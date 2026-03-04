出口第2大市場！大陸車企中東業務 受美伊戰爭衝擊

美伊戰火之下，中東作為大陸汽車出口的關鍵市場也受到衝擊。有業界人士表示，公司在伊朗的業務已經停滯，其他市場也受到波及。相關人士稱，短期內企業只能先觀望戰爭走勢，如果持續時間較長，則可能波及大陸汽車出口整體局面。

陸媒《財新》報導，根據大陸乘聯分會秘書長崔東樹的整理，中東是中國汽車出口的第2大區域市場，僅次於中南美洲市場。2025年，中國對中東出口汽車139萬輛，增長約4成。

中國車企布局伊朗市場主要有2種方式。一是奇瑞汽車、長安汽車、東風汽車等與當地企業合作進行汽車組裝，採取較為「輕資產」的模式；另一種是部分車企、經銷商、進出口商以整車出口貿易形式進入市場，主要透過阿聯中轉至伊朗。

1家大陸車企的業務人士介紹，由於伊朗受到美國制裁，其他國家沒有辦法與其直接貿易，不少伊朗公司在阿聯採購中國汽車，由於中國汽車很少直接出口到伊朗，因此實際出口量較難統計。

此外，崔東樹整理的數據顯示，2025年，阿拉伯聯合大公國是中國汽車出口第三大目的地國家，僅次於墨西哥和俄羅斯，出口量達到56.7萬輛，增長逾七成。不過當年阿拉伯聯合大公國在其國內的汽車銷量不到40萬輛。

有汽車外貿人士稱，杜拜相當於前置倉儲中心，很多企業想要擴大出貨量，就會提前把車送到杜拜，再轉去其他目的地。而位於杜拜的中東最大港口傑伯阿里港（Jebel Ali Port），是中東汽車滾裝運輸的重要樞紐，也是中國汽車出口中東的關鍵節點。

傑伯阿里港1日凌晨遭到襲擊，一度停止營運。該港運營商杜拜環球港務集團（DP World）當日晚上通告，傑伯阿里港4個泊位已恢復正常運營。目前中東主要港口都仍在正常運營，但由於船公司普遍停航，港口的正常掛靠無法進行，基本處於閒置狀態。

有大陸汽車外貿人士稱，今年大陸商務部嚴控「0公里二手車」已經造成公司業務量收緊，中東市場疊加戰事影響還會進一步收縮。