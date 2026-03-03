快訊

展望大陸經濟 劉結一：經濟長期向好趨勢沒有變化

聯合報／ 記者黃雅慧廖士鋒／北京即時報導
大陸全國政協發言人劉結一3日在政協記者會上表示，大陸經濟長期向好趨勢沒有變化，只要堅定信心、用好優勢、應對挑戰，就一定能不斷鞏固拓展穩中向好勢頭，推動大陸經濟破浪前行、行穩致遠。記者黃雅慧／攝影
兩會期間外界關注今年大陸經濟發展，大陸全國政協發言人劉結一3日在政協記者會上表示，大陸經濟從來都是在披荊斬棘中一路前行，在風雨起雨中成長壯大，但長期向好趨勢沒有變化，只要堅定信心、用好優勢、應對挑戰，就一定能不斷鞏固拓展穩中向好勢頭，推動大陸經濟破浪前行、行穩致遠。

劉結一指出，過去一年外部環境風高浪急，大陸經濟頂壓前行、向新向優發展，展現強大韌性和活力。經濟總量邁上人民幣140兆元新台階，增速在全球主要經濟體中繼續保持前列。科技與產業深度融合，創新成果競相湧現，新質生產力拔節生長。

劉結一會上舉出數據指出，這次「史上最長」春節假期，餐飲、遊樂、商場人氣旺盛，國內遊客出遊總消費超過人民幣8,034億元，與去年相比增加1,264億元,彰顯超大市場蓬勃生機；春運全社會跨區域人員流動量預計達95億人次，相當於全球人均出行1次以上，照見流動中國澎湃活力。

在2025年全國政協協助大陸經濟發展工作上，劉結一指出，2025年全國政協工作上有四：

一、每季舉辦宏觀經濟形勢分析座談會，研判經濟運行態勢，研究苗頭性、趨勢性問題，為有關部門把握形勢、制定政策提供諮詢；

二、精心組織視察考察和專題調研，為推動高質量發展謀實招、獻良策；

三、聚焦改革發展新情況、新問題協商建言，發揮各類協商平台作用，圍繞縱深推進全國統一大市場建設、促進民營經濟高質量發展、培育壯大新興產業、前瞻布局未來產業等方面問題，深入研討、集思廣益，為有關方面決策提供參考；

四、圍繞重大會議召開、重大政策的推出，鼓勵和支持委員在主流媒體發表解讀文章，深入界別群眾、民營企業宣講政策、解疑釋惑，穩預期、強信心、聚力量，把中共中央工作部署落到推進高質量發展的具體行動。

劉結一 經濟發展

相關新聞

外媒：美擬限制輝達H200對陸單一客戶銷售數量

在美中科技管制持續角力之際，美國擬進一步收緊對大陸人工智慧（AI）晶片出口限制。彭博3日報導，美國官員正考慮限制輝達（Nvidia）向單一的大陸企業出口H200人工智慧加速器的數量，每家上限擬設為7.5萬枚；性能相近的超微（AMD）MI325晶片亦將計入配額。此舉將使輝達重返大陸市場進程再添變數，面臨更多挑戰。

美伊衝突擾動海運市場 中東至中國超大型油輪運費飆破紀錄

隨美國與以色列對伊朗發動軍事打擊後，全球海運市場陷入高度不確定。中東至中國的超大型油輪（VLCC）運費近期飆升至歷史新高，日租金突破42萬美元。專家指，荷姆茲海峽局勢惡化導致約200艘油輪滯留，航運供需失衡推升運價；貨櫃航線亦受衝擊，船公司被迫改道或暫停通行，全球能源與物流鏈面臨重大挑戰。

大陸量子手機亮相 專家揭秘量子技術如何防竊聽

大陸量子通信技術出現新突破。中國電信與國盾量子近日展示兩款量子通信手機樣品REED ONE GK5，計畫年底或明年初上市，技術實現一次一密傳輸，並融入最新單光子探測器。科大國盾副總工程師唐世彪指，傳統光通信依靠強光脈衝，每個脈衝含上億個光子；而量子通信採用單個光子傳輸，單光子不可複製或拆分，若有人嘗試截取或窺視，光子狀態將發生改變，相當於發出警報，自然無法竊聽。

流量狂歡沒了…大陸外賣補貼大戰 8成餐飲業淨利潤下滑

持續約1年的中國外賣補貼大戰引發餐飲業「通縮」，餐飲業普遍承受營收與利潤雙重壓力，數據顯示，外賣大戰以來，8成商家淨利潤...

全國政協委員：發全民消費券 可拉動2兆元經濟

中國全國政協委員、新希望集團董事長劉永好2日表示，消費券作為短期刺激經濟的有效手段已普遍實行，倡借鑑馬來西亞等國經驗，以身分證為依據向全民無差別發放消費券，取消行業及品類限制，推行「通用型消費券」。

