輝達H200晶片售陸 傳美設每家7.5萬枚上限
美中科技角力持續，美國擬進一步收緊對大陸人工智慧（ＡＩ）晶片出口限制。彭博報導，美國官員正考慮限制輝達向單一大陸企業出口Ｈ２００人工智慧晶片的數量，每家上限擬設為七點五萬枚；性能相近的超微Ｍ１３２５晶片亦將計入配額。此舉將使輝達重返大陸市場進程再添變數。
彭博引述知情人士指，川普政府已探討將每家大陸企業採購Ｈ２００晶片的數量限制在七萬五千枚。知情人士稱，對陸總出貨量仍可能達到一百萬枚。不過，目前大部分申請集中在少數大陸科技巨頭手中，若在單一客戶限額下，相關企業合計最多僅能取得數十萬枚。據了解，七萬五千枚的上限還不到阿里巴巴集團與字節跳動等企業私下向輝達表達採購意願的一半。
香港南華早報指出，若對單一大陸客戶設限，將使輝達重返大陸市場的前景更加複雜。輝達上周指，目前仍未從大陸取得任何資料中心相關營收，且即使美國放行，也不確定北京當局是否批准進口。華府迄今僅批准少量Ｈ２００晶片對陸出口。
另據觀察者網，美國商務部負責出口執法的助理部長彼得斯此前表示，在批准對陸出口兩個月以來，輝達尚未向大陸售出任何Ｈ２００晶片。報導提到，川普去年十二月宣布將允許Ｈ２００對陸出口，但附帶條件，包括保障美國國家安全，且美國政府將獲百分之廿五分成，商務部正敲定細節。有關人士表示，川普計畫數周後與大陸國家主席習近平會面，美方希望就向大陸非軍事企業出口Ｈ２００達成協議。
