比亞迪明晚發表第二代「刀片電池」 稱要「新產品解決老問題」

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
比亞迪旗下品牌仰望汽車4日公布，其新能源旗艦轎車「仰望U7」2026款將首搭第二代刀片電池。（圖／取自仰望汽車微博）
比亞迪旗下品牌仰望汽車4日公布，其新能源旗艦轎車「仰望U7」2026款將首搭第二代刀片電池。（圖／取自仰望汽車微博）

大陸車企比亞迪將於5日晚上7點在深圳大運中心體育館，舉行第二代刀片電池暨閃充技術發布會。第二代刀片電池預計將在能量密度、續航里程、充放電倍率、耐低溫、安全性等方面有較大升級。比亞迪旗下品牌「仰望汽車」4日也宣布，其新能源旗艦轎車「仰望U7」2026款將首搭第二代刀片電池，稱能達到1,006公里超長純電續航。

比亞迪在2020年發布第一代刀片電池，採用磷酸鐵鋰材料，以高安全、長壽命、長續航為特點，首款搭載車型為比亞迪漢EV，後續逐步拓展到更多車型。

比亞迪日前先在互動平台上表示，公司將於5日召開顛覆性技術發布會。今天最新釋出的宣傳影片中則提出數個目前新能源汽車遇到的問題，包括「什麼時候充電和加油一樣快？」、「怎樣讓冬天速度不打折」、「還要多久假日充電才不用排長隊」等，並稱新產品將能夠解決這些「老問題」。

港媒《信報》指出，這次發布會另一焦點是比亞迪閃充技術。比亞迪去年3月發布兆瓦閃充站、閃充樁，宣稱充電5分鐘即可補充400km續航，並發布具備超高電壓1000V、超大電流1000A及超大功率1000kW的閃充電池。

比亞迪計劃推進兆瓦閃充站建設，規劃超過4,000座兆瓦閃充站，目前已開始大規模鋪設兆瓦閃充樁。比亞迪兆瓦閃充採用「T」字型方案，充電樁通體為藍色，左右兩側分別有兩根充電線垂下，解決了充電線長度問題，同時頂部的滑軌設計也能更方便用戶操作。

5日晚上7點，大陸車企比亞迪將於在深圳大運中心體育館舉行第二代刀片電池暨閃充技術發布會。（圖／取自比亞迪微博）
5日晚上7點，大陸車企比亞迪將於在深圳大運中心體育館舉行第二代刀片電池暨閃充技術發布會。（圖／取自比亞迪微博）

