上海春季招聘會 呈現供需兩旺景象

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

「樂業上海優+」—二○二六年上海市春季促進就業專項行動暨高校畢業生擇業對接會三日在滬舉行。作為春節後上海首場規模最大的招聘會，現場呈現企業搶人、求職者踴躍的供需兩旺景象，人工智能（ＡＩ）崗位量增加、薪資上漲、需求旺盛。

中新社報導，本次招聘會共設十七個招聘專區與四大服務專區，一千家企業集中亮相，提供就業崗位超過一點三萬個。招聘會現場累計收到簡歷二點九萬分，達成初步就業意向約七千一百人；線上直播帶崗吸引超六點六萬人次觀看。

「用人單位招聘意願旺盛，求職者參與度高，崗位供給充足。」上海市就業促進中心主任周國良受訪時表示，企業參與熱情超出預期，崗位需求集中釋放，直觀反映出上海就業形勢持續穩中向好。 　　

本屆招聘會上，ＡＩ相關崗位成為主角。ＡＩ領域崗位數量同比增長超一成，大模型構建、算法工程師、機器學習、智能體開發等人才備受追捧。其中，智能體開發算法工程師月薪起薪可達四萬元人民幣，對符合需求的頂尖創新人才更是一人一價、上不封頂。 　　

上海西井信息科技有限公司高級副總裁張波說，公司超九成崗位與ＡＩ相關，基礎編碼工作正逐步由ＡＩ助手替代，企業更看重系統設計、創造性解決問題與人機協同能力。

中國科學院上海矽酸鹽研究所則專門設立了「材料+ＡＩ」的專項部門，加大交叉學科人才引育力度，推動傳統科研與人工智能深度融合。 　

周國良表示，ＡＩ正如同當年的電腦專業一樣，加速成為各行各業的通用技能。求職者未必都要從事ＡＩ崗位，但需要具備相應的ＡＩ素養與應用能力。

