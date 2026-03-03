展望大陸經濟 劉結一：經濟長期向好趨勢沒有變化

兩會期間外界關注今年大陸經濟發展，大陸全國政協發言人劉結一3日在政協記者會上表示，大陸經濟從來都是在披荊斬棘中一路前行，在風雨起雨中成長壯大，但長期向好趨勢沒有變化，只要堅定信心、用好優勢、應對挑戰，就一定能不斷鞏固拓展穩中向好勢頭，推動大陸經濟破浪前行、行穩致遠。

劉結一指出，過去一年外部環境風高浪急，大陸經濟頂壓前行、向新向優發展，展現強大韌性和活力。經濟總量邁上人民幣140兆元新台階，增速在全球主要經濟體中繼續保持前列。科技與產業深度融合，創新成果競相湧現，新質生產力拔節生長。

劉結一會上舉出數據指出，這次「史上最長」春節假期，餐飲、遊樂、商場人氣旺盛，國內遊客出遊總消費超過人民幣8,034億元，與去年相比增加1,264億元,彰顯超大市場蓬勃生機；春運全社會跨區域人員流動量預計達95億人次，相當於全球人均出行1次以上，照見流動中國澎湃活力。

在2025年全國政協協助大陸經濟發展工作上，劉結一指出，2025年全國政協工作上有四：