A股驚奇 「三桶油」漲停
受到中東地緣政治衝突升級影響，大陸俗稱「三桶油」的中石油、中石化、中海油出現歷史上首次收盤集體漲停。其中，中石油股價創近11年新高，中海油創2022年上市以來新高，中國石化創2024年10月以來新高。
外界關注中東戰事帶給全球股市的影響，其中，昨（2）日大陸以及香港股市走勢不同調，上證指數開低震盪收高，最終上漲0.47%，收在4,182點，收盤價創下2015年8月以來近十年新高；香港股市受國際資金流動影響較大，恒生指數昨重挫2.14％。
滬深兩市昨日成交額達人民幣3.02兆，較上一個交易日放量人民幣5,327億。而在「三桶油」集體漲停狀態下，帶動油氣板塊全線走強，A股市場石油石化板塊48檔概念股中有28檔漲停。
大摩報告指出，相較於香港和離岸市場，更偏好A股市場。報告認為中國股市落後於新興市場，且A股市場受監管政策與地緣政治波動的影響較小，具備更佳防禦性，預期「國家隊」可能逐步由淨賣方轉為淨買方，南向資金流動動力放緩，亦將進一步穩定A股市場。
