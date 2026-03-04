陸七家具身智能獨角獸挺立 宇樹、智平方等估值衝破人民幣百億

2026年開年，大陸具身智能（具有物理實體的人工智慧系統）多個項目集中晉升獨角獸，像是智平方、千尋智慧、引數機器人相繼宣布完成新一輪融資，估值突破人民幣百億規模。加上先前已躋身獨角獸序列的宇樹科技、智元機器人、銀河通用、星海圖，大陸具身智能賽道已有七家人民幣百億估值企業，行業進入獨角獸集群發展全新階段。

分析指，具身智能的底層邏輯是替代人的操作，只要是人能完成的分工，未來它都可以實現替代。而目前大模型落地場景相對同質化，因此具身智能最終估值，會比大模型創業公司更高。

科創板日報報導，除上述新晉具身智能項目外，春節期間，憑藉最新交割的一輪七億美元規模融資，大模型賽道企業月之暗面躋身「十角獸」（尚未上市且估值超過100億美元的新創公司）行列，而實現這樣的估值突破，月之暗面用時僅兩年多，創下境內記錄。與此同時，無人貨運賽道也最新跑出了首家人民幣百億獨角獸「九識智能」。

清智資本合夥人張煜認為，首先，具身智能已完成從科研走向應用的關鍵跨越。經過近十年技術沉澱，核心能力逐步完善，並在部分場景實現落地；加上大陸供應鏈成熟與成本快速下降，機器人規模化推廣已具備現實基礎。其次，市場認知與應用邊界同步打開。除工業生產、特種作業等To B場景外，跳舞表演、商業展示、情緒陪伴等To C場景亦逐步驗證商業價值，賽道的放量空間隨之顯現。

在資本退出通道的層面，目前具身智能行業內已有多家公司完成股改，包括宇樹科技、樂聚機器人、智元機器人、銀河通用、星海圖、眾擎機器人及松延動力。