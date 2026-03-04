快訊

陸全國人大發言人：陸政策環境透明、穩定、可預期 是外商理想投資地

聯合報／ 記者黃雅慧廖士鋒／北京即時報導
十四屆全國人大四次會議新聞發言人婁勤儉4日在記者會上表示，中國過去是、現在是、將來也必將是外商理想、安全、有為的投資目的地，圖為人民大會堂外。記者黃雅慧／攝影
十四屆全國人大四次會議新聞發言人婁勤儉4日在記者會上表示，中國過去是、現在是、將來也必將是外商理想、安全、有為的投資目的地，圖為人民大會堂外。記者黃雅慧／攝影

大陸十四屆全國人大四次會議新聞發言人婁勤儉4日在記者會上表示，「十五五」時期，中國將繼續穩步擴大制度型開放，維護多邊貿易體制，拓展雙向投資合作空間，高質量共建「一帶一路」，和各國一道，做大發展的「蛋糕」，共享機遇、共創未來。中國過去是、現在是、將來也必將是外商理想、安全、有為的投資目的地。

婁勤儉說，大陸全國人大常委會將進一步完善公開透明的涉外法律體系，推動營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，不斷夯實高水平對外開放的法治根基。

他表示，只有開放的中國，才會成為現代化的中國。「十四五」時期，中國出口占世界比重穩定在14%以上，貨物貿易連續9年位居世界第一，服務貿易、雙向投資穩居世界前列，累計實際使用外資超過7,000億美元，2025年高技術產業引資佔比接近1/3。過去1年，舉辦第8屆進博會，啟動海南自貿港全島封關運作，推出一系列穩外資政策舉措，持續推進高水平對外開放。

當前，全球經濟增速放緩，單邊主義、保護主義抬頭，中國經濟頂壓前行、向新向優發展。其重要因素，在於擁有全球規模最大、門類最齊全的製造業體系，是全球產供鏈「關鍵環節」；在於擁有規模巨大的消費市場，未來10多年，中國中等收入群體可能超過8億人，是新一輪科技革命和產業變革的最佳應用場景；在於擁有堅定不移的對外開放基本國策，政策環境透明、穩定、可預期。

全國人大記者會上，婁勤儉共回答13個問題，內容多涉及對外事務、全場約90分鐘。

一帶一路 全國人大 中國

伊朗封鎖荷姆茲海峽 陸學者：陸中下游化工產業鏈增成本壓力

中東局勢緊繃，伊朗封鎖全球石油貿易生命線荷姆茲海峽。港媒指，從中東向中國大陸運輸原油的成本飆升至歷史最高紀錄。報導提到，大陸約1/3的原油供應經由這條水道運輸。大陸學者也指，中東恐陷入將全球經濟拖下水的「全面戰爭」。

輝達H200晶片售陸 傳美設每家7.5萬枚上限

美中科技角力持續，美國擬進一步收緊對大陸人工智慧（ＡＩ）晶片出口限制。彭博報導，美國官員正考慮限制輝達向單一大陸企業出口Ｈ２００人工智慧晶片的數量，每家上限擬設為七點五萬枚；性能相近的超微Ｍ１３２５晶片亦將計入配額。此舉將使輝達重返大陸市場進程再添變數。

香港在十五五的角色？陸全國人大發言人：將繼續推出惠港措施

對於香港在十五五期間展現的角色，大陸十四屆全國人大四次會議新聞發言人婁勤儉4日在記者會上表示，中共中央將在十五五對支持香港發揮獨特優勢與重要作用作出部署，將繼續推出惠港政策措施。

比亞迪明晚發表第二代「刀片電池」 稱要「新產品解決老問題」

大陸車企比亞迪將於5日晚上7點在深圳大運中心體育館，舉行第二代刀片電池暨閃充技術發布會。第二代刀片電池預計將在能量密度、續航里程、充放電倍率、耐低溫、安全性等方面有較大升級。比亞迪旗下品牌「仰望汽車」4日也宣布，其新能源旗艦轎車「仰望U7」2026款將首搭第二代刀片電池，稱能達到1,006公里超長純電續航。

比亞迪電動車扛下伊朗飛彈襲擊？ 網友驚呼：車燈還亮著

有中國網友在社交媒體發文稱，「在耶路撒冷地區一輛BYD元plus貼身接了一發伊朗飛彈，車上的人只是受傷 。」比亞迪王朝網銷售事業部總經理路天則轉發了這條消息並表示，「安全是最大的豪華！」

