陸製造業PMI 連2月低於榮枯線

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

大陸2月官方製造業採購經理人指數（PMI）降至49，連兩個月處於榮枯線以下。官方說明是受春節假期延長影響。有分析指出，這顯示大陸經濟仍存下行壓力。

大陸國家統計局昨（4）日公布最新數據顯示，2月製造業PMI為49，比前月下降0.3個百分點；非製造業商務活動指數（非製造業PMI）為49.5，比前月上升0.1個百分點；綜合PMI產出指數為49.5，比前月下降0.3個百分點，表明企業生產經營活動總體較前月有所放緩。

大陸國家統計局服務業調查中心首席統計師霍麗慧解讀，從歷史數據看，春節所在月份的PMI大多會出現一些波動，尤其今年春節假期有所延長且全部落在2月中下旬，企業生產經營受到一定影響。

其中，2月生產指數和新訂單指數分別為49.6、48.6，比前月下降1個和0.6個百分點，顯示製造業生產和市場需求有所回落。

第一財經報導，中國物流信息中心專家文韜分析，季節性因素對製造業的影響仍在顯現，製造業運行有所放緩，但這種放緩是短期性的，積極變化仍在累積。3月份，隨著春節假期影響基本消退，各地氣溫逐步回升，工廠、工地全面開工復工，經濟社會也將回歸正常軌道運行。

中國物流與採購聯合會特約分析師張立群則認為，2月製造業PMI繼續下降，既有春節因素影響，也表明經濟仍存下行壓力。訂單類指數均在榮枯線下繼續下降，其中製造業新出口訂單指數為45，較前月下降2.8個百分點幅度較大。目前兩會召開在即，政策因素對企業信心的積極影響有所顯現，生產經營活動預期指數有所提高。

而官方公布的服務業商務活動指數比前月上升0.2個百分點。霍麗慧解讀，受春節假日效應帶動，出遊消費相關行業業務總量增長較快，住宿、餐飲、文化體育娛樂等位於60以上高位景氣區間，零售、航空運輸等升至52以上。

輝達H200晶片售陸 傳美設每家7.5萬枚上限

美中科技角力持續，美國擬進一步收緊對大陸人工智慧（ＡＩ）晶片出口限制。彭博報導，美國官員正考慮限制輝達向單一大陸企業出口Ｈ２００人工智慧晶片的數量，每家上限擬設為七點五萬枚；性能相近的超微Ｍ１３２５晶片亦將計入配額。此舉將使輝達重返大陸市場進程再添變數。

次大市場 中東戰事衝擊車企

美伊戰火下，中東作為大陸汽車出口的關鍵市場也受到衝擊。有業界人士表示，公司在伊朗的業務已停滯，其他市場也受到波及。相關人士稱，短期內企業只能先觀望戰爭走勢，如果持續時間較長，則可能波及大陸汽車出口整體局面。

陸擴內需 拚技術自主

伴隨兩會開幕，政協委員、人大代表提案出爐，對於大陸經濟前景描繪更清晰，一方面要擴大內需、提升消費；另一方面，持續追求核心技術自主可控。對於今（5）日總理李強政府工作報告全年GDP增長目標是否調整，也是焦點所在。

陸AI模型使用量超車美國

大陸AI發展出現新變化。多家機構數據顯示，大陸模型單周使用量首次超越美國，技術實力與全球採用度提升；企業端AI代理規模亦被形容進入「爆發期」。機構認為，在性能優化、成本優勢與政策推動下，大陸AI正加快邁向大規模商業化落地。

春節效應 陸PMI連2個月處榮枯線以下

大陸二月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）降至四十九，較上月下滑○點三，連續二個月處於榮枯線以下。官方說明是受春節假期延長影響，另有分析指出，這顯示經濟仍存下行壓力。非製造業商務活動指數略有回升至四十九點五，主要是因住宿餐飲與旅遊相關服務業受春節帶動表現較佳。

