馬年開工…招聘密集 陸就業市場增溫

大陸各省企業春節過後用工需求回暖，返崗專列陸續抵達，招聘活動密集開展……馬年開工首周，各地勞動力市場逐步升溫，一派人勤春早繁忙景象。

新華社報導，大陸人力資源社會保障部數據顯示，二○二六年春風行動暨就業援助季活動開展以來，截至二月二十六日，大陸全國舉辦各類招聘活動二點二萬場，發布崗位一千三百多萬個，通過專車、專列、包機點對點輸送勞動者十五萬人次，活動將持續到三月底。各地將促進人崗精準匹配，保障節後用工需求。

廣東省中山市人社部門統計，二月份，中山用工需求環比增長百分之四十三點九七，高技術產業和裝備製造業等新興領域，正成為帶動就業增長的重要引擎。廣東人社部門預計，至元宵節將有約九成的務工人員返粵返崗。

面對節後用工需求，各地密切關注返崗情況，助力企業生產。勞工輸出的甘肅省人社廳副廳長何永強表示，將暢通輸出地輸入地精準對接，拓展多元化就業渠道，把就業服務送到群眾家門口。日前，來自甘肅渭源的五百餘名務工人員，搭乘「點對點」免費返崗務工專列到達山東青島，開啟新一年的務工生活。

安徽合肥，來自河南等省份的務工人員剛走下「點對點」接工專車，就接到新春慰問禮包，他們即將在聯寶（合肥）電子科技有限公司開啟務工生活。「他們的到來就像一場及時雨，解決了我們春節後的用工燃眉之急。」企業人力資源有關負責人說。

為促進勞動力供需對接，合肥通過「接工送崗」等活動，支持並協助有需求的用工企業跨區域組織員工到崗，符合條件的按實際交通費用百分之五十至百分之八十給予補助，單戶企業最高可補助十萬元。務實舉措和暖心服務持續助力保障企業用工需求，預計到三月上旬，合肥「接工送崗」活動服務員工數將達到十萬人次。

節後是企業用工高峰期，也是勞動者求職就業的「窗口期」。

日前，福建漳州的一場招聘會現場人頭攢動，三一二家企業帶來醫藥健康、石油化工、裝備製造、食品加工等領域崗位一千三百餘個，吸引求職者一點四三萬人次。

在江蘇南京，有關部門以高鐵列車為載體，將餐車車廂打造成「移動就業服務站」，把優質崗位和人才政策送到求職者身邊；在浙江寧波，不僅提供研發與技術創新、業務支持與運營等就業崗位，還推出就業創業體驗活動線路，助力青年人才實地感受就業創業氛圍，了解相關支持政策；在江西南昌，一場招聘活動設置現代製造業、綜合類、就業幫扶等分區，電子信息、生物醫藥等領域的一百家企業提供五千餘個就業崗位。