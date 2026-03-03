快訊

攻擊伊朗行動擬持續4至5周 川普：美國有能力打更久

聽新聞
0:00 / 0:00

華交會開幕 拓展多元商機

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

第三十四屆華東進出口商品交易會（以下簡稱華交會）一日在上海開幕。多家展商表示，多元化發展已經成為他們的必選項。

中新社報導，上海市政府副秘書長朱民在華交會開幕式致詞表示，本屆華交會的辦展規模再創新高，總展位達五二九一個，較上屆增加近二百個，參展企業三三二五家，展覽面積十一點五萬平方米，預計將迎來近五萬名境內外專業採購商齊聚申城。

杭州貝泰日化有限公司是一家生產濕巾等清潔用品的公司。該公司參展代表張珂表示，公司成立之初主攻美國市場，現在在歐洲、南美等地都有積極開拓。當下公司也非常重視內外貿同步發展，內銷呈「穩步發展」態勢。

「公司專注於國慶、競選、賽事、廣告、節慶裝飾用品的研發設計，目前正積極拓展巴西、阿根廷墨西哥新興市場。進軍海外市場最大的問題是適應當地政策，我們走出去之前會盡量做足功課」。紹興創棟旅遊用品有限公司參展代表陳秋霞說。 　　

對於巴基斯坦採購商奧貝德·烏爾·拉赫曼而言，本屆華交會是他尋找中國優質產品的絕佳平台。他表示：「中國產品在巴基斯坦很受歡迎。我在本屆華交會上看到了更多的新產品，覺得它們在我們國家會有很好的銷售前景」。

一九九一年創辦的華交會是中國紡織服裝及輕工產品領域規模最大、國際化水平最高的區域性進出口貿易盛會之一，由上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山東省、南京市、寧波市九省市商務部門聯合主辦。

墨西哥 阿根廷 新興市場

延伸閱讀

千億級整合告吹後....陸算力巨頭中科曙光加速技術開發、做開放生態

快來投資…上海全球投促會3/14開幕 廣邀500企業

美媒：中國經濟正深陷通縮惡性螺旋

安徽台企 產能拉滿趕訂單

相關新聞

馬年開工…招聘密集 陸就業市場增溫

大陸各省企業春節過後用工需求回暖，返崗專列陸續抵達，招聘活動密集開展……馬年開工首周，各地勞動力市場逐步升溫，一派人勤春早繁忙景象。

拚AI應用 北京推中試基地

今年北京將深化人工智能在科學研究、製造、醫療、教育、金融、貿易、文旅等領域的賦能應用，打造國家人工智能應用中試基地，推動人工智能產業規模突破五千五百億元人民幣，培育二至三家具有生態主導力的人工智能領軍企業和一批專精特新企業。

北部灣油田 打造低空經濟

中國海油表示，北部灣海域油田無人機系統運營項目於二月廿八日落地，這是中國海上油田首次實現無人機規模化作業，為海洋能源開發與低空經濟融合提供了實踐範例。

華交會開幕 拓展多元商機

第三十四屆華東進出口商品交易會（以下簡稱華交會）一日在上海開幕。多家展商表示，多元化發展已經成為他們的必選項。

涉侵權 大陸3D列印龍頭被泡泡瑪特告上法院

近日，天眼查APP訊息顯示，深圳3D打印（列印）獨角獸拓竹科技陷入版權糾紛。原告為北京泡泡瑪特文化創意有限公司，被告包括深圳拓竹科技有限公司、深圳創客世界科技有限公司、上海輪廓科技有限公司，相關案由為著作權權屬、侵權糾紛。該案將於4月2日開庭。兩家明星公司的版權糾紛引發網友熱議。

鎢價一年狂飆五倍…未來還會漲？陸業內：上漲空間不明確

自2025年以來，鎢粉價格一路上行。市場三方數據統計，截至2月25日，鎢粉價格已突破每公斤人民幣1,800元，較去年初上漲469.6%，較今年初上漲66.7%。業內人士稱，當前鎢價已處高位，繼續大幅上漲的空間尚不明確，但價格中樞已明顯上移，本輪行情已超出歷史經驗範疇。連帶大陸刀具行業集體調價。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。