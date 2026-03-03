華交會開幕 拓展多元商機

第三十四屆華東進出口商品交易會（以下簡稱華交會）一日在上海開幕。多家展商表示，多元化發展已經成為他們的必選項。

中新社報導，上海市政府副秘書長朱民在華交會開幕式致詞表示，本屆華交會的辦展規模再創新高，總展位達五二九一個，較上屆增加近二百個，參展企業三三二五家，展覽面積十一點五萬平方米，預計將迎來近五萬名境內外專業採購商齊聚申城。

杭州貝泰日化有限公司是一家生產濕巾等清潔用品的公司。該公司參展代表張珂表示，公司成立之初主攻美國市場，現在在歐洲、南美等地都有積極開拓。當下公司也非常重視內外貿同步發展，內銷呈「穩步發展」態勢。

「公司專注於國慶、競選、賽事、廣告、節慶裝飾用品的研發設計，目前正積極拓展巴西、阿根廷、墨西哥等新興市場。進軍海外市場最大的問題是適應當地政策，我們走出去之前會盡量做足功課」。紹興創棟旅遊用品有限公司參展代表陳秋霞說。

對於巴基斯坦採購商奧貝德·烏爾·拉赫曼而言，本屆華交會是他尋找中國優質產品的絕佳平台。他表示：「中國產品在巴基斯坦很受歡迎。我在本屆華交會上看到了更多的新產品，覺得它們在我們國家會有很好的銷售前景」。

一九九一年創辦的華交會是中國紡織服裝及輕工產品領域規模最大、國際化水平最高的區域性進出口貿易盛會之一，由上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山東省、南京市、寧波市九省市商務部門聯合主辦。