快訊

珍惜老天爺給的重啟券！3月5日「天赦日」撞驚蟄 超強轉運法必看

父親被砍297刀成一團爛肉只判19年 兒懊悔：誤認讓凶手活著會懺悔

幕後／朱盧趙相繼出手 鄭麗文主導藍大老背後助攻定調軍購最終版本

聽新聞
0:00 / 0:00

受春節假期延長影響 陸官方製造業PMI連2個月收縮

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸2月製造業採購經理人指數（PMI）降至49.0，較上月下滑0.3個百分點，連續2個月處於榮估線以下。新華社
大陸2月製造業採購經理人指數（PMI）降至49.0，較上月下滑0.3個百分點，連續2個月處於榮估線以下。新華社

大陸2月製造業採購經理人指數（PMI）降至49.0，較上月下滑0.3個百分點，連續2個月處於榮枯線以下。官方說明是受春節假期延長影響，另有分析指出，這顯示經濟仍存下行壓力。非製造業商務活動指數略有回升至49.5，主要是因住宿餐飲與旅遊相關服務業受春節帶動表現較佳。

大陸國家統計局4日公布最新數據顯示，2月份，製造業PMI為49.0，比上月下降0.3個百分點；非製造業商務活動指數為49.5，比上月上升0.1個百分點；綜合PMI產出指數為49.5，比上月下降0.3個百分點，表明企業生產經營活動總體較上月有所放緩。

大陸國家統計局服務業調查中心首席統計師霍麗慧解讀，從歷史數據看，春節所在月份的PMI大多會出現一些波動，尤其今年春節假期有所延長且全部落在2月中下旬，企業生產經營受到一定影響。

其中，生產指數和新訂單指數分別比上月下降1.0個和0.6個百分點，顯示製造業生產和市場需求有所回落。農副食品加工、計算機通信電子設備等行業生產指數和新訂單指數均位於臨界點以上，不過紡織服裝服飾、汽車等行業兩個指數繼續低於臨界點，市場活躍度偏弱。

第一財經報導，中國物流信息中心專家文韜分析，季節性因素對製造業的影響仍在顯現，製造業運行有所放緩，但這種放緩是短期性的，積極變化仍在累積。3月份，隨著春節假期影響基本消退，各地氣溫逐步回升，工廠、工地全面開工復工，經濟社會也將回歸正常軌道運行。

中國物流與採購聯合會特約分析師張立群則認為，2月份製造業PMI指數繼續下降，既有春節因素影響，也表明經濟仍存下行壓力。訂單類指數均在榮枯線下繼續下降，其中出口訂單指數下降幅度較大。目前兩會召開在即，政策因素對企業信心的積極影響有所顯現，生產經營活動預期指數有所提高。

而服務業商務活動指數比上月上升0.2個百分點。霍麗慧解讀，受春節假日效應帶動，出遊消費相關行業業務總量增長較快，住宿、餐飲、文化體育娛樂等位於60.0%以上高位景氣區間，零售、航空運輸等升至52.0%以上。

資本市場服務、房地產等行業商務活動指數低位運行，市場活躍度偏低；此外，受春節假期企業員工集中返鄉，部分建築項目暫停施工等因素影響，建築業商務活動指數降至48.2，低於上月0.6個百分點，建築業景氣水平繼續回落。

中國物流與採購聯合會副會長何輝分析，春節過後，隨著生產建設季節的到來，重點項目陸續開工將帶動與投資相關的建築業和生產性服務業景氣水平有所提升。在春節消費高基數影響下，消費相關服務業景氣水平或將有所回落，但社會交往活動的陸續恢復也有助於穩定消費相關服務業的景氣水平。

製造業 指數

延伸閱讀

歐股指數商品 分批布局

光電出口退稅最後倒數 陸太陽能模組春節後漲價

春節效應 2月CPI約增2%

內需疲軟 陸去年GDP增5% 今年恐下調

相關新聞

馬雲：AI讓教育降低死記硬背 孩子有更多時間玩 學音樂、繪畫、運動

阿里巴巴創辦人馬雲與阿里、螞蟻的核心管理層日前赴杭州雲谷學校，與校長和教職人員交流。這是核心管理層罕見地全部聚集，被外界解讀為阿里系在AI競爭白熱化階段，將AI置於公司發展的最核心位置，並高度重視AI時代的人才培養與教育基礎。

輝達H200晶片售陸 傳美設每家7.5萬枚上限

美中科技角力持續，美國擬進一步收緊對大陸人工智慧（ＡＩ）晶片出口限制。彭博報導，美國官員正考慮限制輝達向單一大陸企業出口Ｈ２００人工智慧晶片的數量，每家上限擬設為七點五萬枚；性能相近的超微Ｍ１３２５晶片亦將計入配額。此舉將使輝達重返大陸市場進程再添變數。

今年陸經濟重點 人大會議發言人：堅持擴大內需戰略基點 大力提升消費

如何提振內需、促進消費為大陸經濟熱點議題。對此，大陸十四屆全國人大四次會議新聞發言人婁勤儉4日在記者會上表示，將堅持擴大內需這個戰略基點，大力提升消費，推進市場建設強大的國內市場。

受春節假期延長影響 陸官方製造業PMI連2個月收縮

大陸2月製造業採購經理人指數（PMI）降至49.0，較上月下滑0.3個百分點，連續2個月處於榮枯線以下。官方說明是受春節假期延長影響，另有分析指出，這顯示經濟仍存下行壓力。非製造業商務活動指數略有回升至49.5，主要是因住宿餐飲與旅遊相關服務業受春節帶動表現較佳。

出口第2大市場！大陸車企中東業務 受美伊戰爭衝擊

美伊戰火之下，中東作為大陸汽車出口的關鍵市場也受到衝擊。有業界人士表示，公司在伊朗的業務已經停滯，其他市場也受到波及。相關人士稱，短期內企業只能先觀望戰爭走勢，如果持續時間較長，則可能波及大陸汽車出口整體局面。

荷莫茲封鎖釀全球油氣斷供風險 陸倡發展綠色燃料保障能源安全

伊朗宣布封鎖荷莫茲海峽，全球約2成油氣運輸面臨潛在中斷壓力，北京據報正向伊朗施壓，保持該關鍵能源航道的開放。大陸國家能源局近日召開座談會時指出，要充分認識發展綠色燃料產業的重要意義。發展綠色燃料產業有利於替代石油、保障能源安全。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。