蘇州台企、民企、德企 探索融合路徑

蘇州市「兩岸兩鏈」融合發展對接會——走進德企專場，三日在江蘇太倉中德雙元制職業教育產業園舉行。來自蘇州大市範圍的台企、民企、德企代表以及相關部門負責人等二百多人參加活動。

中新社報導，太倉市委副書記、市長徐華東在致辭中表示，太倉作為蘇州對德合作主陣地和兩岸合作重要板塊，目前已集聚德企超五百六十家、台企近二百家。近期中德簽署的合作文件中，有三項落地太倉。他誠邀更多企業加倉太倉、重倉太倉。 「多年來，蘇州一直是大陸台商投資最活躍、台資企業最密集、兩岸經貿文化交流最頻繁的城市之一，已累計批准台資企業一點四萬家。台商在蘇州發展三十餘年，我們深切感受到，開放是最大的機遇，合作是最強的動能。」蘇州市台灣同胞投資企業協會會長邱士楷表示，希望能探索台企、民企、德企三方融合的新路徑。推動更多台企與德企在智能製造、綠色低碳、供應鏈協同等領域開展深度合作。

在德企工作多年的太倉市隱形冠軍企業協會執行會長張臻偉認為，德企強於核心技術，而台企、民企在成本控制、市場響應速度及規模化生產上獨具優勢。通過鼓勵台企、民企進入德企的供應鏈，在精密零部件、模具等環節形成「德企核心+台企民企智造」的高效協同，共同提升產業鏈的韌性與安全水平。

本次活動聚焦工業母機領域，通過搭建台企、民企、德企務實合作平台，進一步暢通產供鏈對接渠道，提升本地產業配套效率與協同創新能力。

活動現場舉行台企、民企、德企合作聯盟倡議書簽署儀式，共同倡議圍繞蘇州「一○三○」產業體系建設，推動產業鏈上下游高效銜接、供應鏈配套合作。在配套的產供鏈對接會上，二十四家台企、民企、德企代表現場展示產品，與會企業圍繞技術配套、供應鏈協同等展開交流。