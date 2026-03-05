春節效應 陸PMI連2個月處榮枯線以下

聽新聞
聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
大陸二月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）降至四十九，較上月下滑○點三，連續二個月處於榮枯線以下。官方說明是受春節假期延長影響，另有分析指出，這顯示經濟仍存下行壓力。非製造業商務活動指數略有回升至四十九點五，主要是因住宿餐飲與旅遊相關服務業受春節帶動表現較佳。

大陸國家統計局四日公布最新數據顯示，二月分，製造業ＰＭＩ為四十九，比上月下降○點三；非製造業商務活動指數為四十九點五，比上月上升○點一；綜合ＰＭＩ產出指數為四十九點五，比上月下降○點三，表明企業生產經營活動總體較上月有所放緩。

大陸國家統計局服務業調查中心首席統計師霍麗慧解讀，從歷史數據看，春節所在月分的ＰＭＩ大多會出現一些波動，尤其今年春節假期有所延長且全部落在二月中下旬，企業生產經營受到一定影響。

其中，生產指數和新訂單指數分別比上月下降了一點○個和○點六，顯示製造業生產和市場需求有所回落。農副食品加工、電腦通信電子設備等行業生產指數和新訂單指數均位於臨界點以上，不過紡織服裝服飾、汽車等行業兩個指數繼續低於臨界點，市場活躍度偏弱。

第一財經報導，中國物流信息中心專家文韜分析，季節性因素對製造業的影響仍在顯現，製造業運行有所放緩，但這種放緩是短期性的，積極變化仍在累積。三月分，隨著春節假期影響基本消退，各地氣溫逐步回升，工廠、工地全面開工復工，經濟社會也將回歸正常軌道運行。

中國物流與採購聯合會特約分析師張立群則認為，二月分製造業ＰＭＩ指數繼續下降，既有春節因素影響，也表明經濟仍存下行壓力。訂單類指數均在榮枯線下繼續下降，其中出口訂單指數下降幅度較大。目前兩會召開在即，政策因素對企業信心的積極影響有所顯現，生產經營活動預期指數有所提高。

而服務業商務活動指數比上月上升○點二。霍麗慧解讀，受春節假日效應帶動，出遊消費相關行業業務總量增長較快，住宿、餐飲、文化體育娛樂等位於六十以上高位景氣區間，零售、航空運輸等升至五十二以上。

資本市場服務、房地產等行業商務活動指數低位運行，市場活躍度偏低；此外，受春節假期企業員工集中返鄉，部分建築項目暫停施工等因素影響，建築業商務活動指數降至四十八點二，建築業景氣水平繼續回落。

