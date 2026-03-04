快訊

中國大陸太陽能產業嚴重過剩 業者建議設監管紅線

中央社／ 台北4日電
中國太陽能產業嚴重過剩，超過全球的每年新增需求；圖為新疆的太陽能發電機組。（新華社）
中國太陽能產業嚴重過剩，超過全球的每年新增需求。有綠能業者建議，仿照房地產業的「三道紅線」風險管控讓業者退出。

經濟觀察報今天報導，太陽能行業是當前中國「內捲」（無效益的過度競爭）最為嚴重的行業之一。全球年新增需求約700GW（吉瓦）產能，中國國內年產能卻高達約1400GW。

正值中國全國「兩會」期間，中國全國人大代表、隆基綠能董事長鐘寶申受訪時說，他會提出讓太陽能產業走出內捲的建議，建立產能退出機制。

鐘寶申說，中國太陽能新增裝機量在2025年達到300GW以上峰值後，2026年裝機規模可能面臨階段性回落，供需結構性矛盾尚未根本化解，產業發展面臨下行壓力。

他建議，透過標準設定的方式，引導落後產能退出。此外，應以光電轉換效率為基準，按照需求確定全行業產能。

鐘寶申批評，當前很多太陽能企業沒有創新能力，僅靠挖角人才實現產能臨時、快速地擴充。這些企業在技術競爭中處於落後狀態，卻憑藉其他的資源以低價搶占市場，進而導致真正有創新能力的企業無法獲得一定的收益。

鐘寶申還建議，應借鑒房地產行業「三道紅線」的風險監管邏輯，建立太陽能行業融資監管指標體系，重點監測剔除預收款後的資產負債率、淨負債率、短期債務償債能力等企業財務指標，對未達標的企業實施融資約束，鼓勵行業兼併重組。

應對太陽能領域產能過剩，中國財政部等部門先前已宣布取消太陽能光電等產品增值稅出口退稅措施，從4月1日起實施。業界專家表示，這可視為反內捲措施，透過政策讓企業放棄低價惡性競爭。

