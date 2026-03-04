陸政府工作報告明公布 野村估GDP目標小幅下調至4.5-5%區間

大陸十四屆全國人大四次會議將於5日在北京召開，《政府工作報告》也將於同日公布。野村在中國兩會前瞻的報告中指出，今年中國可能將經濟增長目標小幅下調至4.5-5%區間，CPI目標維持在2%左右，貨幣政策表述繼續保持適度寬鬆。

港媒《信報》報導，野村中國經濟學家陸挺在報告中指出，近期人民幣對美元匯率的走強不會改變貨幣政策路徑，預計今年僅在第2季度實施一次政策利率下調和一次存款準備金率下調。財政方面可能維持財政赤字率為4%。

同時，提高預算外超長期特別國債和地方政府專項債的淨融資額度，分別至人民幣1.6兆元和4.8兆元。政府或宣布發行人民幣5,000億元特別國債，用於補充國有銀行及保險機構資本。

野村預計，大陸全國人大會議將確認財政補貼的實際規模，並重申部分結構性措施，包括發放生育補貼、完善社會保障體系等。最有效的消費支持政策包括妥善解決房地產問題，以及改革和完善社會福利體系，特別是養老金制度。

針對「十五五」規劃，報告指出，與5年前類似，本次全國人大會議將審查並通過十五五規劃綱要草案，並在「兩會」閉幕後正式發公布。最終版預計將為2026-2030年期間的經濟與社會發展目標，提出更為具體的指引。

高盛認為，政府可能會在構建強大自主的產業生態系統，和促進消費方面展現出更強的決心。可能會更詳細說明未來5年如何顯著提升消費占比。最有效的消費支持政策，包括妥善解決房地產問題，以及改革和完善社會福利體系，特別是養老金制度。