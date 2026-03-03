快訊

外媒：美擬限制輝達H200對陸單一客戶銷售數量

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
彭博3日報導，美國官員正考慮限制輝達（Nvidia）向單一的大陸企業出口H200人工智慧加速器的數量，每家上限擬設為7萬5000枚。此舉將使輝達重返大陸市場進程再添變數，面臨更多挑戰。（歐新社）
彭博3日報導，美國官員正考慮限制輝達（Nvidia）向單一的大陸企業出口H200人工智慧加速器的數量，每家上限擬設為7萬5000枚。此舉將使輝達重返大陸市場進程再添變數，面臨更多挑戰。（歐新社）

在美中科技管制持續角力之際，美國擬進一步收緊對大陸人工智慧（AI）晶片出口限制。彭博3日報導，美國官員正考慮限制輝達（Nvidia）向單一的大陸企業出口H200人工智慧加速器的數量，每家上限擬設為7.5萬枚；性能相近的超微（AMD）MI325晶片亦將計入配額。此舉將使輝達重返大陸市場進程再添變數，面臨更多挑戰。

彭博引述知情人士指，美國總統川普（Donald Trump）政府已探討將每家大陸企業採購H200晶片的數量限制在7萬5000枚。知情人士稱，對華總出貨量仍可能達到100萬枚，這是川普團隊此前在監管流程中設定的上限。不過，目前大部分申請集中在少數大陸科技巨頭手中，若在單一客戶限額下，相關企業合計最多僅能取得數十萬枚。據了解，7萬5000枚的上限還不到阿里巴巴集團與字節跳動等企業私下向輝達表達採購意願的一半。

南華早報則提到，若對單一大陸客戶設限，將使輝達重返大陸市場的前景更加複雜。輝達上周曾指，目前仍未從大陸取得任何資料中心相關營收，且即使美國放行，也不確定北京當局是否批准進口。華府迄今僅批准少量H200晶片對華出口。彭博並稱，輝達何時以及在多大程度上重返其最大市場仍存變數，單一客戶限額將使局面更加複雜。

另據觀察者網，美國商務部負責出口執法的助理部長彼得斯（David Peters）日前在國會表示，在批准對華出口兩個月以來，輝達尚未向大陸售出任何H200晶片；當被問及已有多少H200晶片獲批對華銷售時，他稱「據我了解，截至目前，數量為零」。

報導並提到，川普去年12月宣布將允許H200對華出口，但附帶條件，包括保障美國所謂國家安全，且美國政府將獲得25%分成，美國商務部正敲定細節。有關人士表示，川普計畫數周後與中國國家主席習近平會面，美方希望就向大陸非軍事企業出口H200達成協議，白宮未予置評。

此外，彭博報導指出，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）1月曾說，輝達創辦人兼執行長黃仁勳認為，相關出口有助於建立與大陸的積極經濟關係，並對美國整體有利。盧特尼克稱，「有很多人不同意這一理由」，但表示這是黃仁勳的論點，也是總統（川普）的決定。

彭博 人工智慧 美國

