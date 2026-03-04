快訊

今年陸經濟重點 人大會議發言人：堅持擴大內需戰略基點 大力提升消費

聯合報／ 記者黃雅慧廖士鋒／北京即時報導
大陸十四屆全國人大四次會議新聞發言人婁勤儉4日表示，將堅持擴大內需這個戰略基點，大力提升消費，推進市場建設強大的國內市場。記者黃雅慧／攝影
大陸十四屆全國人大四次會議新聞發言人婁勤儉4日表示，將堅持擴大內需這個戰略基點，大力提升消費，推進市場建設強大的國內市場。記者黃雅慧／攝影

如何提振內需、促進消費為大陸經濟熱點議題。對此，大陸十四屆全國人大四次會議新聞發言人婁勤儉4日在記者會上表示，將堅持擴大內需這個戰略基點，大力提升消費，推進市場建設強大的國內市場。

婁勤儉表示，具體而言，一方面擴大優質消費品和服務供給。實施服務消費提質惠民行動，加快培育服務消費新增長點；優化消費品以舊換新政策，推動商品消費擴容升級；打造國際化消費環境，豐富消費場景，辦好「購在中國」系列活動。

他進一步指出，堅持惠民生和促消費緊密結合。促進高質量就業，制定實施城鄉居民增收計劃，增強居民消費能力。穩步推進基本公共服務均等化，完善教育、托育、養老、醫療保障體系，減少居民消費的後顧之憂。

他預告，今年全國人大常委會將就建設大陸國內統一大市場、紮實推進鄉村全面振興等方面開展監督，制定社會救助法、醫療保障法、托育服務法等，推動將更多資源投入民生領域，「讓人民群眾能消費、敢消費、願消費。」

談及十五五規劃的重要性與意義，婁勤儉稱，「十五五」時期是大陸基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期。黨的二十屆四中全會審議通過「十五五」規劃《建議》，為未來五年的中國發展作出戰略部署。「十五五」規劃綱要草案在廣泛徵求意見的基礎上，將提請此次大會審查批准並公布實施，「使黨的主張通過法定程序轉化為國家意志和人民共同行動。」

婁勤儉表示，在制定實施五年規劃的長期實踐中，探索形成了在黨中央集中統一領導下，由中共黨中央提出規劃《建議》、大陸國務院編制規劃《綱要》、全國人大審查批准後，向社會公布實施的制度安排。此次大會審議國家發展規劃法草案，以法律形式將這些成熟做法固定下來，更好發揮國家發展規劃的戰略導向作用。而各地各部門將根據「十五五」規劃綱要，制定各級各類規劃，堅持「全國一盤棋、上下齊努力」，確保實現規劃目標任務。全國人大及其常委會，將依法對規劃實施情況開展監督。

伊朗封鎖荷姆茲海峽 陸學者：陸中下游化工產業鏈增成本壓力

中東局勢緊繃，伊朗封鎖全球石油貿易生命線荷姆茲海峽。港媒指，從中東向中國大陸運輸原油的成本飆升至歷史最高紀錄。報導提到，大陸約1/3的原油供應經由這條水道運輸。大陸學者也指，中東恐陷入將全球經濟拖下水的「全面戰爭」。

馬雲：AI讓教育降低死記硬背 孩子有更多時間玩 學音樂、繪畫、運動

阿里巴巴創辦人馬雲與阿里、螞蟻的核心管理層日前赴杭州雲谷學校，與校長和教職人員交流。這是核心管理層罕見地全部聚集，被外界解讀為阿里系在AI競爭白熱化階段，將AI置於公司發展的最核心位置，並高度重視AI時代的人才培養與教育基礎。

輝達H200晶片售陸 傳美設每家7.5萬枚上限

美中科技角力持續，美國擬進一步收緊對大陸人工智慧（ＡＩ）晶片出口限制。彭博報導，美國官員正考慮限制輝達向單一大陸企業出口Ｈ２００人工智慧晶片的數量，每家上限擬設為七點五萬枚；性能相近的超微Ｍ１３２５晶片亦將計入配額。此舉將使輝達重返大陸市場進程再添變數。

陸政府工作報告明公布 野村估GDP目標小幅下調至4.5-5%區間

大陸十四屆全國人大四次會議將於5日在北京召開，《政府工作報告》也將於同日公布。野村在中國兩會前瞻的報告中指出，今年中國可能將經濟增長目標小幅下調至4.5-5%區間，CPI目標維持在2%左右，貨幣政策表述繼續保持適度寬鬆。

談AI與機器人熱 婁勤儉：十五五將加強原始創新與關鍵核心技術攻關

繼去年大陸國產AI模型DeepSeek橫空出世帶給全球刺激外，今年大陸春晚人形機器人展現技術再掀熱度，十四屆全國人大四次會議新聞發言人婁勤儉4日在記者會上表示，「十五五」期間，將加強原始創新和關鍵核心技術攻關，加快推動科技創新和產業創新深度融合，全鏈條推動重點領域關鍵核心技術攻關取得決定性突破。同時他稱科技創新需要全球合作。

今年陸經濟重點 人大會議發言人：堅持擴大內需戰略基點 大力提升消費

