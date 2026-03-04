網友點讚！北京兩張AI王牌 全球驚豔

除夕夜，央視春晚上被網友點讚「每一幀都好美」的節目《賀花神》，如同「花」的視覺盛宴。這屬於中國人的美學浪漫背後，是來自北京企業位元組跳動推出的視頻生成模型Seedance 2.0的助力。今年以來，全球迎來新一代大模型的密集發布潮。北京在中國ＡＩ企業當中一馬當先、萬「碼」奔騰。像Seedance 2.0這樣誕生在北京的大陸國產大模型正引發海外開發者和創作者的瘋狂追捧。

早在內測階段，Seedance 2.0就在海外火了。該模型生成的一支短片，比幾個月前由海外模型呈現的效果更真實、豐富，讓馬斯克發出感慨。此前，由於Seedance 2.0在部分國家和地區尚未開放，不少海外網友在社交平台頻頻「催上線」。圈粉無數是因為Seedance 2.0解決了ＡＩ視頻中常出現的變形、可用率低、音畫不同步等問題，分鏡設計、多鏡頭敘事能力的出色表現被人直呼「導演級畫面」。

與此同時，「全球大模型第一股」智譜推出的GLM-5也在海外開發者社區引發轟動。開發者只需有一個點子，後續讓模型完成寫代碼、編程式等任務，就能開發出一款手機應用。為了支撐這款模型在全球各地運行順暢，位於北京海澱的智譜總部有不少員工選擇在春節假期留下來維護運營。

「全球使用智譜GLM模型的開發者超三百萬人，一半都在國外。」智譜ＣＥＯ張鵬介紹，GLM-5更善於處理複雜的程式設計和智慧體任務。以ＡＩ程式設計為例，模型不再只是個手速快的程式師，而是能把一個項目從頭盯到尾的「總工程師」。有開發者利用GLM-5在十二小時內成功開發出一款遊戲，完成了傳統開發模式下兩、三個月的工作量。

在全球權威的Artificial Analysis榜單中，GLM-5位居全球第四、開源模型第一。開發者的追捧可以印證這份排名：由於用戶量激增，智譜程式設計助手套餐GLM Coding Plan上線即售罄，即使漲價三成也是秒空。

今年春節檔這兩張ＡＩ王牌的背後，是以北京為核心聚集區的中國ＡＩ在全球人工智慧產業新一輪技術競賽中實現全面突破，多項指標已達到全球頂尖水準。