攻擊伊朗行動擬持續4至5周 川普：美國有能力打更久

北部灣油田 打造低空經濟

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國海油表示，北部灣海域油田無人機系統運營項目於二月廿八日落地，這是中國海上油田首次實現無人機規模化作業，為海洋能源開發與低空經濟融合提供了實踐範例。 　　

中新社報導，中國海油在北部灣海域四十一座海上平台和兩個陸地終端廠全面推廣低空經濟工業化運用，構建起覆蓋海底管線巡線、物流配送、應急安防等多場景的無人機作業體系。在役無人機可對五百多公里的海底管線進行高空快速巡檢，高效識別洩漏等異常情況並啟動應急處置，以及協助開展失控船舶、落水人員搜救。此外，無人機還可向平台和工程船舶快速投送備件等物資，大幅提升配送效率，降低運輸成本。

中國海油湛江公司協調部經理孟文波表示，低空經濟工業化應用已累計完成無人機巡線、小件物流等作業超三千六百公里，有效替代了部分傳統船舶與直升機作業模式，作業效率提升百分之卅以上，綠色低碳成效顯著，全年可節約船舶租賃和燃油費用近一千五百萬元人民幣，減少碳排放達廿五萬噸，實現了海洋石油作業的降本增效與智能化升級。

中國海油表示，未來將會持續開展海洋適應性技術升級，依托海上平台多任務場景驗證應用效能，推進新機型的高端製造升級，形成可持續、可擴展的海洋低空生態體系，推動低空經濟從陸地加速邁向深藍。

