談AI與機器人熱 婁勤儉：十五五將加強原始創新與關鍵核心技術攻關
繼去年大陸國產AI模型DeepSeek橫空出世帶給全球刺激外，今年大陸春晚人形機器人展現技術再掀熱度，十四屆全國人大四次會議新聞發言人婁勤儉4日在記者會上表示，「十五五」期間，將加強原始創新和關鍵核心技術攻關，加快推動科技創新和產業創新深度融合，全鏈條推動重點領域關鍵核心技術攻關取得決定性突破。同時他稱科技創新需要全球合作。
婁勤儉表示，2025年是國產人形機器人產業實現技術突破與場景落地雙重跨越的關鍵一年。人形機器人技術能力、應用場景的不斷拓展，讓人們看到一個充滿無限可能的未來。他指出，近年來，大陸加快推動AI產業發展，算力基礎設施規模和水平不斷提升，高質量數據集加速湧現，大陸國產算法模型引領開源創新生態。在現實環境下，科技的創新和發展，關鍵在於核心技術自主可控。
不過，婁勤儉也提到，AI與人形機器人的前景需要全球合作。他說，要使機器人如人類一般感知思維、決策行動，其科學理論和技術還需要全球共同努力。同時，人形機器人的興起和廣泛運用，會在倫理道德、社會治理等方面提出新的課題，也需要全世界共同解答。
他呼籲，科技創新離不開開放包容、互利共贏的全球生態。中方願與各方一道，推動建立開放、公平、公正、非歧視的全球科技發展環境，推動科技創新成果惠及更多國家和人民。
