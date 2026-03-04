聽新聞
輝達H200晶片售陸 傳美設每家7.5萬枚上限

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
彭博3日報導，美國官員正考慮限制輝達（Nvidia）向單一的大陸企業出口H200人工智慧加速器的數量，每家上限擬設為7萬5000枚。此舉將使輝達重返大陸市場進程再添變數，面臨更多挑戰。（歐新社）
美中科技角力持續，美國擬進一步收緊對大陸人工智慧（ＡＩ）晶片出口限制。彭博報導，美國官員正考慮限制輝達向單一大陸企業出口Ｈ２００人工智慧晶片的數量，每家上限擬設為七點五萬枚；性能相近的超微Ｍ１３２５晶片亦將計入配額。此舉將使輝達重返大陸市場進程再添變數。

彭博引述知情人士指，川普政府已探討將每家大陸企業採購Ｈ２００晶片的數量限制在七萬五千枚。知情人士稱，對陸總出貨量仍可能達到一百萬枚。不過，目前大部分申請集中在少數大陸科技巨頭手中，若在單一客戶限額下，相關企業合計最多僅能取得數十萬枚。據了解，七萬五千枚的上限還不到阿里巴巴集團與字節跳動等企業私下向輝達表達採購意願的一半。

香港南華早報指出，若對單一大陸客戶設限，將使輝達重返大陸市場的前景更加複雜。輝達上周指，目前仍未從大陸取得任何資料中心相關營收，且即使美國放行，也不確定北京當局是否批准進口。華府迄今僅批准少量Ｈ２００晶片對陸出口。

另據觀察者網，美國商務部負責出口執法的助理部長彼得斯此前表示，在批准對陸出口兩個月以來，輝達尚未向大陸售出任何Ｈ２００晶片。報導提到，川普去年十二月宣布將允許Ｈ２００對陸出口，但附帶條件，包括保障美國國家安全，且美國政府將獲百分之廿五分成，商務部正敲定細節。有關人士表示，川普計畫數周後與大陸國家主席習近平會面，美方希望就向大陸非軍事企業出口Ｈ２００達成協議。

彭博 人工智慧 晶片

相關新聞

真的假的？遭飛彈波及車沒全毀人生還 比亞迪吐8字自誇

有大陸網友在社交媒體發文稱，「在耶路撒冷地區一輛BYD元plus貼身接了一發伊朗飛彈，車上的人只是受傷 。」比亞迪王朝網銷售事業部總經理路天，則轉發了這條消息並表示，「安全是最大的豪華！」

外媒：美擬限制輝達H200對陸單一客戶銷售數量

在美中科技管制持續角力之際，美國擬進一步收緊對大陸人工智慧（AI）晶片出口限制。彭博3日報導，美國官員正考慮限制輝達（Nvidia）向單一的大陸企業出口H200人工智慧加速器的數量，每家上限擬設為7.5萬枚；性能相近的超微（AMD）MI325晶片亦將計入配額。此舉將使輝達重返大陸市場進程再添變數，面臨更多挑戰。

美伊衝突擾動海運市場 中東至中國超大型油輪運費飆破紀錄

隨美國與以色列對伊朗發動軍事打擊後，全球海運市場陷入高度不確定。中東至中國的超大型油輪（VLCC）運費近期飆升至歷史新高，日租金突破42萬美元。專家指，荷姆茲海峽局勢惡化導致約200艘油輪滯留，航運供需失衡推升運價；貨櫃航線亦受衝擊，船公司被迫改道或暫停通行，全球能源與物流鏈面臨重大挑戰。

流量狂歡沒了…大陸外賣補貼大戰 8成餐飲業淨利潤下滑

持續約1年的中國外賣補貼大戰引發餐飲業「通縮」，餐飲業普遍承受營收與利潤雙重壓力，數據顯示，外賣大戰以來，8成商家淨利潤...

荷莫茲海峽物流停擺 陸外貿企業陷困境嘆「只能等」

中東局勢持續升溫，荷莫茲海峽通行量幾乎歸零，該地區乾散貨及貨櫃物流陷入停擺。大陸多家貨運代理企業近日透露，中東航線已暫停收貨，加上油價及原材料價格飆升，不少廠商無法按期出貨，面臨物流停滯及原材料價格上漲壓力，僅能觀望等待局勢穩定。

