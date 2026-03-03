荷莫茲海峽物流停擺 陸外貿企業陷困境嘆「只能等」

中東局勢持續升溫，荷莫茲海峽通行量幾乎歸零，該地區乾散貨及貨櫃物流陷入停擺。大陸多家貨運代理企業近日透露，中東航線已暫停收貨，加上油價及原材料價格飆升，不少廠商無法按期出貨，面臨物流停滯及原材料價格上漲壓力，僅能觀望等待局勢穩定。

第一財經指，在美以兩國攻擊伊朗後，數個中東港口遭遇襲擊，荷莫茲海峽通行量急劇下降，該地區乾散貨和集裝箱物流陷入停擺。全球貨代巨頭德迅於3月2日表示，荷莫茲海峽事實上面臨關閉，貨櫃船通行量降為零，公司正與承運人密切配合，評估貨物滯留點並尋求服務方案。

船舶經紀公司Mavega Group中國區總經理高雪峰指，「這次已經有船東不僅不去波斯灣（需透過荷莫茲海峽），甚至連紅海（通往蘇伊士運河）都不走了」，為確保安全而採取的繞行措施，使航距大幅拉長，加上油價持續攀升，市場不確定性增加。

深圳一家貨代企業負責人表示，中東局勢對外貿企業影響不可避免，但春節後是出貨淡季，大部分工廠才剛開工，現有中東客戶也暫緩下單。浙江一家貨代企業負責人則指，「暫停發往中東的貨有雙重原因」，既因局勢緊張推漲運價，也因近期運往中東貨量不多，「觀望一下」。

上海航運交易所資料顯示，2月27日上海出口集裝箱綜合運價指數較上期上漲6.5%，其中出口至波斯灣基本港運價（含附加費）為每TEU1327美元，較上期大漲35.4%，與中東地緣緊張及「齋月」有關。

跨境電商受影響更大。亞馬遜早在中東港口及其雲科技AWS受影響前，即啟動應急措施，3月1日即宣布暫停阿拉伯聯合大公國地區全部運營及配送服務。

另有外貿商表示，3月2日已接到中東航線暫停發貨通知，原材料價格暴漲令剛開工工廠面臨壓力，如鋁價、塑料價格因石油上漲大幅提升，手頭訂單無法確定交貨期。壁掛爐製造企業負責人也指，「很多金屬材料已變成了『黃金』」，公司發往中東的貨物占比約20%，原材料上漲及航運停滯使其「只能等」。

荷莫茲海峽作為全球能源「大動脈」，國際油價因其梗阻大幅上漲。3月2日布倫特原油盤中一度大漲近13%，最高達82.37美元/桶，帶動全球石油及金屬產業鏈價格上升，包括銅、鋁、鋅、鈦及稀土等戰略小金屬。

人民幣升值亦加劇外貿企業壓力。3月3日，人民幣對美元中間價調升148個基點，報6.9088，為2023年5月4日以來最高，調升幅度創2025年8月25日以來最大。在岸人民幣報6.8762，升值0.38%；離岸人民幣報6.8770，升值0.35%。東方金誠首席宏觀分析師王青提醒，外貿企業應堅持主業，盡可能利用期權、期貨等外匯衍生品應對匯率風險。