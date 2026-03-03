快訊

拚AI應用 北京推中試基地

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

今年北京將深化人工智能在科學研究、製造、醫療、教育、金融、貿易、文旅等領域的賦能應用，打造國家人工智能應用中試基地，推動人工智能產業規模突破五千五百億元人民幣，培育二至三家具有生態主導力的人工智能領軍企業和一批專精特新企業。

中新社報導，北京市政府新聞辦二月廿八日召開發布會，北京市經濟和信息化局副局長李輝表示，今年北京將聚焦大模型、自主全棧技術、6G、量子信息、虛擬現實等重點領域，產出更多國際一流科研成果。推動多類大模型性能進入全球第一梯隊，做強開源生態，打造6G試驗網絡和原型系統，構建一流的數字安全技術保障體系。

李輝談到，在打造標竿數字產業集群方面，今年北京將豐富智能終端產品矩陣，推出3至5款包括AI眼鏡在內的新型產品。吸引優質企業在北京布局研發中心和量產產線，提升智能終端整機和核心部件的設計交付能力。培育「超現場」生態，建成支撐一百家劇場「超現場」直播的智控平台。搶占具身智能產業制高點，發布市場領先的人形機器人整機新品。 　　

李輝說，今年北京還將加快行業高質量數據集建設，落地廿個公共-社會數據融合創新場景。完善數據要素市場體系，推動數據綜合立法。建設「超級節點+行業節點」的智能算力支撐帶，新增智算規模七萬P以上，完善區塊鏈、先進網絡基礎設施布局。

