美伊衝突擾動海運市場 中東至中國超大型油輪運費飆破紀錄

隨美國與以色列對伊朗發動軍事打擊後，全球海運市場陷入高度不確定。中東至中國的超大型油輪（VLCC）運費近期飆升至歷史新高，日租金突破42萬美元。專家指，荷姆茲海峽局勢惡化導致約200艘油輪滯留，航運供需失衡推升運價；貨櫃航線亦受衝擊，船公司被迫改道或暫停通行，全球能源與物流鏈面臨重大挑戰。

彭博指出，根據倫敦波羅的海交易所數據，基準航線日費率已攀升至42.4萬美元，可裝載200萬桶原油的最大型油輪整航次租金超過2,100萬美元。21世紀經濟報導指，聯合海上信息中心將荷姆茲海峽威脅級別提升至最高，過去24小時已有三艘油輪遭襲，航運幾乎停擺。地中海航運公司（MSC）、馬士基、赫伯羅特等船司已採取避險措施，部分船舶改道好望角或暫停通行。

荷姆茲海峽是中東主要產油國的原油及液化天然氣唯一海上通道，承載全球約五分之一石油貿易量。上海航運交易所2月26日數據顯示，中東至寧波的超大型油輪海運價較2月12日上漲59.41%，日租金達16.87萬美元。南韓Sinokor公司表示，基準航線租金達700個Worldscale點，較2月27日增加逾三倍。方正中期分析師陳臻表示，約200艘油輪滯留荷姆茲海峽附近，造成運力緊張，供需平衡被打破。

貨櫃運輸亦受影響。地中海航運公司暫停全球前往中東的貨物預訂，赫伯羅特與馬士基部分航次改道好望角。中信建投期貨研究員陳宇灝指，一旦航線長期停擺，船舶需轉至其他航線，延長運程將進一步推高運價。港口運作同樣受衝擊，杜拜杰貝阿里港暫停運作，多艘船滯留富查伊拉港附近，長期繞航可能增加船舶操作風險及海難可能性。

對貨運代裡公司而言，運價上漲與航線中斷帶來雙重挑戰。多家航運巨頭已宣布漲價，赫伯羅特對每20呎貨櫃加收1,500美元戰爭風險附加費。陳宇灝稱，中東航線幾乎無可替代，長期停擺將迫使運力轉移至其他航線，推升運價。

中國海上及陸上原油庫存為全球最大進口國提供初步緩衝。船舶追蹤平台Kpler數據顯示，亞洲船舶上約有4,600萬桶伊朗原油，其中近八成停泊於新加坡海峽及中國沿海。

Rystad Energy地緣分析主管Jorge León表示，中國去年大量儲油提供緩衝，牛津能源研究所中國能源研究主管Michal Meidan指，中國中東原油進口占比約50%，透過供應來源多元化及庫存管理，暫時降低能源風險。若航運持續受阻，中國國有煉油企業可能動用戰略原油儲備，而依賴廉價原油的獨立煉廠將面臨更大挑戰。

業界普遍預期，油運價格將維持高位。東興證券研報指出，荷姆茲海峽是波斯灣通往印度洋的唯一海道，海峽封鎖短期可能引發搶油或搶船風潮，油價與油運價格快速上升。管道運輸雖可部分繞過海峽，但能力有限，VLCC運價短期仍可能維持高位。