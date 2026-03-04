中東戰事擴大效應 花旗：大陸PPI 有望提前轉正

中東戰事持續，花旗指出，油價上漲可能使大陸生產者物價指數（PPI）按年轉正時點提前；若美元反彈，人民銀行可暫時緩解人民幣升值壓力。若中東金融中心遭打擊，資金避險需求或提升香港及新加坡金融樞紐吸引力，中國資產可能受益。

綜合港媒報導，美國和以色列上周六對伊朗發動數十年來最猛烈的打擊，中東局勢引發全球連鎖反應，航運、航空及石油行業均受衝擊，全球面臨能源成本攀升以及海灣地區商業活動受阻的威脅。

花旗指出，若中東的金融中心遭遇任何升級的打擊，可能會改變全球資本配置格局，而資金的避險需求有望提升香港及新加坡作為安全金融樞紐的吸引力，中國資產很可能成為這一資本轉移的受益者。

花旗表示，不斷演變的地緣政治局勢也為美國總統川普訪陸帶來新的變量，但當前環境可能增強中美在擴大中國採購美國能源方面的共識。

鑑於川普訪陸安排在約四周之後，近期事態可能為籌備工作增添變數，對取得重大突破不宜期待過高。

此前，美國白宮官員曾表示，川普將於3月31日至4月2日到中國大陸訪問，但大陸方面尚未官方宣布具體時間。

在油價方面，花旗將三個月內的布蘭特油價預期由每桶70美元上調至85美元，並指出油價每上漲10%。

這將推動中國大陸PPI和消費者物價指數（CPI）分別上升約1.15及0.23個百分點，推斷大陸PPI按年轉正時點可能早於此前預估的6月，而CPI受影響程度有限。