東方電機 再添硬核新品

近日，東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱東方電機）自主研製的六點五兆瓦雙饋非同步風力發電機順利完成型式試驗。試驗結果顯示，發電機電氣性能、溫升、振動等關鍵指標表現優異，全部滿足設計要求，綜合參數達行業領先水準，標誌著該型發電機正式研製成功，「德陽造」風電裝備再添硬核新品。

此次研製成功的六點五兆瓦雙饋非同步風力發電機，兼具高可靠性、高功率密度、高效率三大核心優勢，同時擁有抗短路衝擊能力強、振動小、雜訊低、諧波含量低、溫升分布均勻等特點，可廣泛適配陸上與近海風電應用場景。研製過程中，東方電機研發團隊以高可靠性、高效率及強環境適應性為目標開展系統攻關，在電磁設計、冷卻系統、絕緣工藝及結構動力學等關鍵領域實現多項自主技術突破，為產品性能築牢核心支撐。

東方電機總部位於四川德陽，六十餘年發電機設備研製的技術積澱，全力攻堅風力發電機研發重難點問題，推動大兆瓦風電裝備研製與應用落地。企業已實現八兆瓦級、十兆瓦級雙饋風力發電機，十兆瓦、十三兆瓦海上直驅電機，十八兆瓦海上半直驅電機的批量交付，在大兆瓦風電電機領域形成完備的產品布局。