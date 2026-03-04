快訊

穩坐大陸電池巨頭 寧德時代董座曾毓群：推進產品、技術與標準全面出海

聯合報／ 記者黃雅慧／北京即時報導
大陸全國政協委員、大陸電池巨頭寧德時代董事長曾毓群4日在全國政協十四屆四次會議第一場「委員通道」受訪。圖取自新華社
大陸全國政協委員、大陸電池巨頭寧德時代董事長曾毓群4日在全國政協十四屆四次會議第一場「委員通道」受訪。圖取自新華社

大陸全國政協委員、大陸電池巨頭寧德時代董事長曾毓群4日在全國政協十四屆四次會議第一場「委員通道」上表示，「作為龍頭企業，我們會一直秉持開放、共享、共贏、共榮理念，把中國產品賣到世界，同時也會把我們的技術、標準推廣到全世界，跟全世界所有同行一道，為人類的新能源事業作出卓越貢獻。」

曾毓群說，多年來，大陸持續鼓勵可再生能源發展的戰略定力，使得從事這個行業的所有企業和從業人員都有了「指南針」，在大家共同努力下，我國形成了一個從礦山到材料、電池、應用，再到回收的強勁產業生態鏈。

曾毓群表示，其實最重要的是堅持自主創新。他提供些相關數據，比如近幾年寧德時代每年的研發投入都超過人民幣200億元，有21,000多人從事自主研發工作，產生專利累計超過5萬份，因此能讓全世界幾十個國家和地區、2000多萬輛汽車使用寧德時代提供的電池產品。

除了產品領先外，曾毓群說，他們在技術、標準體制上也非常領先，這幾年建立了非常強勁、有韌性的供應鏈和生態體系。

展望未來，曾毓群指出，不能停留在現在這個模式，企業會加大研發投入，尤其是應用人工智能聚焦新材料、新製造體系等加大研發投入。

據了解，寧德時代已連續多年佔據全球動力電池裝機量首位，市佔率近40%，產品目前已進入全球53個國家和地區，全球每3輛新能源車中就有1輛搭載該公司電池。2025年前三季，大陸鋰電池出口總量達199GWh，寧德時代以116GWh的出口量佔據全國58.3%的市場份額，包攬全球近六成的鋰電池出口增量，是中國「新三樣」出口的核心力量。同時在全球多地區推進生產基地建設，其中歐洲德國圖林根基地已穩定運營，可覆蓋歐洲90%以上的主流乘用車車企，為福斯、BMW、賓士等頭部品牌提供配套。

新能源車

洞察大陸消費市場轉型 統一中控2025年利潤增逾10%

統一企業中國控股（簡稱統一中控）4日發布年度業績公告，2025年集團收益達人民幣317.14億元，較去年增長4.6%；稅後利潤達人民幣20.5億元，較去年增長10.9%。公司提到，面對大陸消費市場的結構性轉型，集團憑藉經驗豐富的經營團隊與穩健的盈利模式，實現收益與利潤創歷史新高。

輝達H200晶片售陸 傳美設每家7.5萬枚上限

美中科技角力持續，美國擬進一步收緊對大陸人工智慧（ＡＩ）晶片出口限制。彭博報導，美國官員正考慮限制輝達向單一大陸企業出口Ｈ２００人工智慧晶片的數量，每家上限擬設為七點五萬枚；性能相近的超微Ｍ１３２５晶片亦將計入配額。此舉將使輝達重返大陸市場進程再添變數。

穩坐大陸電池巨頭 寧德時代董座曾毓群：推進產品、技術與標準全面出海

大陸全國政協委員、大陸電池巨頭寧德時代董事長曾毓群4日在全國政協十四屆四次會議第一場「委員通道」上表示，「作為龍頭企業，我們會一直秉持開放、共享、共贏、共榮理念，把中國產品賣到世界，同時也會把我們的技術、標準推廣到全世界，跟全世界所有同行一道，為人類的新能源事業作出卓越貢獻。」

中國大陸太陽能產業嚴重過剩 業者建議設監管紅線

中國太陽能產業嚴重過剩，超過全球的每年新增需求。有綠能業者建議，仿照房地產業的「三道紅線」風險管控讓業者退出

擴大品牌版圖…陸媒：瑞幸咖啡大股東 將收購雀巢旗下藍瓶咖啡全球門市

瑞幸咖啡實際控制方大鉦資本，據報已競得精品咖啡品牌「藍瓶咖啡」全球門市，即將和雀巢完成交易，雀巢將保留咖啡機與膠囊業務。市場分析指出，此舉有助瑞幸推動品牌高端化布局，藉由藍瓶切入精品咖啡市場，並結合瑞幸既有供應鏈優勢優化成本結構，形成從平價到高端的完整咖啡品牌版圖。

香港在十五五的角色？陸全國人大發言人：將繼續推出惠港措施

對於香港在十五五期間展現的角色，大陸十四屆全國人大四次會議新聞發言人婁勤儉4日在記者會上表示，中共中央將在十五五對支持香港發揮獨特優勢與重要作用作出部署，將繼續推出惠港政策措施。

