移動產業 2030年將達全球GDP8.4%

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

全球移動通信系統協會智庫最新發布的報告預測，到二○三○年，全球移動技術和服務產業的經濟貢獻將達到十一點三兆美元，占全球ＧＤＰ（國內生產總值）的約百分之八點四。

新華社報導，名為《二○二六年移動經濟》的報告指出，二○二五年移動技術和服務產業創造了七點六兆美元的經濟價值，相當於當年全球ＧＤＰ的百分之六點四；預計到二○三○年，移動產業創造的經濟價值將達十一點三兆美元，即全球ＧＤＰ的約百分之八點四。

報告顯示，二○二五年移動生態系統在全球範圍內提供了五千萬個就業崗位，並貢獻了超過八千億美元的公共收入。預計到二○三○年，全球百分之五十七的移動連接將基於5Ｇ網路運行，而2Ｇ和3Ｇ等傳統網路連接占比將分別降至百分之一和百分之五。運營商的收入將從二○二五年的一點一九兆美元增至二○三○年的一點三六兆美元。

報告還強調了數位時代的網路安全問題。隨著網路向軟體化和智能化演進，絕大多數運營商認為當前面臨的安全威脅程度「較高」或「非常高」，需採取多重安全措施應對。報告認為，為打擊網路詐騙等問題，政府、監管機構和移動行業應加強相關教育和立法，提升防火牆等技術保護能力，以及強化全球合作等。

報告還指出，移動互聯網正在快速普及，使用鴻溝正在縮小，但目前全球仍有超過三十億人未接入移動互聯網。

《二○二六年移動經濟》總結並展望了移動產業發展的新趨勢、塑造移動產業結構的新動向、移動產業對經濟的影響以及支持產業創新增長的政策。報告指出，移動產業正從以連接為核心的模式，轉型為由先進數位平台、5Ｇ獨立組網、人工智能和開放應用程序接口驅動的新模式，這種演變已在重塑全球經濟。

移動互聯網 新華社 監管機構

相關新聞

洞察大陸消費市場轉型 統一中控2025年利潤增逾10%

統一企業中國控股（簡稱統一中控）4日發布年度業績公告，2025年集團收益達人民幣317.14億元，較去年增長4.6%；稅後利潤達人民幣20.5億元，較去年增長10.9%。公司提到，面對大陸消費市場的結構性轉型，集團憑藉經驗豐富的經營團隊與穩健的盈利模式，實現收益與利潤創歷史新高。

輝達H200晶片售陸 傳美設每家7.5萬枚上限

美中科技角力持續，美國擬進一步收緊對大陸人工智慧（ＡＩ）晶片出口限制。彭博報導，美國官員正考慮限制輝達向單一大陸企業出口Ｈ２００人工智慧晶片的數量，每家上限擬設為七點五萬枚；性能相近的超微Ｍ１３２５晶片亦將計入配額。此舉將使輝達重返大陸市場進程再添變數。

穩坐大陸電池巨頭 寧德時代董座曾毓群：推進產品、技術與標準全面出海

大陸全國政協委員、大陸電池巨頭寧德時代董事長曾毓群4日在全國政協十四屆四次會議第一場「委員通道」上表示，「作為龍頭企業，我們會一直秉持開放、共享、共贏、共榮理念，把中國產品賣到世界，同時也會把我們的技術、標準推廣到全世界，跟全世界所有同行一道，為人類的新能源事業作出卓越貢獻。」

春節效應 陸PMI連2個月處榮枯線以下

大陸二月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）降至四十九，較上月下滑○點三，連續二個月處於榮枯線以下。官方說明是受春節假期延長影響，另有分析指出，這顯示經濟仍存下行壓力。非製造業商務活動指數略有回升至四十九點五，主要是因住宿餐飲與旅遊相關服務業受春節帶動表現較佳。

上海春季招聘會 呈現供需兩旺景象

「樂業上海優+」—二○二六年上海市春季促進就業專項行動暨高校畢業生擇業對接會三日在滬舉行。作為春節後上海首場規模最大的招聘會，現場呈現企業搶人、求職者踴躍的供需兩旺景象，人工智能（ＡＩ）崗位量增加、薪資上漲、需求旺盛。

蘇州台企、民企、德企 探索融合路徑

蘇州市「兩岸兩鏈」融合發展對接會——走進德企專場，三日在江蘇太倉中德雙元制職業教育產業園舉行。來自蘇州大市範圍的台企、民企、德企代表以及相關部門負責人等二百多人參加活動。

