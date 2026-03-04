快訊

LINE免費貼圖4款！初音未來超可愛、這款「狗沒拿賽」諧音哏滿滿

才喊遠離渣男！蔡瑞雪被爆不倫人夫KOL 北海道同遊「錯開入境」仍被抓包

指導警員洗車「不雅吮指」犯眾怒 派出所所長慘遭拔官調任「後勤警務員」

聽新聞
0:00 / 0:00

荷莫茲封鎖釀全球油氣斷供風險 陸倡發展綠色燃料保障能源安全

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
荷莫茲海峽於2023年空拍畫面。（路透）
荷莫茲海峽於2023年空拍畫面。（路透）

伊朗宣布封鎖荷莫茲海峽，全球約2成油氣運輸面臨潛在中斷壓力，北京據報正向伊朗施壓，保持該關鍵能源航道的開放。大陸國家能源局近日召開座談會時指出，要充分認識發展綠色燃料產業的重要意義。發展綠色燃料產業有利於替代石油、保障能源安全。

據大陸國家能源局官網，近日組織召開的「綠色燃料產業發展」專題座談會指出，發展綠色燃料產業有利於替代石油、保障能源安全，有利於降低碳排放、促進綠色發展，有利於促進新能源非電利用和消納、增強發展新動能，是能源領域新質生產力發展的重要方向。

會議也強調，要堅持系統謀劃，加強頂層設計和規劃布局；堅持試點先行，探索形成產業科學發展模式；堅持創新引領，不斷提升產業發展競爭力；堅持優化環境，有力支撐產業規模化發展；堅持需求牽引，統籌國際國內市場。

中國大陸約4成的石油進口需經荷莫茲海峽，約3成液化天然氣進口來自卡達與阿聯。根據市場研究機構Kpler資料，大陸原油庫存約可支撐115天，並有來自俄羅斯與哈薩克的陸上管線可分散風險。

據香港經濟日報，安本投資新興市場經濟師蘭漢姆（Michael Langham）表示，伊朗每天向大陸非國營煉油廠輸送150萬至160萬桶石油，部分可由俄羅斯石油抵銷，而大陸的石油儲量估計在10億至15億桶之間，短期供應中斷對宏觀經濟的影響有限，風險在於伊朗石油供應中斷或荷莫茲海峽的供應長期中斷，這將顯著增加印度和中國宏觀經濟前景的風險。

彭博此前報導，有聽取政府官員簡報的大陸國有天然氣公司高層透露，北京已敦促伊朗方面不要攻擊荷莫茲海峽的石油和液化天然氣運輸船，以及避免襲擊卡達天然氣設施。大陸外交部發言人毛寧3日表示，能源安全對世界經濟非常重要，「各方都有責任確保能源供應穩定暢通」。

北京 荷莫茲 能源

延伸閱讀

中東衝突升溫 台日韓中曝險加劇

北京傳施壓伊朗 確保荷莫茲海峽航道開放

荷莫茲海峽鎖喉 暴露能源國安風險

美、伊開火油輪動彈不得 印度液化石油氣恐撐不到2周

相關新聞

馬雲：AI讓教育降低死記硬背 孩子有更多時間玩 學音樂、繪畫、運動

阿里巴巴創辦人馬雲與阿里、螞蟻的核心管理層日前赴杭州雲谷學校，與校長和教職人員交流。這是核心管理層罕見地全部聚集，被外界解讀為阿里系在AI競爭白熱化階段，將AI置於公司發展的最核心位置，並高度重視AI時代的人才培養與教育基礎。

輝達H200晶片售陸 傳美設每家7.5萬枚上限

美中科技角力持續，美國擬進一步收緊對大陸人工智慧（ＡＩ）晶片出口限制。彭博報導，美國官員正考慮限制輝達向單一大陸企業出口Ｈ２００人工智慧晶片的數量，每家上限擬設為七點五萬枚；性能相近的超微Ｍ１３２５晶片亦將計入配額。此舉將使輝達重返大陸市場進程再添變數。

荷莫茲封鎖釀全球油氣斷供風險 陸倡發展綠色燃料保障能源安全

伊朗宣布封鎖荷莫茲海峽，全球約2成油氣運輸面臨潛在中斷壓力，北京據報正向伊朗施壓，保持該關鍵能源航道的開放。大陸國家能源局近日召開座談會時指出，要充分認識發展綠色燃料產業的重要意義。發展綠色燃料產業有利於替代石油、保障能源安全。

真的假的？遭飛彈波及車沒全毀人生還 比亞迪吐8字自誇

有大陸網友在社交媒體發文稱，「在耶路撒冷地區一輛BYD元plus貼身接了一發伊朗飛彈，車上的人只是受傷 。」比亞迪王朝網銷售事業部總經理路天，則轉發了這條消息並表示，「安全是最大的豪華！」

出口第2大市場！大陸車企中東業務 受美伊戰爭衝擊

美伊戰火之下，中東作為大陸汽車出口的關鍵市場也受到衝擊。有業界人士表示，公司在伊朗的業務已經停滯，其他市場也受到波及。相關人士稱，短期內企業只能先觀望戰爭走勢，如果持續時間較長，則可能波及大陸汽車出口整體局面。

港6措施 提升優惠稅制競爭力

香港特區政府財經事務及庫務局局長許正宇二日在立法會會議上發言時表示，為進一步提升優惠稅制的吸引力和競爭力，當局擬訂擴大「基金」定義等六方面優化措施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。