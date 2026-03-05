聽新聞
0:00 / 0:00

陸擴內需 拚技術自主

經濟日報／ 特派記者黃雅慧廖士鋒／北京4日電
大陸全國人大新聞發言人婁勤儉 記者廖士鋒／攝影
大陸全國人大新聞發言人婁勤儉 記者廖士鋒／攝影

伴隨兩會開幕，政協委員、人大代表提案出爐，對於大陸經濟前景描繪更清晰，一方面要擴大內需、提升消費；另一方面，持續追求核心技術自主可控。對於今（5）日總理李強政府工作報告全年GDP增長目標是否調整，也是焦點所在。

14屆全國人大四次會議新聞發言人婁勤儉在昨（4）日記者會上表示，將堅持擴大內需戰略基點，大力提升消費，推進市場建設強大的國內市場。

陸媒引述中國社會科學院世界經濟與政治研究所副所長張斌說，擴內需與對外貿易有一定關係，如果大陸能夠比較成功地擴大內需，對於平衡貿易、減少貿易順差有一定幫助。他認為，擴內需不僅是內政，也是外交，因為擴內需可以增加進口、減少出口，對外建立更好的經貿關係。

人大會議今（5）日召開，12日閉幕，會期八天。今年大會議程共有11項，包括審議政府工作報告、審查國民經濟和社會發展第15個五年規劃綱要草案等。

婁勤儉預告，今年全國人大常委會將就建設國內統一大市場、扎實推進鄉村全面振興等方面展開監督，制定社會救助法、醫療保障法、托育服務法等，推動將更多資源投入民生領域，讓人民群眾能消費、敢消費、願消費。

大陸政協委員、清華大學經濟管理學院白重恩昨日在會場受訪指出，地緣政治局勢下，全球需求有很多不確定性，當前要做好自己的事，因此壯大國內市場非常重要。

科技創新上，婁勤儉稱，在現實環境下，科技的創新和發展，關鍵在於核心技術自主可控。「十五五」期間，將加強原始創新和關鍵核心技術攻關，加快推動科技創新和產業創新深度融合。

企業家代表陸續公布提案，小米董事長雷軍提交五份建議，覆蓋前沿科技到社會治理。其中關於人形機器人、交通安全體系、複合型人才培養的三項建議，主要針對智能網聯新能源汽車產業的核心痛點與未來走向。

小鵬汽車董事長何小鵬則聚焦科技創新與新質生產力培育，圍繞自動駕駛、具身智能、低空經濟三大領域，提交三份系統建議，以制度創新推動技術躍遷與產業規模化落地；政協委員、吉利控股集團董事長李書福則聚焦綠色交通、智能汽車學科建設與無障礙出行等三大領域提出建議。

內捲仍是今年企業家關注議題，比如全國人大代表，TCL創始人、董事長李東生在太陽能產能過剩問題上，建議推出配套政策支持，以推進太陽能產業市場化重組，破除「內捲式」競爭；隆基綠能董事長鐘寶申則建議要針對太陽能產業鏈各環節特點建立不同標準，以規範競爭秩序。

全國人大 太陽能產業 人形機器人

延伸閱讀

雷軍向大陸「兩會」提案 盼推動駕照考試納入智能汽車相關內容

香港在十五五的角色？陸全國人大發言人：將繼續推出惠港措施

學者張五岳：陸兩會聚焦經濟建設 台灣問題因「2事」成川習會重點

談AI與機器人熱 婁勤儉：十五五將加強原始創新與關鍵核心技術攻關

相關新聞

輝達H200晶片售陸 傳美設每家7.5萬枚上限

美中科技角力持續，美國擬進一步收緊對大陸人工智慧（ＡＩ）晶片出口限制。彭博報導，美國官員正考慮限制輝達向單一大陸企業出口Ｈ２００人工智慧晶片的數量，每家上限擬設為七點五萬枚；性能相近的超微Ｍ１３２５晶片亦將計入配額。此舉將使輝達重返大陸市場進程再添變數。

次大市場 中東戰事衝擊車企

美伊戰火下，中東作為大陸汽車出口的關鍵市場也受到衝擊。有業界人士表示，公司在伊朗的業務已停滯，其他市場也受到波及。相關人士稱，短期內企業只能先觀望戰爭走勢，如果持續時間較長，則可能波及大陸汽車出口整體局面。

陸擴內需 拚技術自主

伴隨兩會開幕，政協委員、人大代表提案出爐，對於大陸經濟前景描繪更清晰，一方面要擴大內需、提升消費；另一方面，持續追求核心技術自主可控。對於今（5）日總理李強政府工作報告全年GDP增長目標是否調整，也是焦點所在。

陸製造業PMI 連2月低於榮枯線

大陸2月官方製造業採購經理人指數（PMI）降至49，連兩個月處於榮枯線以下。官方說明是受春節假期延長影響。有分析指出，這顯示大陸經濟仍存下行壓力。

陸AI模型使用量超車美國

大陸AI發展出現新變化。多家機構數據顯示，大陸模型單周使用量首次超越美國，技術實力與全球採用度提升；企業端AI代理規模亦被形容進入「爆發期」。機構認為，在性能優化、成本優勢與政策推動下，大陸AI正加快邁向大規模商業化落地。

春節效應 陸PMI連2個月處榮枯線以下

大陸二月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）降至四十九，較上月下滑○點三，連續二個月處於榮枯線以下。官方說明是受春節假期延長影響，另有分析指出，這顯示經濟仍存下行壓力。非製造業商務活動指數略有回升至四十九點五，主要是因住宿餐飲與旅遊相關服務業受春節帶動表現較佳。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。