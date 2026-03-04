荷莫茲封鎖釀全球油氣斷供風險 陸倡發展綠色燃料保障能源安全

伊朗宣布封鎖荷莫茲海峽，全球約2成油氣運輸面臨潛在中斷壓力，北京據報正向伊朗施壓，保持該關鍵能源航道的開放。大陸國家能源局近日召開座談會時指出，要充分認識發展綠色燃料產業的重要意義。發展綠色燃料產業有利於替代石油、保障能源安全。

據大陸國家能源局官網，近日組織召開的「綠色燃料產業發展」專題座談會指出，發展綠色燃料產業有利於替代石油、保障能源安全，有利於降低碳排放、促進綠色發展，有利於促進新能源非電利用和消納、增強發展新動能，是能源領域新質生產力發展的重要方向。

會議也強調，要堅持系統謀劃，加強頂層設計和規劃布局；堅持試點先行，探索形成產業科學發展模式；堅持創新引領，不斷提升產業發展競爭力；堅持優化環境，有力支撐產業規模化發展；堅持需求牽引，統籌國際國內市場。

中國大陸約4成的石油進口需經荷莫茲海峽，約3成液化天然氣進口來自卡達與阿聯。根據市場研究機構Kpler資料，大陸原油庫存約可支撐115天，並有來自俄羅斯與哈薩克的陸上管線可分散風險。

據香港經濟日報，安本投資新興市場經濟師蘭漢姆（Michael Langham）表示，伊朗每天向大陸非國營煉油廠輸送150萬至160萬桶石油，部分可由俄羅斯石油抵銷，而大陸的石油儲量估計在10億至15億桶之間，短期供應中斷對宏觀經濟的影響有限，風險在於伊朗石油供應中斷或荷莫茲海峽的供應長期中斷，這將顯著增加印度和中國宏觀經濟前景的風險。

彭博此前報導，有聽取政府官員簡報的大陸國有天然氣公司高層透露，北京已敦促伊朗方面不要攻擊荷莫茲海峽的石油和液化天然氣運輸船，以及避免襲擊卡達天然氣設施。大陸外交部發言人毛寧3日表示，能源安全對世界經濟非常重要，「各方都有責任確保能源供應穩定暢通」。