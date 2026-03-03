快訊

真的假的？遭飛彈波及車沒全毀人生還 比亞迪吐8字自誇

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
一枚伊朗彈道飛彈在耶路撒飛彈在道路上炸出巨大坑洞。根據配圖顯示，一輛停在巨大彈坑旁的汽車車身受損，玻璃幾乎全碎，但整體結構完整，前後車燈仍亮著。圖／取自以色列時報
一枚伊朗彈道飛彈在耶路撒飛彈在道路上炸出巨大坑洞。根據配圖顯示，一輛停在巨大彈坑旁的汽車車身受損，玻璃幾乎全碎，但整體結構完整，前後車燈仍亮著。圖／取自以色列時報

有大陸網友在社交媒體發文稱，「在耶路撒冷地區一輛BYD元plus貼身接了一發伊朗飛彈，車上的人只是受傷 。」比亞迪王朝網銷售事業部總經理路天，則轉發了這條消息並表示，「安全是最大的豪華！」

不過根據「以色列時報」報導，1日晚間，一枚伊朗彈道飛彈落在耶路撒冷郊區的高速公路上，並在道路上炸出巨大坑洞，交通標誌被炸得東倒西歪，多輛汽車嚴重受損。根據配圖顯示，一輛停在巨大彈坑旁的汽車車身受損，玻璃幾乎全碎，但整體結構完整，前後車燈仍亮著。

不少網友認出，這是一輛比亞迪電動SUV ATTO 3，也就是大陸銷售的「元PLUS」海外版。另一張照片顯示，車輛未起火，車門可以正常打開，車內氣囊也順利彈出。

以色列紅大衛盾會救護組織通報稱，一名46歲男子中度受傷，另有兩人輕傷，還有兩人因急性焦慮接受治療。

以色列國土報指出，三名傷者事發時均在車內，其中那名中度受傷者，是在駕車行駛至彈坑邊緣時緊急剎車，頭部受傷。

財通社報導，從現場情況判斷，車輛並未被飛彈直接命中，電路系統也未完全癱瘓，且未發生電池熱失控。對於一輛身處爆炸衝擊波範圍內的純電動車而言，這樣的狀態足以引發外界對安全性的關注。

比亞迪王朝網銷售事業部總經理路天2日晚在社交媒體轉發相關內容，並配文稱：「安全是最大的豪華！」一句話並未展開解釋，卻精準踩在當下輿論的情緒點上。

2025年8月，一輛比亞迪宋PLUS電動車在廣西北海鐵山服務區緩慢行駛時，曾在短時間內被雷電連續三次擊中車頂。

事發後，比亞迪品牌及公關處總經理李雲飛公開表示，車輛扛了三次雷擊，車主平安無事，三電系統完好無損。

類似事件雖帶有偶發性，但在新能源車安全問題高度敏感的背景下，每一次極端場景的「倖存」都會被放大解讀。

早在2022年8月，比亞迪宣布進入以色列市場。如今在當地銷售ATTO 3、海豚、海豹、海獅等多款純電車型，也推出插電式混合動力車 （PHEV）。

以色列汽車進口商協會數據顯示，2025年，比亞迪憑藉八款純電車型累計交付8134輛，位居當地純電市場前列。

有大陸網友稱，「在耶路撒冷地區一輛BYD元plus貼身接了一發伊朗飛彈，車上的人只是受傷 。」比亞迪王朝網銷售事業部總經理路天，則轉發了這條消息並表示，「安全是最大的豪華！」圖取自／比亞迪王朝網銷售事業部總經理路天微博
有大陸網友稱，「在耶路撒冷地區一輛BYD元plus貼身接了一發伊朗飛彈，車上的人只是受傷 。」比亞迪王朝網銷售事業部總經理路天，則轉發了這條消息並表示，「安全是最大的豪華！」圖取自／比亞迪王朝網銷售事業部總經理路天微博

