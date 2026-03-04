擴大品牌版圖…陸媒：瑞幸咖啡大股東 將收購雀巢旗下藍瓶咖啡全球門市

瑞幸咖啡實際控制方大鉦資本，據報已競得精品咖啡品牌「藍瓶咖啡」全球門市，即將和雀巢完成交易，雀巢將保留咖啡機與膠囊業務。市場分析指出，此舉有助瑞幸推動品牌高端化布局，藉由藍瓶切入精品咖啡市場，並結合瑞幸既有供應鏈優勢優化成本結構，形成從平價到高端的完整咖啡品牌版圖。

陸媒《晚點LatePost》4日報導稱，一位接近瑞幸的人士表示，大鉦買下藍瓶咖啡全球門市，雀巢將保留藍瓶的咖啡機和膠囊業務。另一位接近大鉦的人士稱，目前交易已簽字，尚未完成交割。針對這項消息，雀巢表示不予置評，大鉦則沒有回覆。

該報導引述大陸多位一級市場人士表示，大鉦資本作為瑞幸咖啡的實際控制方，去年底開始積極評估高端咖啡標的，除Blue Bottle之外，還包括Costa、M Stand和% Arabica。彭博資訊去年12月引述知情人士報導，瑞幸咖啡正考慮競購雀巢旗下藍瓶咖啡，目的是要提升品牌形象並拓展高端咖啡市場。不過當時相關討論都還在早期階段。

大鉦資本是2017年由黎輝創立的私募股權基金管理公司，2018年成為瑞幸的早期投資者，2020年瑞幸造假風波後主導瑞幸重組，接手創始人陸正耀的股權及持續跟投，以超過50%的投票權成為瑞幸的實控人。黎輝在去年5月出任瑞幸董事長，深度參與瑞幸的戰略規劃和日常運營。

《晚點LatePost》提到，黎輝去年5月重新加入瑞幸董事會並擔任董事長以來，瑞幸內部籌備了多個重大戰略變化。去年下半年，瑞幸內部曾討論過如何做 「高端大店」。至年底，隨著大鉦積極調查研究多個高端咖啡品牌，瑞幸的高端化戰略也逐漸清晰。接近瑞幸的人士也透露，瑞幸正為今年上半年重回紐交所主板而努力。

近幾年大鉦通過瑞幸陸續投資了其中大部分環節，從上游的原料採購、烘焙工廠，到門店通路以及豐富的零售產品都有布局。產業鏈條布局相對全面之後，瑞幸的價格定位和品牌心智已相對固定，因此大鉦需要用一個更高端的品牌，來獲得更高的利潤率。

大陸科技媒體《36氪》則指出，對雀巢來說，出售藍瓶是基於「輕資產化」的戰略需求，希望盡快脫手一些相對重資產的零售業務。除了藍瓶咖啡，雀巢還正考慮出售瓶裝水業務。接近該交易的人士稱，大鉦資本的交易價格低於雀巢當年的交易價格。

分析認為，收購藍瓶將有助於瑞幸推進高端化戰略，瑞幸也會利用供應鏈能力優化藍瓶的成本結構。用 「控股式投資」擁有瑞幸和藍瓶的大鉦資本，在咖啡領域實現了從大眾消費到高端精品的完整覆蓋。