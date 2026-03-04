美伊開戰 中國大陸股匯市同受震盪但相對抗跌

美以2月28日攻擊伊朗，引發全球股匯市震盪。中國股市3月2日開戰後首個交易日由黑翻紅表現抗跌，雖然昨天及今天仍不敵衝擊接連下跌，但跌幅相對有限；至於匯市，上週大漲的人民幣兌美元匯率，2日起連兩個交易日快速回跌，迫使中國央行3日大幅拉升中間價出手阻跌，今天轉而回穩。

美國與以色列聯手攻擊伊朗，並擊殺其最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）後，全球資本市場均受到不同程度衝擊。相形之下，中國股市2日開盤雖也下跌，但盤中即告翻紅，終場上證指數反而上漲0.47%，深證成指也僅下跌0.2%，在全球股市中表現相對抗跌。

然而，在伊朗宣布封鎖波斯灣對外航路要道、屬全球原油輸出命脈的荷莫茲海峽後，全球股市跌幅加劇，中國股市3日至4日湧現龐大賣壓，上證指數先後下跌1.43%及0.98%；深證成指也先後下跌3.07%及0.75%。但在亞股乃至全球股市中，中國股市3天來的表現相對抗跌。

中國法人普遍認為，美伊開戰是當前影響中國股市短線走勢的最大因素，行情容易受消息面衝擊，但對基本面的實質影響並不如短線般劇烈。同時，目前正值中國全國「兩會」，全年經濟成長目標及政策的明確化，將為市場提供支撐性。

匯市方面，在美伊開戰前1週，人民幣兌美元匯率曾出現快速上揚，離岸匯率一度攻上6.82661元，波段升幅一度直逼1%。但開戰後，在避險資金大量湧入美元下，人民幣匯率自3月2日起連3天快速下跌，將上週凌厲的升值趨勢全數抵銷，回到農曆春節前的價位。

在穩定市場信心的考量下，中國人民銀行3日一度出手，將人民幣兌美元中間價大幅調高148個基本點至6.9088元，創34個月來新高，也是自2025年8月25日以來，人民幣中間價單日漲幅最大的一次。今天人民幣兌美元中間價微跌至6.9124元，離岸匯率則在開低後回穩，截至下午6時為6.90732元，較3日微漲。

多數中國法人預測，人民幣匯率本週仍將受伊朗局勢影響，呈現較大波動。但除非伊朗局勢有重大變化，人民幣長期溫和震盪走高的大趨勢，不至於有太大改變。