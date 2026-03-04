快訊

聯合報社論／美國精準斬首伊朗後，對台軍售將再打折？

聽新聞
0:00 / 0:00

陸七家具身智能獨角獸挺立 宇樹、智平方等估值衝破人民幣百億

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

2026年開年，大陸具身智能（具有物理實體的人工智慧系統）多個項目集中晉升獨角獸，像是智平方、千尋智慧、引數機器人相繼宣布完成新一輪融資，估值突破人民幣百億規模。加上先前已躋身獨角獸序列的宇樹科技、智元機器人、銀河通用、星海圖，大陸具身智能賽道已有七家人民幣百億估值企業，行業進入獨角獸集群發展全新階段。

分析指，具身智能的底層邏輯是替代人的操作，只要是人能完成的分工，未來它都可以實現替代。而目前大模型落地場景相對同質化，因此具身智能最終估值，會比大模型創業公司更高。

科創板日報報導，除上述新晉具身智能項目外，春節期間，憑藉最新交割的一輪七億美元規模融資，大模型賽道企業月之暗面躋身「十角獸」（尚未上市且估值超過100億美元的新創公司）行列，而實現這樣的估值突破，月之暗面用時僅兩年多，創下境內記錄。與此同時，無人貨運賽道也最新跑出了首家人民幣百億獨角獸「九識智能」。

清智資本合夥人張煜認為，首先，具身智能已完成從科研走向應用的關鍵跨越。經過近十年技術沉澱，核心能力逐步完善，並在部分場景實現落地；加上大陸供應鏈成熟與成本快速下降，機器人規模化推廣已具備現實基礎。其次，市場認知與應用邊界同步打開。除工業生產、特種作業等To B場景外，跳舞表演、商業展示、情緒陪伴等To C場景亦逐步驗證商業價值，賽道的放量空間隨之顯現。

在資本退出通道的層面，目前具身智能行業內已有多家公司完成股改，包括宇樹科技、樂聚機器人、智元機器人、銀河通用、星海圖、眾擎機器人及松延動力。

機器人 獨角獸 模型

延伸閱讀

拚AI應用 北京推中試基地

華為、智元機器人等350多家陸企亮相MWC 2026 展示通信與AI應用

經濟日報社論／從大陸春晚看台灣機器人產業發展

螞蟻兩 App 用戶逾億

相關新聞

跑贏全球科技股 高盛：陸AI概念股沒有泡沫

國際投行高盛最新報告指出，中國大陸AI概念股沒有泡沫，已形成獨立於全球科技股的投資主線，且被嚴重低估，因此配置中國大陸AI資產已成為對沖傳統行業風險的必要手段，建議關注有形資產占比高、人工智慧收入明確、研發和資本支出密集的行業。

輝達H200晶片售陸 傳美設每家7.5萬枚上限

美中科技角力持續，美國擬進一步收緊對大陸人工智慧（ＡＩ）晶片出口限制。彭博報導，美國官員正考慮限制輝達向單一大陸企業出口Ｈ２００人工智慧晶片的數量，每家上限擬設為七點五萬枚；性能相近的超微Ｍ１３２５晶片亦將計入配額。此舉將使輝達重返大陸市場進程再添變數。

網友點讚！北京兩張AI王牌 全球驚豔

除夕夜，央視春晚上被網友點讚「每一幀都好美」的節目《賀花神》，如同「花」的視覺盛宴。這屬於中國人的美學浪漫背後，是來自北京企業位元組跳動推出的視頻生成模型Seedance 2.0的助力。今年以來，全球迎來新一代大模型的密集發布潮。北京在中國ＡＩ企業當中一馬當先、萬「碼」奔騰。像Seedance 2.0這樣誕生在北京的大陸國產大模型正引發海外開發者和創作者的瘋狂追捧。

真的假的？遭飛彈波及車沒全毀人生還 比亞迪吐8字自誇

有大陸網友在社交媒體發文稱，「在耶路撒冷地區一輛BYD元plus貼身接了一發伊朗飛彈，車上的人只是受傷 。」比亞迪王朝網銷售事業部總經理路天，則轉發了這條消息並表示，「安全是最大的豪華！」

港6措施 提升優惠稅制競爭力

香港特區政府財經事務及庫務局局長許正宇二日在立法會會議上發言時表示，為進一步提升優惠稅制的吸引力和競爭力，當局擬訂擴大「基金」定義等六方面優化措施。

區域帶動 省際貿易速增

大陸國家稅務總局二日公布稅收大數據顯示，二○二五年全國統一大市場建設縱深推進，全國省際貿易快速發展，重點區域輻射帶動，跨省貿易經營主體戶數快速增長，跨省交通物流和信息服務穩步增長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。