美伊開戰 中國大陸股匯市同受震盪但相對抗跌

中央社／ 台北4日電
在穩定市場信心的考量下，中國人民銀行3日一度出手，將人民幣兌美元中間價大幅調高148個基本點至6.9088元，創34個月來新高。（路透）
美以2月28日攻擊伊朗，引發全球股匯市震盪。中國股市3月2日開戰後首個交易日由黑翻紅表現抗跌，雖然昨天及今天仍不敵衝擊接連下跌，但跌幅相對有限；至於匯市，上週大漲的人民幣兌美元匯率，2日起連兩個交易日快速回跌，迫使中國央行3日大幅拉升中間價出手阻跌，今天轉而回穩。

美國與以色列聯手攻擊伊朗，並擊殺其最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）後，全球資本市場均受到不同程度衝擊。相形之下，中國股市2日開盤雖也下跌，但盤中即告翻紅，終場上證指數反而上漲0.47%，深證成指也僅下跌0.2%，在全球股市中表現相對抗跌。

然而，在伊朗宣布封鎖波斯灣對外航路要道、屬全球原油輸出命脈的荷莫茲海峽後，全球股市跌幅加劇，中國股市3日至4日湧現龐大賣壓，上證指數先後下跌1.43%及0.98%；深證成指也先後下跌3.07%及0.75%。但在亞股乃至全球股市中，中國股市3天來的表現相對抗跌。

中國法人普遍認為，美伊開戰是當前影響中國股市短線走勢的最大因素，行情容易受消息面衝擊，但對基本面的實質影響並不如短線般劇烈。同時，目前正值中國全國「兩會」，全年經濟成長目標及政策的明確化，將為市場提供支撐性。

匯市方面，在美伊開戰前1週，人民幣兌美元匯率曾出現快速上揚，離岸匯率一度攻上6.82661元，波段升幅一度直逼1%。但開戰後，在避險資金大量湧入美元下，人民幣匯率自3月2日起連3天快速下跌，將上週凌厲的升值趨勢全數抵銷，回到農曆春節前的價位。

在穩定市場信心的考量下，中國人民銀行3日一度出手，將人民幣兌美元中間價大幅調高148個基本點至6.9088元，創34個月來新高，也是自2025年8月25日以來，人民幣中間價單日漲幅最大的一次。今天人民幣兌美元中間價微跌至6.9124元，離岸匯率則在開低後回穩，截至下午6時為6.90732元，較3日微漲。

多數中國法人預測，人民幣匯率本週仍將受伊朗局勢影響，呈現較大波動。但除非伊朗局勢有重大變化，人民幣長期溫和震盪走高的大趨勢，不至於有太大改變。

洞察大陸消費市場轉型 統一中控2025年利潤增逾10%

統一企業中國控股（簡稱統一中控）4日發布年度業績公告，2025年集團收益達人民幣317.14億元，較去年增長4.6%；稅後利潤達人民幣20.5億元，較去年增長10.9%。公司提到，面對大陸消費市場的結構性轉型，集團憑藉經驗豐富的經營團隊與穩健的盈利模式，實現收益與利潤創歷史新高。

輝達H200晶片售陸 傳美設每家7.5萬枚上限

美中科技角力持續，美國擬進一步收緊對大陸人工智慧（ＡＩ）晶片出口限制。彭博報導，美國官員正考慮限制輝達向單一大陸企業出口Ｈ２００人工智慧晶片的數量，每家上限擬設為七點五萬枚；性能相近的超微Ｍ１３２５晶片亦將計入配額。此舉將使輝達重返大陸市場進程再添變數。

穩坐大陸電池巨頭 寧德時代董座曾毓群：推進產品、技術與標準全面出海

大陸全國政協委員、大陸電池巨頭寧德時代董事長曾毓群4日在全國政協十四屆四次會議第一場「委員通道」上表示，「作為龍頭企業，我們會一直秉持開放、共享、共贏、共榮理念，把中國產品賣到世界，同時也會把我們的技術、標準推廣到全世界，跟全世界所有同行一道，為人類的新能源事業作出卓越貢獻。」

中國大陸太陽能產業嚴重過剩 業者建議設監管紅線

中國太陽能產業嚴重過剩，超過全球的每年新增需求。有綠能業者建議，仿照房地產業的「三道紅線」風險管控讓業者退出

擴大品牌版圖…陸媒：瑞幸咖啡大股東 將收購雀巢旗下藍瓶咖啡全球門市

瑞幸咖啡實際控制方大鉦資本，據報已競得精品咖啡品牌「藍瓶咖啡」全球門市，即將和雀巢完成交易，雀巢將保留咖啡機與膠囊業務。市場分析指出，此舉有助瑞幸推動品牌高端化布局，藉由藍瓶切入精品咖啡市場，並結合瑞幸既有供應鏈優勢優化成本結構，形成從平價到高端的完整咖啡品牌版圖。

香港在十五五的角色？陸全國人大發言人：將繼續推出惠港措施

對於香港在十五五期間展現的角色，大陸十四屆全國人大四次會議新聞發言人婁勤儉4日在記者會上表示，中共中央將在十五五對支持香港發揮獨特優勢與重要作用作出部署，將繼續推出惠港政策措施。

