4.12兆Token，首次超越美國同期的2.94兆Token；2月16日至22日當周升至5.16兆Token，三周內成長127%。

報導指，在全球使用量前五模型中，大陸模型占四席，包括MiniMax M2.5、月之暗面Kimi K2.5、智譜GLM-5及DeepSeek V3.2，合計貢獻前五名總使用量85.7%。

另方面，IDC報告指，大陸企業活躍AI代理規模加速擴張，預測2031年突破3.5億個，年複合成長率135%以上；隨任務複雜度提升，AI代理Token消耗年均增幅超30倍。IDC認為，模型能力、生態成熟及「人工智能+」政策是爆發關鍵。

談AI與機器人熱 婁勤儉：十五五將加強原始創新與關鍵核心技術攻關

螞蟻兩 App 用戶逾億

消費級AI大戰 高盛看好阿里、騰訊

免費用 北京開源模型登國際榜首

相關新聞

輝達H200晶片售陸 傳美設每家7.5萬枚上限

美中科技角力持續，美國擬進一步收緊對大陸人工智慧（ＡＩ）晶片出口限制。彭博報導，美國官員正考慮限制輝達向單一大陸企業出口Ｈ２００人工智慧晶片的數量，每家上限擬設為七點五萬枚；性能相近的超微Ｍ１３２５晶片亦將計入配額。此舉將使輝達重返大陸市場進程再添變數。

次大市場 中東戰事衝擊車企

美伊戰火下，中東作為大陸汽車出口的關鍵市場也受到衝擊。有業界人士表示，公司在伊朗的業務已停滯，其他市場也受到波及。相關人士稱，短期內企業只能先觀望戰爭走勢，如果持續時間較長，則可能波及大陸汽車出口整體局面。

陸擴內需 拚技術自主

伴隨兩會開幕，政協委員、人大代表提案出爐，對於大陸經濟前景描繪更清晰，一方面要擴大內需、提升消費；另一方面，持續追求核心技術自主可控。對於今（5）日總理李強政府工作報告全年GDP增長目標是否調整，也是焦點所在。

陸製造業PMI 連2月低於榮枯線

大陸2月官方製造業採購經理人指數（PMI）降至49，連兩個月處於榮枯線以下。官方說明是受春節假期延長影響。有分析指出，這顯示大陸經濟仍存下行壓力。

春節效應 陸PMI連2個月處榮枯線以下

大陸二月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）降至四十九，較上月下滑○點三，連續二個月處於榮枯線以下。官方說明是受春節假期延長影響，另有分析指出，這顯示經濟仍存下行壓力。非製造業商務活動指數略有回升至四十九點五，主要是因住宿餐飲與旅遊相關服務業受春節帶動表現較佳。

