快訊

中東戰火延燒…台灣人滯卡達回不來 20多人組自救會包車「逃難」

傳承保守主義的勇者之劍？盧比歐「放蔣出馬」的由來

聽新聞
0:00 / 0:00

擴大品牌版圖…陸媒：瑞幸咖啡大股東 將收購雀巢旗下藍瓶咖啡全球門市

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
陸媒報導，瑞幸咖啡實際控制方大鉦資本，據傳已競得精品咖啡品牌藍瓶咖啡全球門市。（本報系資料照）
陸媒報導，瑞幸咖啡實際控制方大鉦資本，據傳已競得精品咖啡品牌藍瓶咖啡全球門市。（本報系資料照）

瑞幸咖啡實際控制方大鉦資本，據報已競得精品咖啡品牌「藍瓶咖啡」全球門市，即將和雀巢完成交易，雀巢將保留咖啡機與膠囊業務。市場分析指出，此舉有助瑞幸推動品牌高端化布局，藉由藍瓶切入精品咖啡市場，並結合瑞幸既有供應鏈優勢優化成本結構，形成從平價到高端的完整咖啡品牌版圖。

陸媒《晚點LatePost》4日報導稱，一位接近瑞幸的人士表示，大鉦買下藍瓶咖啡全球門市，雀巢將保留藍瓶的咖啡機和膠囊業務。另一位接近大鉦的人士稱，目前交易已簽字，尚未完成交割。針對這項消息，雀巢表示不予置評，大鉦則沒有回覆。

該報導引述大陸多位一級市場人士表示，大鉦資本作為瑞幸咖啡的實際控制方，去年底開始積極評估高端咖啡標的，除Blue Bottle之外，還包括Costa、M Stand和% Arabica。彭博資訊去年12月引述知情人士報導，瑞幸咖啡正考慮競購雀巢旗下藍瓶咖啡，目的是要提升品牌形象並拓展高端咖啡市場。不過當時相關討論都還在早期階段。

大鉦資本是2017年由黎輝創立的私募股權基金管理公司，2018年成為瑞幸的早期投資者，2020年瑞幸造假風波後主導瑞幸重組，接手創始人陸正耀的股權及持續跟投，以超過50%的投票權成為瑞幸的實控人。黎輝在去年5月出任瑞幸董事長，深度參與瑞幸的戰略規劃和日常運營。

《晚點LatePost》提到，黎輝去年5月重新加入瑞幸董事會並擔任董事長以來，瑞幸內部籌備了多個重大戰略變化。去年下半年，瑞幸內部曾討論過如何做 「高端大店」。至年底，隨著大鉦積極調查研究多個高端咖啡品牌，瑞幸的高端化戰略也逐漸清晰。接近瑞幸的人士也透露，瑞幸正為今年上半年重回紐交所主板而努力。

近幾年大鉦通過瑞幸陸續投資了其中大部分環節，從上游的原料採購、烘焙工廠，到門店通路以及豐富的零售產品都有布局。產業鏈條布局相對全面之後，瑞幸的價格定位和品牌心智已相對固定，因此大鉦需要用一個更高端的品牌，來獲得更高的利潤率。

大陸科技媒體《36氪》則指出，對雀巢來說，出售藍瓶是基於「輕資產化」的戰略需求，希望盡快脫手一些相對重資產的零售業務。除了藍瓶咖啡，雀巢還正考慮出售瓶裝水業務。接近該交易的人士稱，大鉦資本的交易價格低於雀巢當年的交易價格。

分析認為，收購藍瓶將有助於瑞幸推進高端化戰略，瑞幸也會利用供應鏈能力優化藍瓶的成本結構。用 「控股式投資」擁有瑞幸和藍瓶的大鉦資本，在咖啡領域實現了從大眾消費到高端精品的完整覆蓋。

咖啡 品牌 瑞幸

延伸閱讀

七年磨一劍！公勝保經3月下旬轉上櫃 董座透露進入資本市場3大原因

古蹟發展商機受限 台南麻豆5年知名咖啡店退場

高盛：股市「HALO交易」 掀新熱潮

螞蟻兩 App 用戶逾億

相關新聞

伊朗封鎖荷姆茲海峽 陸學者：陸中下游化工產業鏈增成本壓力

中東局勢緊繃，伊朗封鎖全球石油貿易生命線荷姆茲海峽。港媒指，從中東向中國大陸運輸原油的成本飆升至歷史最高紀錄。報導提到，大陸約1/3的原油供應經由這條水道運輸。大陸學者也指，中東恐陷入將全球經濟拖下水的「全面戰爭」。

輝達H200晶片售陸 傳美設每家7.5萬枚上限

美中科技角力持續，美國擬進一步收緊對大陸人工智慧（ＡＩ）晶片出口限制。彭博報導，美國官員正考慮限制輝達向單一大陸企業出口Ｈ２００人工智慧晶片的數量，每家上限擬設為七點五萬枚；性能相近的超微Ｍ１３２５晶片亦將計入配額。此舉將使輝達重返大陸市場進程再添變數。

擴大品牌版圖…陸媒：瑞幸咖啡大股東 將收購雀巢旗下藍瓶咖啡全球門市

瑞幸咖啡實際控制方大鉦資本，據報已競得精品咖啡品牌「藍瓶咖啡」全球門市，即將和雀巢完成交易，雀巢將保留咖啡機與膠囊業務。市場分析指出，此舉有助瑞幸推動品牌高端化布局，藉由藍瓶切入精品咖啡市場，並結合瑞幸既有供應鏈優勢優化成本結構，形成從平價到高端的完整咖啡品牌版圖。

香港在十五五的角色？陸全國人大發言人：將繼續推出惠港措施

對於香港在十五五期間展現的角色，大陸十四屆全國人大四次會議新聞發言人婁勤儉4日在記者會上表示，中共中央將在十五五對支持香港發揮獨特優勢與重要作用作出部署，將繼續推出惠港政策措施。

比亞迪明晚發表第二代「刀片電池」 稱要「新產品解決老問題」

大陸車企比亞迪將於5日晚上7點在深圳大運中心體育館，舉行第二代刀片電池暨閃充技術發布會。第二代刀片電池預計將在能量密度、續航里程、充放電倍率、耐低溫、安全性等方面有較大升級。比亞迪旗下品牌「仰望汽車」4日也宣布，其新能源旗艦轎車「仰望U7」2026款將首搭第二代刀片電池，稱能達到1,006公里超長純電續航。

陸全國人大發言人：陸政策環境透明、穩定、可預期 是外商理想投資地

大陸十四屆全國人大四次會議新聞發言人婁勤儉4日在記者會上表示，「十五五」時期，中國將繼續穩步擴大制度型開放，維護多邊貿易體制，拓展雙向投資合作空間，高質量共建「一帶一路」，和各國一道，做大發展的「蛋糕」，共享機遇、共創未來。中國過去是、現在是、將來也必將是外商理想、安全、有為的投資目的地。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。