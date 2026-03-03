快訊

聽新聞
美伊衝突擾動海運市場 中東至中國超大型油輪運費飆破紀錄

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中東情勢緊張之際，船隻正在穿越荷姆茲海峽。（路透）
隨美國與以色列對伊朗發動軍事打擊後，全球海運市場陷入高度不確定。中東至中國的超大型油輪（VLCC）運費近期飆升至歷史新高，日租金突破42萬美元。專家指，荷姆茲海峽局勢惡化導致約200艘油輪滯留，航運供需失衡推升運價；貨櫃航線亦受衝擊，船公司被迫改道或暫停通行，全球能源與物流鏈面臨重大挑戰。

彭博指出，根據倫敦波羅的海交易所數據，基準航線日費率已攀升至42.4萬美元，可裝載200萬桶原油的最大型油輪整航次租金超過2,100萬美元。21世紀經濟報導指，聯合海上信息中心將荷姆茲海峽威脅級別提升至最高，過去24小時已有三艘油輪遭襲，航運幾乎停擺。地中海航運公司（MSC）、馬士基、赫伯羅特等船司已採取避險措施，部分船舶改道好望角或暫停通行。

荷姆茲海峽是中東主要產油國的原油及液化天然氣唯一海上通道，承載全球約五分之一石油貿易量。上海航運交易所2月26日數據顯示，中東至寧波的超大型油輪海運價較2月12日上漲59.41%，日租金達16.87萬美元。南韓Sinokor公司表示，基準航線租金達700個Worldscale點，較2月27日增加逾三倍。方正中期分析師陳臻表示，約200艘油輪滯留荷姆茲海峽附近，造成運力緊張，供需平衡被打破。

貨櫃運輸亦受影響。地中海航運公司暫停全球前往中東的貨物預訂，赫伯羅特與馬士基部分航次改道好望角。中信建投期貨研究員陳宇灝指，一旦航線長期停擺，船舶需轉至其他航線，延長運程將進一步推高運價。港口運作同樣受衝擊，杜拜杰貝阿里港暫停運作，多艘船滯留富查伊拉港附近，長期繞航可能增加船舶操作風險及海難可能性。

對貨運代裡公司而言，運價上漲與航線中斷帶來雙重挑戰。多家航運巨頭已宣布漲價，赫伯羅特對每20呎貨櫃加收1,500美元戰爭風險附加費。陳宇灝稱，中東航線幾乎無可替代，長期停擺將迫使運力轉移至其他航線，推升運價。

中國海上及陸上原油庫存為全球最大進口國提供初步緩衝。船舶追蹤平台Kpler數據顯示，亞洲船舶上約有4,600萬桶伊朗原油，其中近八成停泊於新加坡海峽及中國沿海。

Rystad Energy地緣分析主管Jorge León表示，中國去年大量儲油提供緩衝，牛津能源研究所中國能源研究主管Michal Meidan指，中國中東原油進口占比約50%，透過供應來源多元化及庫存管理，暫時降低能源風險。若航運持續受阻，中國國有煉油企業可能動用戰略原油儲備，而依賴廉價原油的獨立煉廠將面臨更大挑戰。

業界普遍預期，油運價格將維持高位。東興證券研報指出，荷姆茲海峽是波斯灣通往印度洋的唯一海道，海峽封鎖短期可能引發搶油或搶船風潮，油價與油運價格快速上升。管道運輸雖可部分繞過海峽，但能力有限，VLCC運價短期仍可能維持高位。

中東 航線 馬士基

相關新聞

外媒：美擬限制輝達H200對陸單一客戶銷售數量

在美中科技管制持續角力之際，美國擬進一步收緊對大陸人工智慧（AI）晶片出口限制。彭博3日報導，美國官員正考慮限制輝達（Nvidia）向單一的大陸企業出口H200人工智慧加速器的數量，每家上限擬設為7.5萬枚；性能相近的超微（AMD）MI325晶片亦將計入配額。此舉將使輝達重返大陸市場進程再添變數，面臨更多挑戰。

美伊衝突擾動海運市場 中東至中國超大型油輪運費飆破紀錄

大陸量子手機亮相 專家揭秘量子技術如何防竊聽

大陸量子通信技術出現新突破。中國電信與國盾量子近日展示兩款量子通信手機樣品REED ONE GK5，計畫年底或明年初上市，技術實現一次一密傳輸，並融入最新單光子探測器。科大國盾副總工程師唐世彪指，傳統光通信依靠強光脈衝，每個脈衝含上億個光子；而量子通信採用單個光子傳輸，單光子不可複製或拆分，若有人嘗試截取或窺視，光子狀態將發生改變，相當於發出警報，自然無法竊聽。

全國政協委員：發全民消費券 可拉動2兆元經濟

中國全國政協委員、新希望集團董事長劉永好2日表示，消費券作為短期刺激經濟的有效手段已普遍實行，倡借鑑馬來西亞等國經驗，以身分證為依據向全民無差別發放消費券，取消行業及品類限制，推行「通用型消費券」。

港財爺：港元與美元掛鉤匯率穩定 可當全球資金安全港

中東局勢轉趨緊張，觸發環球股市震盪。財政司司長陳茂波表示，香港的核心優勢在於沒有外匯管制、資金自由進出，以及港元與美元掛鉤、匯率相對較穩定。他說，當投資者想持有美元資產，但又憂心地緣政治或美國債台高築，香港可作為「安全港」。

經濟是前景看好或已到「垃圾時間」？簡中圈春節掀激辯

相較於當今中國社會的萬馬齊瘖，牆外「簡中圈」（海外使用簡體中文的社群平台）可謂百花齊放、百家爭鳴，近年來諸多中共政壇的重大訊息，「簡中圈」更經常遙遙領先於北京當局的正式通報。而除了政治議題，今年春節期間，牆外「簡中圈」另一個熱議話題則是：中國經濟究竟是「明天會更好」抑或已經進入「歷史垃圾時間」？

