伊朗封鎖荷姆茲海峽 陸學者：陸中下游化工產業鏈增成本壓力

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
一艘油輪行經荷姆茲海峽。（路透）
一艘油輪行經荷姆茲海峽。（路透）

中東局勢緊繃，伊朗封鎖全球石油貿易生命線荷姆茲海峽。港媒指，從中東向中國大陸運輸原油的成本飆升至歷史最高紀錄。報導提到，大陸約1/3的原油供應經由這條水道運輸。大陸學者也指，中東恐陷入將全球經濟拖下水的「全面戰爭」。

港媒《星島日報》4日訪問人民大學國際關係學院教授崔守軍，他表示，一旦這個占全球20%原油運量的咽喉被切斷，中東恐陷入將全球經濟拖下水的「全面戰爭」。崔指，短期來看，伊朗原油供應中斷將加大中國中下游化工產業鏈成本壓力；但中長期而言，伊朗局勢穩定後，中國大陸仍將是其重要原油合作夥伴。

崔守軍強調，中國大陸每天逾500萬桶原油途經荷姆茲海峽，一旦斷航，暴漲的戰爭險保費和繞行好望角的物流成本，將推高全球油價。中國的能源供給安全恐受到衝擊，油價的暴漲也將會帶來輸入性通脹，衝擊大陸以出口為導向的製造業毛利率。

崔守軍評估，從當前軍力投射與地緣結構來看，伊朗局勢大概率會轉入一種「長期消耗狀態」。伊朗深埋地下的核心軍工與核設施難以被一次性「清零」。美國與以色列將針對伊朗境內關鍵基礎設施「剝奪性打擊」，伊朗則利用中遠程飛彈和無人機蜂群，對美軍駐中東的各個固定基地節點以及以色列本土進行常態化飽和式襲擾。

另據大陸智庫平台「北京對話」，北京大學中東研究中心主任吳冰冰分析，伊朗正以不對稱反擊和對荷姆茲海峽的戰略施壓回應衝突，國內動員與社會整合相對穩固；美國則面臨與以色列戰略節奏不一致、持久戰準備不足以及「退出路徑」模糊等多重挑戰。疊加油氣價格波動、中東陣營分化因素，當前局勢已顯現出明顯的「長期化風險」。

中東 以色列 原油

