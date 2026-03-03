聽新聞
流量狂歡沒了…大陸外賣補貼大戰 8成餐飲業淨利潤下滑
持續約1年的中國外賣補貼大戰引發餐飲業「通縮」，餐飲業普遍承受營收與利潤雙重壓力，數據顯示，外賣大戰以來，8成商家淨利潤下滑。
綜合界面新聞等陸媒報導，陸企立信咨詢近日公布的研究報告「從流量狂歡到利潤下滑：補貼大戰中餐飲商戶的真實處境」，披露了上述數據。
數據顯示，外賣大戰以來，中國8成餐飲商家淨利潤下滑，其中降幅超過30%的占35%；餐廳內用受到影響最為顯著，65%的餐飲業內用營業額下降。
報告進一步指出，餐飲行業價格下降可能是不可逆的過程，「降價容易漲價難」。逾71%商家目前將利潤下滑歸於單價下降，而原材料上漲、客流減少、人事成本與房租成本的影響分別為10%、9%、3%和3%。
據報導，這次調查範圍包括中國31個省級行政區的商家，調查透過問卷和訪談進行，共回收有效問卷2298份。
中國3大外賣平台美團、京東、餓了麼去年4月開始發起外送補貼競爭，7月之後，補貼力度進一步加大，各家業者大量釋出「0元外賣」折價券，破壞市場行情，未參與補貼的商家也大受影響，在大額外送補貼下，參與補貼商家面臨明顯的「虹吸效應」，原本的顧客紛紛轉向參與補貼的商家，參加補貼的商家陷入「參加補貼利潤少、不參加訂單少」的兩難境地，最後不得不加入補貼戰。
當時有數據顯示，商家參與補貼的力度越大，越能透過訂單的增加而帶動營收，但利潤卻下降得越多。
