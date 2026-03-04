快訊

中東戰事擴大效應 花旗：大陸PPI 有望提前轉正

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

中東戰事持續，花旗指出，油價上漲可能使大陸生產者物價指數（PPI）按年轉正時點提前；若美元反彈，人民銀行可暫時緩解人民幣升值壓力。若中東金融中心遭打擊，資金避險需求或提升香港及新加坡金融樞紐吸引力，中國資產可能受益。

綜合港媒報導，美國和以色列上周六對伊朗發動數十年來最猛烈的打擊，中東局勢引發全球連鎖反應，航運、航空及石油行業均受衝擊，全球面臨能源成本攀升以及海灣地區商業活動受阻的威脅。

花旗指出，若中東的金融中心遭遇任何升級的打擊，可能會改變全球資本配置格局，而資金的避險需求有望提升香港及新加坡作為安全金融樞紐的吸引力，中國資產很可能成為這一資本轉移的受益者。

花旗表示，不斷演變的地緣政治局勢也為美國總統川普訪陸帶來新的變量，但當前環境可能增強中美在擴大中國採購美國能源方面的共識。

鑑於川普訪陸安排在約四周之後，近期事態可能為籌備工作增添變數，對取得重大突破不宜期待過高。

此前，美國白宮官員曾表示，川普將於3月31日至4月2日到中國大陸訪問，但大陸方面尚未官方宣布具體時間。

在油價方面，花旗將三個月內的布蘭特油價預期由每桶70美元上調至85美元，並指出油價每上漲10%。

這將推動中國大陸PPI和消費者物價指數（CPI）分別上升約1.15及0.23個百分點，推斷大陸PPI按年轉正時點可能早於此前預估的6月，而CPI受影響程度有限。

跑贏全球科技股 高盛：陸AI概念股沒有泡沫

國際投行高盛最新報告指出，中國大陸AI概念股沒有泡沫，已形成獨立於全球科技股的投資主線，且被嚴重低估，因此配置中國大陸AI資產已成為對沖傳統行業風險的必要手段，建議關注有形資產占比高、人工智慧收入明確、研發和資本支出密集的行業。

輝達H200晶片售陸 傳美設每家7.5萬枚上限

美中科技角力持續，美國擬進一步收緊對大陸人工智慧（ＡＩ）晶片出口限制。彭博報導，美國官員正考慮限制輝達向單一大陸企業出口Ｈ２００人工智慧晶片的數量，每家上限擬設為七點五萬枚；性能相近的超微Ｍ１３２５晶片亦將計入配額。此舉將使輝達重返大陸市場進程再添變數。

網友點讚！北京兩張AI王牌 全球驚豔

除夕夜，央視春晚上被網友點讚「每一幀都好美」的節目《賀花神》，如同「花」的視覺盛宴。這屬於中國人的美學浪漫背後，是來自北京企業位元組跳動推出的視頻生成模型Seedance 2.0的助力。今年以來，全球迎來新一代大模型的密集發布潮。北京在中國ＡＩ企業當中一馬當先、萬「碼」奔騰。像Seedance 2.0這樣誕生在北京的大陸國產大模型正引發海外開發者和創作者的瘋狂追捧。

真的假的？遭飛彈波及車沒全毀人生還 比亞迪吐8字自誇

有大陸網友在社交媒體發文稱，「在耶路撒冷地區一輛BYD元plus貼身接了一發伊朗飛彈，車上的人只是受傷 。」比亞迪王朝網銷售事業部總經理路天，則轉發了這條消息並表示，「安全是最大的豪華！」

港6措施 提升優惠稅制競爭力

香港特區政府財經事務及庫務局局長許正宇二日在立法會會議上發言時表示，為進一步提升優惠稅制的吸引力和競爭力，當局擬訂擴大「基金」定義等六方面優化措施。

區域帶動 省際貿易速增

大陸國家稅務總局二日公布稅收大數據顯示，二○二五年全國統一大市場建設縱深推進，全國省際貿易快速發展，重點區域輻射帶動，跨省貿易經營主體戶數快速增長，跨省交通物流和信息服務穩步增長。

