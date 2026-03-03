快訊

攻擊伊朗行動擬持續4至5周 川普：美國有能力打更久

聽新聞
0:00 / 0:00

馬年開工…招聘密集 陸就業市場增溫

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
春節過後，大陸各地展開招聘活動。圖為求職者在重慶市北碚區人力社保局舉行的「春風行動」專場招聘會現場了解用工信息。（新華社）
春節過後，大陸各地展開招聘活動。圖為求職者在重慶市北碚區人力社保局舉行的「春風行動」專場招聘會現場了解用工信息。（新華社）

大陸各省企業春節過後用工需求回暖，返崗專列陸續抵達，招聘活動密集開展……馬年開工首周，各地勞動力市場逐步升溫，一派人勤春早繁忙景象。

新華社報導，大陸人力資源社會保障部數據顯示，二○二六年春風行動暨就業援助季活動開展以來，截至二月二十六日，大陸全國舉辦各類招聘活動二點二萬場，發布崗位一千三百多萬個，通過專車、專列、包機點對點輸送勞動者十五萬人次，活動將持續到三月底。各地將促進人崗精準匹配，保障節後用工需求。

廣東省中山市人社部門統計，二月份，中山用工需求環比增長百分之四十三點九七，高技術產業和裝備製造業等新興領域，正成為帶動就業增長的重要引擎。廣東人社部門預計，至元宵節將有約九成的務工人員返粵返崗。

面對節後用工需求，各地密切關注返崗情況，助力企業生產。勞工輸出的甘肅省人社廳副廳長何永強表示，將暢通輸出地輸入地精準對接，拓展多元化就業渠道，把就業服務送到群眾家門口。日前，來自甘肅渭源的五百餘名務工人員，搭乘「點對點」免費返崗務工專列到達山東青島，開啟新一年的務工生活。　　

安徽合肥，來自河南等省份的務工人員剛走下「點對點」接工專車，就接到新春慰問禮包，他們即將在聯寶（合肥）電子科技有限公司開啟務工生活。「他們的到來就像一場及時雨，解決了我們春節後的用工燃眉之急。」企業人力資源有關負責人說。

為促進勞動力供需對接，合肥通過「接工送崗」等活動，支持並協助有需求的用工企業跨區域組織員工到崗，符合條件的按實際交通費用百分之五十至百分之八十給予補助，單戶企業最高可補助十萬元。務實舉措和暖心服務持續助力保障企業用工需求，預計到三月上旬，合肥「接工送崗」活動服務員工數將達到十萬人次。

節後是企業用工高峰期，也是勞動者求職就業的「窗口期」。

日前，福建漳州的一場招聘會現場人頭攢動，三一二家企業帶來醫藥健康、石油化工、裝備製造、食品加工等領域崗位一千三百餘個，吸引求職者一點四三萬人次。

在江蘇南京，有關部門以高鐵列車為載體，將餐車車廂打造成「移動就業服務站」，把優質崗位和人才政策送到求職者身邊；在浙江寧波，不僅提供研發與技術創新、業務支持與運營等就業崗位，還推出就業創業體驗活動線路，助力青年人才實地感受就業創業氛圍，了解相關支持政策；在江西南昌，一場招聘活動設置現代製造業、綜合類、就業幫扶等分區，電子信息、生物醫藥等領域的一百家企業提供五千餘個就業崗位。

延伸閱讀

廣州招聘升溫 智能製造人才夯

春季求職列車啟動 北市企業3至6日攜手20企業釋出537職缺

新北市3月3日新春就博會釋1500職缺 薪資最高65K

刺激消費！陸推新春活動 期待開門紅

相關新聞

馬年開工…招聘密集 陸就業市場增溫

大陸各省企業春節過後用工需求回暖，返崗專列陸續抵達，招聘活動密集開展……馬年開工首周，各地勞動力市場逐步升溫，一派人勤春早繁忙景象。

拚AI應用 北京推中試基地

今年北京將深化人工智能在科學研究、製造、醫療、教育、金融、貿易、文旅等領域的賦能應用，打造國家人工智能應用中試基地，推動人工智能產業規模突破五千五百億元人民幣，培育二至三家具有生態主導力的人工智能領軍企業和一批專精特新企業。

北部灣油田 打造低空經濟

中國海油表示，北部灣海域油田無人機系統運營項目於二月廿八日落地，這是中國海上油田首次實現無人機規模化作業，為海洋能源開發與低空經濟融合提供了實踐範例。

華交會開幕 拓展多元商機

第三十四屆華東進出口商品交易會（以下簡稱華交會）一日在上海開幕。多家展商表示，多元化發展已經成為他們的必選項。

涉侵權 大陸3D列印龍頭被泡泡瑪特告上法院

近日，天眼查APP訊息顯示，深圳3D打印（列印）獨角獸拓竹科技陷入版權糾紛。原告為北京泡泡瑪特文化創意有限公司，被告包括深圳拓竹科技有限公司、深圳創客世界科技有限公司、上海輪廓科技有限公司，相關案由為著作權權屬、侵權糾紛。該案將於4月2日開庭。兩家明星公司的版權糾紛引發網友熱議。

鎢價一年狂飆五倍…未來還會漲？陸業內：上漲空間不明確

自2025年以來，鎢粉價格一路上行。市場三方數據統計，截至2月25日，鎢粉價格已突破每公斤人民幣1,800元，較去年初上漲469.6%，較今年初上漲66.7%。業內人士稱，當前鎢價已處高位，繼續大幅上漲的空間尚不明確，但價格中樞已明顯上移，本輪行情已超出歷史經驗範疇。連帶大陸刀具行業集體調價。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。