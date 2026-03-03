快訊

大陸紙企喊漲 仍難轉牛市

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸多家紙企近期集中上調紙類產品價格。其中，太陽紙業、五洲特紙均計劃自3月5日起，對旗下白牛皮紙產品價格統一漲價每噸人民幣300元（約新台幣1,377元），漲幅約4%左右。業內人士分析指出，大陸紙業仍未擺脫內捲競爭，現階段需求端難有起色，更多的是其他大宗商品帶動，難言轉牛市。

目前山東地區白牛皮紙市場價格每噸維持在約人民幣7,200-7,400元，整體市場今年以來運行相對平穩。業內人士分析，元宵節後牛皮紙市場供需逐步恢復，價格有望穩中上漲。

除白牛皮紙外，今年前兩個月，大陸國內白卡紙和生活紙廠商先後大規模漲價，其中，白卡紙統一上調每噸人民幣200元，生活紙每噸上調人民幣100元，新價格從3月1日執行；玖龍紙業八大基地2月25日起包裝紙提價每噸人民幣50元，金光紙業等巨頭春節後白卡紙提價每噸人民幣200元，漲價函正逐步落地。

雖然紙企在漲價函中稱，漲價係原料成本攀升影響，但實際情況是，近期大陸國內闊葉漿現貨價格並未上漲而是小幅下行，業內認為，紙企此舉更多是為修復利潤，同時為後續紙漿漲價預留空間。

報導指出，大陸造紙業對進口紙漿依賴度較高，今年前三個月，海外漿企持續提升闊葉漿的報價，若航運周期和價格傳導正常，這部分漲價會在兩個月後傳導到大陸國內現貨市場，今年3月開始大陸闊葉漿價格有望上行，對紙企後續提價形成支撐。

大陸紙企喊漲 仍難轉牛市

