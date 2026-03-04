陸全國人大發言人：陸政策環境透明、穩定、可預期 是外商理想投資地

大陸十四屆全國人大四次會議新聞發言人婁勤儉4日在記者會上表示，「十五五」時期，中國將繼續穩步擴大制度型開放，維護多邊貿易體制，拓展雙向投資合作空間，高質量共建「一帶一路」，和各國一道，做大發展的「蛋糕」，共享機遇、共創未來。中國過去是、現在是、將來也必將是外商理想、安全、有為的投資目的地。

婁勤儉說，大陸全國人大常委會將進一步完善公開透明的涉外法律體系，推動營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，不斷夯實高水平對外開放的法治根基。

他表示，只有開放的中國，才會成為現代化的中國。「十四五」時期，中國出口占世界比重穩定在14%以上，貨物貿易連續9年位居世界第一，服務貿易、雙向投資穩居世界前列，累計實際使用外資超過7,000億美元，2025年高技術產業引資佔比接近1/3。過去1年，舉辦第8屆進博會，啟動海南自貿港全島封關運作，推出一系列穩外資政策舉措，持續推進高水平對外開放。

當前，全球經濟增速放緩，單邊主義、保護主義抬頭，中國經濟頂壓前行、向新向優發展。其重要因素，在於擁有全球規模最大、門類最齊全的製造業體系，是全球產供鏈「關鍵環節」；在於擁有規模巨大的消費市場，未來10多年，中國中等收入群體可能超過8億人，是新一輪科技革命和產業變革的最佳應用場景；在於擁有堅定不移的對外開放基本國策，政策環境透明、穩定、可預期。

全國人大記者會上，婁勤儉共回答13個問題，內容多涉及對外事務、全場約90分鐘。