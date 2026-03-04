今年陸經濟重點 人大會議發言人：堅持擴大內需戰略基點 大力提升消費

如何提振內需、促進消費為大陸經濟熱點議題。對此，大陸十四屆全國人大四次會議新聞發言人婁勤儉4日在記者會上表示，將堅持擴大內需這個戰略基點，大力提升消費，推進市場建設強大的國內市場。

婁勤儉表示，具體而言，一方面擴大優質消費品和服務供給。實施服務消費提質惠民行動，加快培育服務消費新增長點；優化消費品以舊換新政策，推動商品消費擴容升級；打造國際化消費環境，豐富消費場景，辦好「購在中國」系列活動。

他進一步指出，堅持惠民生和促消費緊密結合。促進高質量就業，制定實施城鄉居民增收計劃，增強居民消費能力。穩步推進基本公共服務均等化，完善教育、托育、養老、醫療保障體系，減少居民消費的後顧之憂。

他預告，今年全國人大常委會將就建設大陸國內統一大市場、紮實推進鄉村全面振興等方面開展監督，制定社會救助法、醫療保障法、托育服務法等，推動將更多資源投入民生領域，「讓人民群眾能消費、敢消費、願消費。」

談及十五五規劃的重要性與意義，婁勤儉稱，「十五五」時期是大陸基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期。黨的二十屆四中全會審議通過「十五五」規劃《建議》，為未來五年的中國發展作出戰略部署。「十五五」規劃綱要草案在廣泛徵求意見的基礎上，將提請此次大會審查批准並公布實施，「使黨的主張通過法定程序轉化為國家意志和人民共同行動。」

婁勤儉表示，在制定實施五年規劃的長期實踐中，探索形成了在黨中央集中統一領導下，由中共黨中央提出規劃《建議》、大陸國務院編制規劃《綱要》、全國人大審查批准後，向社會公布實施的制度安排。此次大會審議國家發展規劃法草案，以法律形式將這些成熟做法固定下來，更好發揮國家發展規劃的戰略導向作用。而各地各部門將根據「十五五」規劃綱要，制定各級各類規劃，堅持「全國一盤棋、上下齊努力」，確保實現規劃目標任務。全國人大及其常委會，將依法對規劃實施情況開展監督。