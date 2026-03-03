流量狂歡沒了…大陸外賣補貼大戰 8成餐飲業淨利潤下滑

快訊

中央社／ 台北3日電
圖為美團外送員。新華社資料照
持續約1年的中國外賣補貼大戰引發餐飲業「通縮」，餐飲業普遍承受營收與利潤雙重壓力，數據顯示，外賣大戰以來，8成商家淨利潤下滑。

綜合界面新聞等陸媒報導，陸企立信咨詢近日公布的研究報告「從流量狂歡到利潤下滑：補貼大戰中餐飲商戶的真實處境」，披露了上述數據。

數據顯示，外賣大戰以來，中國8成餐飲商家淨利潤下滑，其中降幅超過30%的占35%；餐廳內用受到影響最為顯著，65%的餐飲業內用營業額下降。

報告進一步指出，餐飲行業價格下降可能是不可逆的過程，「降價容易漲價難」。逾71%商家目前將利潤下滑歸於單價下降，而原材料上漲、客流減少、人事成本與房租成本的影響分別為10%、9%、3%和3%。

據報導，這次調查範圍包括中國31個省級行政區的商家，調查透過問卷和訪談進行，共回收有效問卷2298份。

中國3大外賣平台美團、京東、餓了麼去年4月開始發起外送補貼競爭，7月之後，補貼力度進一步加大，各家業者大量釋出「0元外賣」折價券，破壞市場行情，未參與補貼的商家也大受影響，在大額外送補貼下，參與補貼商家面臨明顯的「虹吸效應」，原本的顧客紛紛轉向參與補貼的商家，參加補貼的商家陷入「參加補貼利潤少、不參加訂單少」的兩難境地，最後不得不加入補貼戰。

當時有數據顯示，商家參與補貼的力度越大，越能透過訂單的增加而帶動營收，但利潤卻下降得越多。

在美中科技管制持續角力之際，美國擬進一步收緊對大陸人工智慧（AI）晶片出口限制。彭博3日報導，美國官員正考慮限制輝達（Nvidia）向單一的大陸企業出口H200人工智慧加速器的數量，每家上限擬設為7.5萬枚；性能相近的超微（AMD）MI325晶片亦將計入配額。此舉將使輝達重返大陸市場進程再添變數，面臨更多挑戰。

隨美國與以色列對伊朗發動軍事打擊後，全球海運市場陷入高度不確定。中東至中國的超大型油輪（VLCC）運費近期飆升至歷史新高，日租金突破42萬美元。專家指，荷姆茲海峽局勢惡化導致約200艘油輪滯留，航運供需失衡推升運價；貨櫃航線亦受衝擊，船公司被迫改道或暫停通行，全球能源與物流鏈面臨重大挑戰。

大陸量子通信技術出現新突破。中國電信與國盾量子近日展示兩款量子通信手機樣品REED ONE GK5，計畫年底或明年初上市，技術實現一次一密傳輸，並融入最新單光子探測器。科大國盾副總工程師唐世彪指，傳統光通信依靠強光脈衝，每個脈衝含上億個光子；而量子通信採用單個光子傳輸，單光子不可複製或拆分，若有人嘗試截取或窺視，光子狀態將發生改變，相當於發出警報，自然無法竊聽。

持續約1年的中國外賣補貼大戰引發餐飲業「通縮」，餐飲業普遍承受營收與利潤雙重壓力，數據顯示，外賣大戰以來，8成商家淨利潤...

兩會期間外界關注今年大陸經濟發展，大陸全國政協發言人劉結一3日在政協記者會上表示，大陸經濟從來都是在披荊斬棘中一路前行，在風雨起雨中成長壯大，但長期向好趨勢沒有變化，只要堅定信心、用好優勢、應對挑戰，就一定能不斷鞏固拓展穩中向好勢頭，推動大陸經濟破浪前行、行穩致遠。

中國全國政協委員、新希望集團董事長劉永好2日表示，消費券作為短期刺激經濟的有效手段已普遍實行，倡借鑑馬來西亞等國經驗，以身分證為依據向全民無差別發放消費券，取消行業及品類限制，推行「通用型消費券」。

