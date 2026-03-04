武漢傳感器產業鏈成形

湖北省政府新聞辦二日舉行的新聞發布會上獲悉，二○二五年武漢市傳感器產業規模約兩百一十億元（人民幣，下同），同比增長百分之七，初步形成涵蓋設計、製造、封裝、測試及系統集成的完整產業鏈。

中新社報導，傳感器在工業互聯網、智能裝備、新能源汽車等湖北優勢產業廣泛應用。其中，武漢市已聚集了一批傳感器龍頭企業，在紅外、溫度、氣體、壓力等多個傳感器細分領域領先中國甚至全球。

目前，武漢東湖新技術開發區（又稱中國光谷）已集聚超過一百家傳感器產業鏈相關企業，核心產業規模突破百億元，帶動相關應用行業規模突破千億元。二○二五年，武漢依託華中科技大學牽頭組建光谷傳感器產業創新聯盟，聯合四十五家產業鏈上下游領軍企業以及多所高校打造創新生態體系。光谷傳感器產業創新聯盟秘書長、華中科技大學集成電路學院副院長劉歡介紹，該聯盟成立以來，形成「科學家+工程師+企業家」人才體系，吸引了國內外智能傳感技術領域的高層次人才。

「我們不僅要引進來，更要推動光谷的傳感器技術和標準走出去，參與甚至主導行業標準的制定，提升中國傳感器產業的國際競爭力」。劉歡表示。

日前，湖北省印發的「加快世界光谷傳感器產業集群融合發展行動方案（二○二六—二○三○年）」提出，湖北將集中力量攻克核心材料、關鍵工藝、基礎器件等技術，力爭到二○三○年引進和培育一百家左右優質的智能傳感器企業，產業規模達三百億元，帶動應用行業規模突破五千億元。