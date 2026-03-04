聽新聞
跑贏全球科技股 高盛：陸AI概念股沒有泡沫

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
AI示意圖。（路透） 路透通訊社
AI示意圖。（路透） 路透通訊社

國際投行高盛最新報告指出，中國大陸AI概念股沒有泡沫，已形成獨立於全球科技股的投資主線，且被嚴重低估，因此配置中國大陸AI資產已成為對沖傳統行業風險的必要手段，建議關注有形資產占比高、人工智慧收入明確、研發和資本支出密集的行業。

財聯社報導，高盛表示，自2025年1月DeepSeek R1發布以來，大陸AI相關股票平均上漲50%，103家AI企業在香港及大陸完成IPO，這一輪爆發帶動相關科技類股總市值新增逾3兆美元。

中國大陸AI股表現大幅跑贏美國同類資產30%，跑贏北亞同類21%。更關鍵的是，中國大陸AI股票與美國及全球科技股的52周滾動收益相關性僅為23%，遠低於美國與其他地區69%的水準，數據證明中國大陸AI已走出完全獨立的行情。

高盛認為，當前市場仍低估AI潛在價值創造的50%至100%。有別於美國主導的半導體和模型層，大陸在電力、基礎設施和實體AI領域具備顯著全球比較優勢。

高盛指出，中國大陸AI股票正面臨顯著的結構性錯配。中國大陸在全球AI市值中占比達10%，貢獻16%的相關營收，並在資本支出與研發投入中占據近20%的市占，但全球基金經理持有的中國大陸人工智慧股票僅占其全球科技投資組合的1.2%，遠低於中國大陸在全球人工智慧市場約10%的市值占比和16%的收入占比。這一巨大落差，代表一旦全球投資者開始修正配置偏差，潛在的資金流入空間可觀。

在全球視角下，AI領導權正從半導體向電力與基礎設施擴散，市場關注點從算力建設轉向供給瓶頸。在大陸，基礎設施類股貫穿ChatGPT與DeepSeek兩輪行情始終表現強勁，反映本土在科技硬體製造領域優勢。

高盛認為，中國大陸AI股票遠未進入泡沫區間，當前的估值可能將AI帶來的潛在增值，與利潤創造空間低估50%至100%。

股票 美國 基礎設施

輝達H200晶片售陸 傳美設每家7.5萬枚上限

美中科技角力持續，美國擬進一步收緊對大陸人工智慧（ＡＩ）晶片出口限制。彭博報導，美國官員正考慮限制輝達向單一大陸企業出口Ｈ２００人工智慧晶片的數量，每家上限擬設為七點五萬枚；性能相近的超微Ｍ１３２５晶片亦將計入配額。此舉將使輝達重返大陸市場進程再添變數。

網友點讚！北京兩張AI王牌 全球驚豔

除夕夜，央視春晚上被網友點讚「每一幀都好美」的節目《賀花神》，如同「花」的視覺盛宴。這屬於中國人的美學浪漫背後，是來自北京企業位元組跳動推出的視頻生成模型Seedance 2.0的助力。今年以來，全球迎來新一代大模型的密集發布潮。北京在中國ＡＩ企業當中一馬當先、萬「碼」奔騰。像Seedance 2.0這樣誕生在北京的大陸國產大模型正引發海外開發者和創作者的瘋狂追捧。

真的假的？遭飛彈波及車沒全毀人生還 比亞迪吐8字自誇

有大陸網友在社交媒體發文稱，「在耶路撒冷地區一輛BYD元plus貼身接了一發伊朗飛彈，車上的人只是受傷 。」比亞迪王朝網銷售事業部總經理路天，則轉發了這條消息並表示，「安全是最大的豪華！」

港6措施 提升優惠稅制競爭力

香港特區政府財經事務及庫務局局長許正宇二日在立法會會議上發言時表示，為進一步提升優惠稅制的吸引力和競爭力，當局擬訂擴大「基金」定義等六方面優化措施。

區域帶動 省際貿易速增

大陸國家稅務總局二日公布稅收大數據顯示，二○二五年全國統一大市場建設縱深推進，全國省際貿易快速發展，重點區域輻射帶動，跨省貿易經營主體戶數快速增長，跨省交通物流和信息服務穩步增長。

