蘇州台企、民企、德企 探索融合路徑

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

蘇州市「兩岸兩鏈」融合發展對接會——走進德企專場，三日在江蘇太倉中德雙元制職業教育產業園舉行。來自蘇州大市範圍的台企、民企、德企代表以及相關部門負責人等二百多人參加活動。

中新社報導，太倉市委副書記、市長徐華東在致辭中表示，太倉作為蘇州對德合作主陣地和兩岸合作重要板塊，目前已集聚德企超五百六十家、台企近二百家。近期中德簽署的合作文件中，有三項落地太倉。他誠邀更多企業加倉太倉、重倉太倉。　 　「多年來，蘇州一直是大陸台商投資最活躍、台資企業最密集、兩岸經貿文化交流最頻繁的城市之一，已累計批准台資企業一點四萬家。台商在蘇州發展三十餘年，我們深切感受到，開放是最大的機遇，合作是最強的動能。」蘇州市台灣同胞投資企業協會會長邱士楷表示，希望能探索台企、民企、德企三方融合的新路徑。推動更多台企與德企在智能製造、綠色低碳、供應鏈協同等領域開展深度合作。　　 　　

在德企工作多年的太倉市隱形冠軍企業協會執行會長張臻偉認為，德企強於核心技術，而台企、民企在成本控制、市場響應速度及規模化生產上獨具優勢。通過鼓勵台企、民企進入德企的供應鏈，在精密零部件、模具等環節形成「德企核心+台企民企智造」的高效協同，共同提升產業鏈的韌性與安全水平。　　 　　

本次活動聚焦工業母機領域，通過搭建台企、民企、德企務實合作平台，進一步暢通產供鏈對接渠道，提升本地產業配套效率與協同創新能力。 　

活動現場舉行台企、民企、德企合作聯盟倡議書簽署儀式，共同倡議圍繞蘇州「一○三○」產業體系建設，推動產業鏈上下游高效銜接、供應鏈配套合作。在配套的產供鏈對接會上，二十四家台企、民企、德企代表現場展示產品，與會企業圍繞技術配套、供應鏈協同等展開交流。

洞察大陸消費市場轉型 統一中控2025年利潤增逾10%

統一企業中國控股（簡稱統一中控）4日發布年度業績公告，2025年集團收益達人民幣317.14億元，較去年增長4.6%；稅後利潤達人民幣20.5億元，較去年增長10.9%。公司提到，面對大陸消費市場的結構性轉型，集團憑藉經驗豐富的經營團隊與穩健的盈利模式，實現收益與利潤創歷史新高。

輝達H200晶片售陸 傳美設每家7.5萬枚上限

美中科技角力持續，美國擬進一步收緊對大陸人工智慧（ＡＩ）晶片出口限制。彭博報導，美國官員正考慮限制輝達向單一大陸企業出口Ｈ２００人工智慧晶片的數量，每家上限擬設為七點五萬枚；性能相近的超微Ｍ１３２５晶片亦將計入配額。此舉將使輝達重返大陸市場進程再添變數。

穩坐大陸電池巨頭 寧德時代董座曾毓群：推進產品、技術與標準全面出海

大陸全國政協委員、大陸電池巨頭寧德時代董事長曾毓群4日在全國政協十四屆四次會議第一場「委員通道」上表示，「作為龍頭企業，我們會一直秉持開放、共享、共贏、共榮理念，把中國產品賣到世界，同時也會把我們的技術、標準推廣到全世界，跟全世界所有同行一道，為人類的新能源事業作出卓越貢獻。」

春節效應 陸PMI連2個月處榮枯線以下

大陸二月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）降至四十九，較上月下滑○點三，連續二個月處於榮枯線以下。官方說明是受春節假期延長影響，另有分析指出，這顯示經濟仍存下行壓力。非製造業商務活動指數略有回升至四十九點五，主要是因住宿餐飲與旅遊相關服務業受春節帶動表現較佳。

上海春季招聘會 呈現供需兩旺景象

「樂業上海優+」—二○二六年上海市春季促進就業專項行動暨高校畢業生擇業對接會三日在滬舉行。作為春節後上海首場規模最大的招聘會，現場呈現企業搶人、求職者踴躍的供需兩旺景象，人工智能（ＡＩ）崗位量增加、薪資上漲、需求旺盛。

