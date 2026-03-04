聽新聞
區域帶動 省際貿易速增

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸國家稅務總局二日公布稅收大數據顯示，二○二五年全國統一大市場建設縱深推進，全國省際貿易快速發展，重點區域輻射帶動，跨省貿易經營主體戶數快速增長，跨省交通物流和信息服務穩步增長。

中新社報導，二○二五年，全國省際貿易銷售額同比增長百分之四點五，高於全國銷售收入增速；占全國銷售額的百分之四十一，較上年同期提高○點八個百分點。超八成省省際銷售額增速，實現正增長。

二○二五年，京津冀、長三角、珠三角地區的區域外銷售額同比分別增長百分之四、百分之六點二和百分之四點六，較上述地區總體增速分別高○點九、三點一和一點七個百分點；長江經濟帶、黃河流域的區域外銷售額同比分別增長百分之五點八和百分之四，較兩地總體增速分別高二點五和三點七個百分點。重點區域之間貿易往來頻繁，京津冀銷往長三角、黃河流域銷往長江經濟帶銷售額同比分別增長百分之六點七和百分之五點二。

