快訊

台股帶量下殺！收盤下跌771點跌破3萬5 台積電收低40元收1,935元

對伊動武3天後川普正式向國會通報 國會若不宣戰後果曝光

過完春節物價全面齊漲！網紅作家嘆：1000像500元

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊開火油價飆升 中國能源安全受衝擊

中央社／ 台北3日電

美伊開火，伊朗官員表示荷莫茲海峽已經關閉，此舉將導致原油價格大幅上漲，衝擊中國能源安全。不過，也有分析認為，油價衝擊時間不會太長，影響短於俄烏戰爭，而中國新能源產業可能是受益者。

因中東戰火，國際油價2日應聲飆漲。紐約商品交易所西德州中級原油4月交割價揚升4.21美元或6.3%，報每桶71.23美元。倫敦北海布倫特原油5月交割價上漲4.87美元或6.7%，報每桶77.74美元。

荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）是全球最重要的石油出口航道，將沙烏地阿拉伯、伊朗、伊拉克和阿拉伯聯合大公國等主要波斯灣產油國，與阿曼灣和阿拉伯海連接起來，承擔著全球約30%的原油海運貿易、20%的液化天然氣海運貿易。

中國是伊朗原油第一大進口國，2025年自伊朗進口原油約占海運進口量的13%。美國紐約時報報導，若伊朗供應中斷，最終將迫使中國從其他來源購買更多石油，且價格很可能更高。

根據總部位於新加坡的市場研究公司Kpler的數據，中國陸上原油儲備足以支撐115天的需求。中國還運營著3條主要原油管道，其中兩條從俄羅斯和哈薩克輸油，不受中東地區供應中斷的影響。

不過，摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強2日在一場閉門會中對全球宏觀形勢的最新研判認為，當前局勢對原油市場的影響是一次對原油供給效率的衝擊，但不是一個供給上的斷層。

根據投資報，邢自強認為，荷莫茲海峽雖出現運輸停滯和保費飆升，導致全球日均石油供給會減少200萬到300萬桶，但其長期封鎖概率較低。原油中長期風險相對可控，不會引發全球停滯性通貨膨脹。一桶80美元左右的油價是「可控擔憂」，而不是恐慌性定價。

他說，一方面，石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）具有一定的增產能力；另一方面，中國在過去兩年趁著油價不太貴的時候，也儲備了很多的原油庫存。他認為，這次價格衝擊持續的時間會顯著短於2022年年初，俄烏戰爭時期油價受到的衝擊。

油價上漲也讓新能源行業看到發展機會。江蘇省可再生能源行業協會發文指出，油價上漲在短期內可能提升新能源的經濟吸引力。中國是全球新能源產品的核心供給方，將因此受益。

但即使如此，文章仍提醒當前局勢下，中國新能源行業發展的挑戰。由於中東地區航運風險增加，導致海運成本上漲，而中國太陽能組件和儲能電池等產品出口高度依賴海運，因此物流成本增加。

此外，中東是中國新能源企業重要出海目的地，沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等多個太陽能及儲能項目均由中企參與，天合、中信博、協鑫等龍頭企業也在當地落地產能。局勢不穩可能導致部分項目暫緩或延期，增加企業履約和回款壓力。

伊朗 油價 國際油價

延伸閱讀

荷莫茲風險升高！ 台日韓中能源曝險加劇 庫存能撐多久一次看

油價和天然氣價格飆升！伊朗報復波及能源供應 波灣多國油氣設施停擺

中東戰火衝擊能源市場 國際油價勁揚逾6%

專家示警全球經濟衰退

相關新聞

外媒：美擬限制輝達H200對陸單一客戶銷售數量

在美中科技管制持續角力之際，美國擬進一步收緊對大陸人工智慧（AI）晶片出口限制。彭博3日報導，美國官員正考慮限制輝達（Nvidia）向單一的大陸企業出口H200人工智慧加速器的數量，每家上限擬設為7.5萬枚；性能相近的超微（AMD）MI325晶片亦將計入配額。此舉將使輝達重返大陸市場進程再添變數，面臨更多挑戰。

美伊衝突擾動海運市場 中東至中國超大型油輪運費飆破紀錄

隨美國與以色列對伊朗發動軍事打擊後，全球海運市場陷入高度不確定。中東至中國的超大型油輪（VLCC）運費近期飆升至歷史新高，日租金突破42萬美元。專家指，荷姆茲海峽局勢惡化導致約200艘油輪滯留，航運供需失衡推升運價；貨櫃航線亦受衝擊，船公司被迫改道或暫停通行，全球能源與物流鏈面臨重大挑戰。

大陸量子手機亮相 專家揭秘量子技術如何防竊聽

大陸量子通信技術出現新突破。中國電信與國盾量子近日展示兩款量子通信手機樣品REED ONE GK5，計畫年底或明年初上市，技術實現一次一密傳輸，並融入最新單光子探測器。科大國盾副總工程師唐世彪指，傳統光通信依靠強光脈衝，每個脈衝含上億個光子；而量子通信採用單個光子傳輸，單光子不可複製或拆分，若有人嘗試截取或窺視，光子狀態將發生改變，相當於發出警報，自然無法竊聽。

經濟是前景看好或已到「垃圾時間」？簡中圈春節掀激辯

相較於當今中國社會的萬馬齊瘖，牆外「簡中圈」（海外使用簡體中文的社群平台）可謂百花齊放、百家爭鳴，近年來諸多中共政壇的重大訊息，「簡中圈」更經常遙遙領先於北京當局的正式通報。而除了政治議題，今年春節期間，牆外「簡中圈」另一個熱議話題則是：中國經濟究竟是「明天會更好」抑或已經進入「歷史垃圾時間」？

馬年開工…招聘密集 陸就業市場增溫

大陸各省企業春節過後用工需求回暖，返崗專列陸續抵達，招聘活動密集開展……馬年開工首周，各地勞動力市場逐步升溫，一派人勤春早繁忙景象。

拚AI應用 北京推中試基地

今年北京將深化人工智能在科學研究、製造、醫療、教育、金融、貿易、文旅等領域的賦能應用，打造國家人工智能應用中試基地，推動人工智能產業規模突破五千五百億元人民幣，培育二至三家具有生態主導力的人工智能領軍企業和一批專精特新企業。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。