美伊開火油價飆升 中國能源安全受衝擊

美伊開火，伊朗官員表示荷莫茲海峽已經關閉，此舉將導致原油價格大幅上漲，衝擊中國能源安全。不過，也有分析認為，油價衝擊時間不會太長，影響短於俄烏戰爭，而中國新能源產業可能是受益者。

因中東戰火，國際油價2日應聲飆漲。紐約商品交易所西德州中級原油4月交割價揚升4.21美元或6.3%，報每桶71.23美元。倫敦北海布倫特原油5月交割價上漲4.87美元或6.7%，報每桶77.74美元。

荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）是全球最重要的石油出口航道，將沙烏地阿拉伯、伊朗、伊拉克和阿拉伯聯合大公國等主要波斯灣產油國，與阿曼灣和阿拉伯海連接起來，承擔著全球約30%的原油海運貿易、20%的液化天然氣海運貿易。

中國是伊朗原油第一大進口國，2025年自伊朗進口原油約占海運進口量的13%。美國紐約時報報導，若伊朗供應中斷，最終將迫使中國從其他來源購買更多石油，且價格很可能更高。

根據總部位於新加坡的市場研究公司Kpler的數據，中國陸上原油儲備足以支撐115天的需求。中國還運營著3條主要原油管道，其中兩條從俄羅斯和哈薩克輸油，不受中東地區供應中斷的影響。

不過，摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強2日在一場閉門會中對全球宏觀形勢的最新研判認為，當前局勢對原油市場的影響是一次對原油供給效率的衝擊，但不是一個供給上的斷層。

根據投資報，邢自強認為，荷莫茲海峽雖出現運輸停滯和保費飆升，導致全球日均石油供給會減少200萬到300萬桶，但其長期封鎖概率較低。原油中長期風險相對可控，不會引發全球停滯性通貨膨脹。一桶80美元左右的油價是「可控擔憂」，而不是恐慌性定價。

他說，一方面，石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）具有一定的增產能力；另一方面，中國在過去兩年趁著油價不太貴的時候，也儲備了很多的原油庫存。他認為，這次價格衝擊持續的時間會顯著短於2022年年初，俄烏戰爭時期油價受到的衝擊。

油價上漲也讓新能源行業看到發展機會。江蘇省可再生能源行業協會發文指出，油價上漲在短期內可能提升新能源的經濟吸引力。中國是全球新能源產品的核心供給方，將因此受益。

但即使如此，文章仍提醒當前局勢下，中國新能源行業發展的挑戰。由於中東地區航運風險增加，導致海運成本上漲，而中國太陽能組件和儲能電池等產品出口高度依賴海運，因此物流成本增加。

此外，中東是中國新能源企業重要出海目的地，沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等多個太陽能及儲能項目均由中企參與，天合、中信博、協鑫等龍頭企業也在當地落地產能。局勢不穩可能導致部分項目暫緩或延期，增加企業履約和回款壓力。