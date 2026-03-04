比亞迪明晚發表第二代「刀片電池」 稱要「新產品解決老問題」

大陸車企比亞迪將於5日晚上7點在深圳大運中心體育館，舉行第二代刀片電池暨閃充技術發布會。第二代刀片電池預計將在能量密度、續航里程、充放電倍率、耐低溫、安全性等方面有較大升級。比亞迪旗下品牌「仰望汽車」4日也宣布，其新能源旗艦轎車「仰望U7」2026款將首搭第二代刀片電池，稱能達到1,006公里超長純電續航。

比亞迪在2020年發布第一代刀片電池，採用磷酸鐵鋰材料，以高安全、長壽命、長續航為特點，首款搭載車型為比亞迪漢EV，後續逐步拓展到更多車型。

比亞迪日前先在互動平台上表示，公司將於5日召開顛覆性技術發布會。今天最新釋出的宣傳影片中則提出數個目前新能源汽車遇到的問題，包括「什麼時候充電和加油一樣快？」、「怎樣讓冬天速度不打折」、「還要多久假日充電才不用排長隊」等，並稱新產品將能夠解決這些「老問題」。

港媒《信報》指出，這次發布會另一焦點是比亞迪閃充技術。比亞迪去年3月發布兆瓦閃充站、閃充樁，宣稱充電5分鐘即可補充400km續航，並發布具備超高電壓1000V、超大電流1000A及超大功率1000kW的閃充電池。

比亞迪計劃推進兆瓦閃充站建設，規劃超過4,000座兆瓦閃充站，目前已開始大規模鋪設兆瓦閃充樁。比亞迪兆瓦閃充採用「T」字型方案，充電樁通體為藍色，左右兩側分別有兩根充電線垂下，解決了充電線長度問題，同時頂部的滑軌設計也能更方便用戶操作。