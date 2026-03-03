快訊

大陸量子手機亮相 專家揭秘量子技術如何防竊聽

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
量子通信核心技術包括單光子探測器。科大國盾副總工程師唐世彪與團隊歷經17年攻關，研發出第六代雙通道單光子探測器，其體積僅拇指蓋大小，比初代產品縮小逾200倍，是目前體積最小、集成度最高的單光子探測器。圖／取自央視新聞
大陸量子通信技術出現新突破。中國電信與國盾量子近日展示兩款量子通信手機樣品REED ONE GK5，計畫年底或明年初上市，技術實現一次一密傳輸，並融入最新單光子探測器。科大國盾副總工程師唐世彪指，傳統光通信依靠強光脈衝，每個脈衝含上億個光子；而量子通信採用單個光子傳輸，單光子不可複製或拆分，若有人嘗試截取或窺視，光子狀態將發生改變，相當於發出警報，自然無法竊聽。

據快科技報導，中國電信與國盾量子近日聯合展示兩款量子通信手機樣品REED ONE GK5，整機零部件全數中國製造，而這兩款手機基於量子加密不可克隆原理（No-cloning theorem，不可複製原理），核心晶片搭載紫光展銳T9100及雙SPU加密單元，並配備自主安全沙箱系統，量子密鑰預置於國產密碼晶片安全SIM卡，可對通話及數據進行即時加解密，已具備量產條件，面向金融、政務等高安全場景。

大陸央視新聞指出，唐世彪表示，經典的光通訊是透過發射強光去通訊的。每個脈衝裡面大概至少有上億個光子。而量子通信則使用單個光子傳輸，單光子不能被複製或拆分。所以若有人嘗試偷偷攔截，或試圖竊聽，光子狀態會改變並發出警告，對方自然無法窃聽。

量子通信核心技術包括單光子探測器。唐世彪與團隊歷經17年攻關，研發出第六代雙通道單光子探測器，其體積僅拇指蓋大小，比初代產品縮小逾200倍，是目前體積最小、集成度最高的單光子探測器。他回顧稱，早期中國量子技術基礎薄弱，核心器件完全依賴進口。團隊經過兩年研發才製出首台單光子探測器，但初期測試信號不穩定，他說，「當時就覺得信號老是不出來，不只是我們崩潰，合作夥伴也很崩潰。」

在反覆驗證器件結構與電路設計中，唐世彪萌生為探測器加裝「小漏斗」以聚光的想法。他與團隊篩選十多種材料，最終選定特殊金屬材質，研製出國內首台單光子探測器，探測效率超過進口產品五倍。2017年，該技術應用於全球首條量子保密通信京滬干線，使中國量子通信技術躍升。

唐世彪隨後提出將單光子探測器集成到晶片上，歷經3年、20多版設計方案及上百次迭代優化，最終創新提出「分腔隔離」結構，有效隔絕電流干擾與信號串擾，實現可靠運行。目前，大陸自主研發的量子通信核心組件已縮小至手掌大小，並融入大數據、專網及雲服務等領域，在政務、金融及電力等行業應用。

科大國盾副總工程師唐世彪指出，經典光通訊依靠強光脈衝傳輸，而量子通信使用單光子，若有人竊聽，光子狀態會改變並發出警告，自然無法窃聽。圖／截自央視新聞微博影片
外媒：美擬限制輝達H200對陸單一客戶銷售數量

在美中科技管制持續角力之際，美國擬進一步收緊對大陸人工智慧（AI）晶片出口限制。彭博3日報導，美國官員正考慮限制輝達（Nvidia）向單一的大陸企業出口H200人工智慧加速器的數量，每家上限擬設為7.5萬枚；性能相近的超微（AMD）MI325晶片亦將計入配額。此舉將使輝達重返大陸市場進程再添變數，面臨更多挑戰。

經濟是前景看好或已到「垃圾時間」？簡中圈春節掀激辯

相較於當今中國社會的萬馬齊瘖，牆外「簡中圈」（海外使用簡體中文的社群平台）可謂百花齊放、百家爭鳴，近年來諸多中共政壇的重大訊息，「簡中圈」更經常遙遙領先於北京當局的正式通報。而除了政治議題，今年春節期間，牆外「簡中圈」另一個熱議話題則是：中國經濟究竟是「明天會更好」抑或已經進入「歷史垃圾時間」？

馬年開工…招聘密集 陸就業市場增溫

大陸各省企業春節過後用工需求回暖，返崗專列陸續抵達，招聘活動密集開展……馬年開工首周，各地勞動力市場逐步升溫，一派人勤春早繁忙景象。

拚AI應用 北京推中試基地

今年北京將深化人工智能在科學研究、製造、醫療、教育、金融、貿易、文旅等領域的賦能應用，打造國家人工智能應用中試基地，推動人工智能產業規模突破五千五百億元人民幣，培育二至三家具有生態主導力的人工智能領軍企業和一批專精特新企業。

北部灣油田 打造低空經濟

中國海油表示，北部灣海域油田無人機系統運營項目於二月廿八日落地，這是中國海上油田首次實現無人機規模化作業，為海洋能源開發與低空經濟融合提供了實踐範例。

