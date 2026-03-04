跑贏全球科技股 高盛：陸AI概念股沒有泡沫

國際投行高盛最新報告指出，中國大陸AI概念股沒有泡沫，已形成獨立於全球科技股的投資主線，且被嚴重低估，因此配置中國大陸AI資產已成為對沖傳統行業風險的必要手段，建議關注有形資產占比高、人工智慧收入明確、研發和資本支出密集的行業。

財聯社報導，高盛表示，自2025年1月DeepSeek R1發布以來，大陸AI相關股票平均上漲50%，103家AI企業在香港及大陸完成IPO，這一輪爆發帶動相關科技類股總市值新增逾3兆美元。

中國大陸AI股表現大幅跑贏美國同類資產30%，跑贏北亞同類21%。更關鍵的是，中國大陸AI股票與美國及全球科技股的52周滾動收益相關性僅為23%，遠低於美國與其他地區69%的水準，數據證明中國大陸AI已走出完全獨立的行情。

高盛認為，當前市場仍低估AI潛在價值創造的50%至100%。有別於美國主導的半導體和模型層，大陸在電力、基礎設施和實體AI領域具備顯著全球比較優勢。

高盛指出，中國大陸AI股票正面臨顯著的結構性錯配。中國大陸在全球AI市值中占比達10%，貢獻16%的相關營收，並在資本支出與研發投入中占據近20%的市占，但全球基金經理持有的中國大陸人工智慧股票僅占其全球科技投資組合的1.2%，遠低於中國大陸在全球人工智慧市場約10%的市值占比和16%的收入占比。這一巨大落差，代表一旦全球投資者開始修正配置偏差，潛在的資金流入空間可觀。

在全球視角下，AI領導權正從半導體向電力與基礎設施擴散，市場關注點從算力建設轉向供給瓶頸。在大陸，基礎設施類股貫穿ChatGPT與DeepSeek兩輪行情始終表現強勁，反映本土在科技硬體製造領域優勢。

高盛認為，中國大陸AI股票遠未進入泡沫區間，當前的估值可能將AI帶來的潛在增值，與利潤創造空間低估50%至100%。