陸製造業PMI 連2月低於榮枯線

大陸2月官方製造業採購經理人指數（PMI）降至49，連兩個月處於榮枯線以下。官方說明是受春節假期延長影響。有分析指出，這顯示大陸經濟仍存下行壓力。

大陸國家統計局昨（4）日公布最新數據顯示，2月製造業PMI為49，比前月下降0.3個百分點；非製造業商務活動指數（非製造業PMI）為49.5，比前月上升0.1個百分點；綜合PMI產出指數為49.5，比前月下降0.3個百分點，表明企業生產經營活動總體較前月有所放緩。

大陸國家統計局服務業調查中心首席統計師霍麗慧解讀，從歷史數據看，春節所在月份的PMI大多會出現一些波動，尤其今年春節假期有所延長且全部落在2月中下旬，企業生產經營受到一定影響。

其中，2月生產指數和新訂單指數分別為49.6、48.6，比前月下降1個和0.6個百分點，顯示製造業生產和市場需求有所回落。

第一財經報導，中國物流信息中心專家文韜分析，季節性因素對製造業的影響仍在顯現，製造業運行有所放緩，但這種放緩是短期性的，積極變化仍在累積。3月份，隨著春節假期影響基本消退，各地氣溫逐步回升，工廠、工地全面開工復工，經濟社會也將回歸正常軌道運行。

中國物流與採購聯合會特約分析師張立群則認為，2月製造業PMI繼續下降，既有春節因素影響，也表明經濟仍存下行壓力。訂單類指數均在榮枯線下繼續下降，其中製造業新出口訂單指數為45，較前月下降2.8個百分點幅度較大。目前兩會召開在即，政策因素對企業信心的積極影響有所顯現，生產經營活動預期指數有所提高。

而官方公布的服務業商務活動指數比前月上升0.2個百分點。霍麗慧解讀，受春節假日效應帶動，出遊消費相關行業業務總量增長較快，住宿、餐飲、文化體育娛樂等位於60以上高位景氣區間，零售、航空運輸等升至52以上。