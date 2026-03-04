洞察大陸消費市場轉型 統一中控2025年利潤增逾10%

統一企業中國控股（簡稱統一中控）4日發布年度業績公告，2025年集團收益達人民幣317.14億元，較去年增長4.6%；稅後利潤達人民幣20.5億元，較去年增長10.9%。公司提到，面對大陸消費市場的結構性轉型，集團憑藉經驗豐富的經營團隊與穩健的盈利模式，實現收益與利潤創歷史新高。

從產品品項來看，飲品業務收益錄得194.71億元（人民幣，下同），年增1.2%。茶飲料事業收益88.02億元，年增2.6%；果汁事業收益為33.40億元；奶茶事業收益達64.80億元，年增1.2%。各業務分部中，飲料業務表現穩定，食品業務通過價值營銷和創新策略實現穩步提升。

在管理層討論與分析部分，公司提到面對大陸消費市場的結構性轉型，集團憑藉經驗豐富的經營團隊與穩健的盈利模式，成功保持穩步前行。

展望2026年，統一表示隨經濟溫和復甦與內需動能激活，將以「聚焦經營」為核心，精準洞察健康與情緒價值等趨勢，藉由研發創新全面提升商品力，在迭代優化的市場格局中追求「持續成功」與「永遠進步」，為股東創造長期穩健的價值回報。

去年上半年，統一中控上半年獲利繳出亮眼成績單，主要是營收成長、毛利率提升以及銷售費用率減低所致。統一中控表示，主要是銷量增長帶來產能提升及部分原物料價格回落影響所致。

對於中國大陸市場的看法，統一中控去年稱，中國政府延續「消費促進年」政策導向，各項宏觀政策繼續發力顯效，促進消費潛力釋放，消費市場平穩向好。消費對經濟增長的貢獻率進一步提升，市場信心穩步復甦，折射出中國經濟的強大韌性。