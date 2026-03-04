兩會期間 A股上漲機率60%

據統計，2016至2025十年裡，A股在兩會期間漲多於跌。上證指數六次上漲，四次下跌，上漲機率60%。

分行業來看，近十年31個申萬一級行業（由申萬宏源證券研究所制定的行業分類標準）中共七個行業在兩會期間平均漲幅為正。其中，醫藥生物以0.4%的平均漲幅位居首位；緊跟在後，電腦平均漲幅為0.3%；美容護理、通信、公用事業等行業也上漲。非銀金融、國防軍工、鋼鐵、煤炭、房地產、汽車等行業下跌。

單就2025年兩會期間，國防軍工以9.8%漲幅居首；機械設備排名第二，漲幅6.6%；排名第三至第五的是有色金屬、美容護理和社會服務。近十年，電腦、美容護理、醫藥生物、電力設備等行業在兩會期間漲幅居前。

相比會議期間，兩會後一個月A股表現強勢。其中，上證指數、中證500均六次實現上漲，四次下跌，上漲機率60%；創業板指、滬深300上漲次數為五次，深證成指上漲四次。

從指數近十年平均漲跌幅來看，兩會後一個月上證指數、深證成指、創業板指均實現上漲，漲幅分別為0.2%、0.5%、0.2%。

分行業來看，近十年31個申萬一級行業中24個在兩會後一個月平均漲幅為正。社會服務以3.9%的平均漲幅位居首位；緊跟在後，美容護理平均漲幅為3.6%；農林牧漁、醫藥生物、房地產、傳媒等行業漲幅超過2%。