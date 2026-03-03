A股驚奇 「三桶油」漲停

快訊

受到中東地緣政治衝突升級影響，大陸俗稱「三桶油」的中石油、中石化、中海油出現歷史上首次收盤集體漲停。其中，中石油股價創近11年新高，中海油創2022年上市以來新高，中國石化創2024年10月以來新高。

外界關注中東戰事帶給全球股市的影響，其中，昨（2）日大陸以及香港股市走勢不同調，上證指數開低震盪收高，最終上漲0.47%，收在4,182點，收盤價創下2015年8月以來近十年新高；香港股市受國際資金流動影響較大，恒生指數昨重挫2.14％。

滬深兩市昨日成交額達人民幣3.02兆，較上一個交易日放量人民幣5,327億。而在「三桶油」集體漲停狀態下，帶動油氣板塊全線走強，A股市場石油石化板塊48檔概念股中有28檔漲停。

大摩報告指出，相較於香港和離岸市場，更偏好A股市場。報告認為中國股市落後於新興市場，且A股市場受監管政策與地緣政治波動的影響較小，具備更佳防禦性，預期「國家隊」可能逐步由淨賣方轉為淨買方，南向資金流動動力放緩，亦將進一步穩定A股市場。

大陸手機業掀集體漲價潮 記憶體成本飆增效應 新機均價最高調漲25%

記憶體晶片成本飆漲，正引發連鎖反應，這一影響已波及大陸手機行業。陸媒報導，3月起，大陸手機行業將正式迎來全面漲價潮，新手機均價將較2025年同檔位機型上漲15%至25%。業內人士表示，主因記憶體及零組件成本暴漲，一年內可能多次調價。

大陸紙企喊漲 仍難轉牛市

大陸多家紙企近期集中上調紙類產品價格。其中，太陽紙業、五洲特紙均計劃自3月5日起，對旗下白牛皮紙產品價格統一漲價每噸人民幣300元（約新台幣1,377元），漲幅約4%左右。業內人士分析指出，大陸紙業仍未擺脫內捲競爭，現階段需求端難有起色，更多的是其他大宗商品帶動，難言轉牛市。

馬年開工…招聘密集 陸就業市場增溫

大陸各省企業春節過後用工需求回暖，返崗專列陸續抵達，招聘活動密集開展……馬年開工首周，各地勞動力市場逐步升溫，一派人勤春早繁忙景象。

拚AI應用 北京推中試基地

今年北京將深化人工智能在科學研究、製造、醫療、教育、金融、貿易、文旅等領域的賦能應用，打造國家人工智能應用中試基地，推動人工智能產業規模突破五千五百億元人民幣，培育二至三家具有生態主導力的人工智能領軍企業和一批專精特新企業。

北部灣油田 打造低空經濟

中國海油表示，北部灣海域油田無人機系統運營項目於二月廿八日落地，這是中國海上油田首次實現無人機規模化作業，為海洋能源開發與低空經濟融合提供了實踐範例。

華交會開幕 拓展多元商機

第三十四屆華東進出口商品交易會（以下簡稱華交會）一日在上海開幕。多家展商表示，多元化發展已經成為他們的必選項。

