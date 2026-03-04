受春節假期延長影響 陸官方製造業PMI連2個月收縮

大陸2月製造業採購經理人指數（PMI）降至49.0，較上月下滑0.3個百分點，連續2個月處於榮枯線以下。官方說明是受春節假期延長影響，另有分析指出，這顯示經濟仍存下行壓力。非製造業商務活動指數略有回升至49.5，主要是因住宿餐飲與旅遊相關服務業受春節帶動表現較佳。

大陸國家統計局4日公布最新數據顯示，2月份，製造業PMI為49.0，比上月下降0.3個百分點；非製造業商務活動指數為49.5，比上月上升0.1個百分點；綜合PMI產出指數為49.5，比上月下降0.3個百分點，表明企業生產經營活動總體較上月有所放緩。

大陸國家統計局服務業調查中心首席統計師霍麗慧解讀，從歷史數據看，春節所在月份的PMI大多會出現一些波動，尤其今年春節假期有所延長且全部落在2月中下旬，企業生產經營受到一定影響。

其中，生產指數和新訂單指數分別比上月下降1.0個和0.6個百分點，顯示製造業生產和市場需求有所回落。農副食品加工、計算機通信電子設備等行業生產指數和新訂單指數均位於臨界點以上，不過紡織服裝服飾、汽車等行業兩個指數繼續低於臨界點，市場活躍度偏弱。

第一財經報導，中國物流信息中心專家文韜分析，季節性因素對製造業的影響仍在顯現，製造業運行有所放緩，但這種放緩是短期性的，積極變化仍在累積。3月份，隨著春節假期影響基本消退，各地氣溫逐步回升，工廠、工地全面開工復工，經濟社會也將回歸正常軌道運行。

中國物流與採購聯合會特約分析師張立群則認為，2月份製造業PMI指數繼續下降，既有春節因素影響，也表明經濟仍存下行壓力。訂單類指數均在榮枯線下繼續下降，其中出口訂單指數下降幅度較大。目前兩會召開在即，政策因素對企業信心的積極影響有所顯現，生產經營活動預期指數有所提高。

而服務業商務活動指數比上月上升0.2個百分點。霍麗慧解讀，受春節假日效應帶動，出遊消費相關行業業務總量增長較快，住宿、餐飲、文化體育娛樂等位於60.0%以上高位景氣區間，零售、航空運輸等升至52.0%以上。

資本市場服務、房地產等行業商務活動指數低位運行，市場活躍度偏低；此外，受春節假期企業員工集中返鄉，部分建築項目暫停施工等因素影響，建築業商務活動指數降至48.2，低於上月0.6個百分點，建築業景氣水平繼續回落。

中國物流與採購聯合會副會長何輝分析，春節過後，隨著生產建設季節的到來，重點項目陸續開工將帶動與投資相關的建築業和生產性服務業景氣水平有所提升。在春節消費高基數影響下，消費相關服務業景氣水平或將有所回落，但社會交往活動的陸續恢復也有助於穩定消費相關服務業的景氣水平。