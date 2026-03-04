聽新聞
0:00 / 0:00

港6措施 提升優惠稅制競爭力

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

香港特區政府財經事務及庫務局局長許正宇二日在立法會會議上發言時表示，為進一步提升優惠稅制的吸引力和競爭力，當局擬訂擴大「基金」定義等六方面優化措施。

中通社報導，許正宇表示，優化措施包括擴大「基金」的定義，以涵蓋退休基金、捐款基金、以及特定的單一投資者基金，以利便更多種類的基金使用免稅制度和吸引具規模的單一投資者；擴大基金及家控工具的合資格投資種類，以涵蓋位於香港以外的不動產、數字資產、貴金屬以及特定大宗商品等。

此外，優化措施亦包括撤銷現時有關附帶交易的百分之五門檻，讓基金、家控工具及其特定目的實體在透過合資格投資賺取利潤方面享有更大彈性；放寬特定目的實體的免稅待遇，放寬統一基金免稅制度的防止迂迴避稅條文；以及優化附帶權益的稅務寬減安排，包括取消金管局的核證規定、刪除稅制下具資格附帶權益的定義中對門檻回報率的提述等。

許正宇相信擬議優化措施能吸引更多基金及家族辦公室在香港成立及營運，為香港資產及財富管理業創造更多新商機，鞏固香港作為領先資產及財富管理樞紐的地位，尤其是有助進一步吸引區內的私募債權投資活動，並配合香港在其他領域的發展，例如數字資產以及貴金屬與大宗商品交易等。

財富管理 立法會 競爭力

延伸閱讀

港財爺：港元與美元掛鉤匯率穩定 可當全球資金安全港

經濟日報社論／金融轉型關鍵 稅制不能閉門造車

相關新聞

跑贏全球科技股 高盛：陸AI概念股沒有泡沫

國際投行高盛最新報告指出，中國大陸AI概念股沒有泡沫，已形成獨立於全球科技股的投資主線，且被嚴重低估，因此配置中國大陸AI資產已成為對沖傳統行業風險的必要手段，建議關注有形資產占比高、人工智慧收入明確、研發和資本支出密集的行業。

輝達H200晶片售陸 傳美設每家7.5萬枚上限

美中科技角力持續，美國擬進一步收緊對大陸人工智慧（ＡＩ）晶片出口限制。彭博報導，美國官員正考慮限制輝達向單一大陸企業出口Ｈ２００人工智慧晶片的數量，每家上限擬設為七點五萬枚；性能相近的超微Ｍ１３２５晶片亦將計入配額。此舉將使輝達重返大陸市場進程再添變數。

網友點讚！北京兩張AI王牌 全球驚豔

除夕夜，央視春晚上被網友點讚「每一幀都好美」的節目《賀花神》，如同「花」的視覺盛宴。這屬於中國人的美學浪漫背後，是來自北京企業位元組跳動推出的視頻生成模型Seedance 2.0的助力。今年以來，全球迎來新一代大模型的密集發布潮。北京在中國ＡＩ企業當中一馬當先、萬「碼」奔騰。像Seedance 2.0這樣誕生在北京的大陸國產大模型正引發海外開發者和創作者的瘋狂追捧。

真的假的？遭飛彈波及車沒全毀人生還 比亞迪吐8字自誇

有大陸網友在社交媒體發文稱，「在耶路撒冷地區一輛BYD元plus貼身接了一發伊朗飛彈，車上的人只是受傷 。」比亞迪王朝網銷售事業部總經理路天，則轉發了這條消息並表示，「安全是最大的豪華！」

港6措施 提升優惠稅制競爭力

香港特區政府財經事務及庫務局局長許正宇二日在立法會會議上發言時表示，為進一步提升優惠稅制的吸引力和競爭力，當局擬訂擴大「基金」定義等六方面優化措施。

區域帶動 省際貿易速增

大陸國家稅務總局二日公布稅收大數據顯示，二○二五年全國統一大市場建設縱深推進，全國省際貿易快速發展，重點區域輻射帶動，跨省貿易經營主體戶數快速增長，跨省交通物流和信息服務穩步增長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。