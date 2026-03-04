香港在十五五的角色？陸全國人大發言人：將繼續推出惠港措施

對於香港在十五五期間展現的角色，大陸十四屆全國人大四次會議新聞發言人婁勤儉4日在記者會上表示，中共中央將在十五五對支持香港發揮獨特優勢與重要作用作出部署，將繼續推出惠港政策措施。

婁勤儉稱，大陸國家主席習近平在今年新年賀詞中強調，要堅定不移貫徹「一國兩制」方針，支持港澳更好融入國家發展大局，保持長期繁榮穩定。「十五五」規劃《建議》明確提出，「鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港建設國際創新科技中心」，「支持港澳打造國際高端人才集聚高地」。下一步會繼續推出惠港政策。

婁勤儉說，在新起點上，香港一定能夠充分發揮「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，牢牢把握「國家所需、香港所長」的結合點，在融入和服務國家發展大局中實現自身更好發展，在中國式現代化進程中實現新躍升。

至於在民營經濟上，婁勤儉先強調，「黨和國家促進民營經濟發展的基本方針政策一以貫之，不能變，也不會變。」

他稱，民營經濟促進法自去年5月頒布實施以來，大陸國家有關部門深入推進配套制度建設，推出150多項配套制度；多個省區市針對地方特點和企業的主要關切，推出相應的地方性法規。全國人大常委會組織對涉及民營經濟發展的規範性文件開展集中清理，督促修改、廢止1,400多件。

婁勤儉說，不少民營企業反映，促進投資和科技創新的一系列政策，使民營企業的創新能力顯著提升；企業貸款貼息等融資促進政策，使民營企業的市場競爭力得到增強；開展規範涉企執法專項行動，進一步優化了營商環境。相信隨著法律的進一步實施落地，民營經濟發展的信心、底氣和動力將更加充足，前景將更加廣闊，廣大民營企業和民營企業家大顯身手正當其時。