移動產業 2030年將達全球GDP8.4%

全球移動通信系統協會智庫最新發布的報告預測，到二○三○年，全球移動技術和服務產業的經濟貢獻將達到十一點三兆美元，占全球ＧＤＰ（國內生產總值）的約百分之八點四。

新華社報導，名為《二○二六年移動經濟》的報告指出，二○二五年移動技術和服務產業創造了七點六兆美元的經濟價值，相當於當年全球ＧＤＰ的百分之六點四；預計到二○三○年，移動產業創造的經濟價值將達十一點三兆美元，即全球ＧＤＰ的約百分之八點四。

報告顯示，二○二五年移動生態系統在全球範圍內提供了五千萬個就業崗位，並貢獻了超過八千億美元的公共收入。預計到二○三○年，全球百分之五十七的移動連接將基於5Ｇ網路運行，而2Ｇ和3Ｇ等傳統網路連接占比將分別降至百分之一和百分之五。運營商的收入將從二○二五年的一點一九兆美元增至二○三○年的一點三六兆美元。

報告還強調了數位時代的網路安全問題。隨著網路向軟體化和智能化演進，絕大多數運營商認為當前面臨的安全威脅程度「較高」或「非常高」，需採取多重安全措施應對。報告認為，為打擊網路詐騙等問題，政府、監管機構和移動行業應加強相關教育和立法，提升防火牆等技術保護能力，以及強化全球合作等。

報告還指出，移動互聯網正在快速普及，使用鴻溝正在縮小，但目前全球仍有超過三十億人未接入移動互聯網。

《二○二六年移動經濟》總結並展望了移動產業發展的新趨勢、塑造移動產業結構的新動向、移動產業對經濟的影響以及支持產業創新增長的政策。報告指出，移動產業正從以連接為核心的模式，轉型為由先進數位平台、5Ｇ獨立組網、人工智能和開放應用程序接口驅動的新模式，這種演變已在重塑全球經濟。