聽新聞
0:00 / 0:00

武漢傳感器產業鏈成形

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

湖北省政府新聞辦二日舉行的新聞發布會上獲悉，二○二五年武漢市傳感器產業規模約兩百一十億元（人民幣，下同），同比增長百分之七，初步形成涵蓋設計、製造、封裝、測試及系統集成的完整產業鏈

中新社報導，傳感器在工業互聯網、智能裝備、新能源汽車等湖北優勢產業廣泛應用。其中，武漢市已聚集了一批傳感器龍頭企業，在紅外、溫度、氣體、壓力等多個傳感器細分領域領先中國甚至全球。

目前，武漢東湖新技術開發區（又稱中國光谷）已集聚超過一百家傳感器產業鏈相關企業，核心產業規模突破百億元，帶動相關應用行業規模突破千億元。二○二五年，武漢依託華中科技大學牽頭組建光谷傳感器產業創新聯盟，聯合四十五家產業鏈上下游領軍企業以及多所高校打造創新生態體系。光谷傳感器產業創新聯盟秘書長、華中科技大學集成電路學院副院長劉歡介紹，該聯盟成立以來，形成「科學家+工程師+企業家」人才體系，吸引了國內外智能傳感技術領域的高層次人才。 　　

「我們不僅要引進來，更要推動光谷的傳感器技術和標準走出去，參與甚至主導行業標準的制定，提升中國傳感器產業的國際競爭力」。劉歡表示。

日前，湖北省印發的「加快世界光谷傳感器產業集群融合發展行動方案（二○二六—二○三○年）」提出，湖北將集中力量攻克核心材料、關鍵工藝、基礎器件等技術，力爭到二○三○年引進和培育一百家左右優質的智能傳感器企業，產業規模達三百億元，帶動應用行業規模突破五千億元。

武漢 產業鏈

延伸閱讀

拚AI應用 北京推中試基地

千億級整合告吹後....陸算力巨頭中科曙光加速技術開發、做開放生態

華為去年營收破4兆 創新高

韶關演繹「一度電經濟學」

相關新聞

跑贏全球科技股 高盛：陸AI概念股沒有泡沫

國際投行高盛最新報告指出，中國大陸AI概念股沒有泡沫，已形成獨立於全球科技股的投資主線，且被嚴重低估，因此配置中國大陸AI資產已成為對沖傳統行業風險的必要手段，建議關注有形資產占比高、人工智慧收入明確、研發和資本支出密集的行業。

輝達H200晶片售陸 傳美設每家7.5萬枚上限

美中科技角力持續，美國擬進一步收緊對大陸人工智慧（ＡＩ）晶片出口限制。彭博報導，美國官員正考慮限制輝達向單一大陸企業出口Ｈ２００人工智慧晶片的數量，每家上限擬設為七點五萬枚；性能相近的超微Ｍ１３２５晶片亦將計入配額。此舉將使輝達重返大陸市場進程再添變數。

網友點讚！北京兩張AI王牌 全球驚豔

除夕夜，央視春晚上被網友點讚「每一幀都好美」的節目《賀花神》，如同「花」的視覺盛宴。這屬於中國人的美學浪漫背後，是來自北京企業位元組跳動推出的視頻生成模型Seedance 2.0的助力。今年以來，全球迎來新一代大模型的密集發布潮。北京在中國ＡＩ企業當中一馬當先、萬「碼」奔騰。像Seedance 2.0這樣誕生在北京的大陸國產大模型正引發海外開發者和創作者的瘋狂追捧。

真的假的？遭飛彈波及車沒全毀人生還 比亞迪吐8字自誇

有大陸網友在社交媒體發文稱，「在耶路撒冷地區一輛BYD元plus貼身接了一發伊朗飛彈，車上的人只是受傷 。」比亞迪王朝網銷售事業部總經理路天，則轉發了這條消息並表示，「安全是最大的豪華！」

港6措施 提升優惠稅制競爭力

香港特區政府財經事務及庫務局局長許正宇二日在立法會會議上發言時表示，為進一步提升優惠稅制的吸引力和競爭力，當局擬訂擴大「基金」定義等六方面優化措施。

區域帶動 省際貿易速增

大陸國家稅務總局二日公布稅收大數據顯示，二○二五年全國統一大市場建設縱深推進，全國省際貿易快速發展，重點區域輻射帶動，跨省貿易經營主體戶數快速增長，跨省交通物流和信息服務穩步增長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。