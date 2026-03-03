快訊

大陸手機業掀集體漲價潮 記憶體成本飆增效應 新機均價最高調漲25%

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
3月起，大陸手機行業將正式迎來全面漲價潮，新手機均價將較2025年同檔位機型上漲15%至25%。（路透）
3月起，大陸手機行業將正式迎來全面漲價潮，新手機均價將較2025年同檔位機型上漲15%至25%。（路透）

記憶體晶片成本飆漲，正引發連鎖反應，這一影響已波及大陸手機行業。陸媒報導，3月起，大陸手機行業將正式迎來全面漲價潮，新手機均價將較2025年同檔位機型上漲15%至25%。業內人士表示，主因記憶體及零組件成本暴漲，一年內可能多次調價。

第一財經指出，多家手機通路商透露，今年首波漲價最快在未來一周內落地，多款即將發布的新機起售價普遍上調人民幣600至1,000元（約新台幣2,750至4,590元），中高端旗艦機型漲幅或達人民幣2,000至3,000元（約新台幣9,180至13,770元），部分在售機型亦同步調整。

業內人士稱，大陸主流手機品牌均已完成漲價方案，部分品牌已下發調價通知。界面新聞指出，包括OPPO、一加、vivo、iQOO、小米、榮耀等品牌或將陸續上調老款機型售價。這將是近五年大陸手機行業規模最大、漲幅最為顯著的一輪集體調價。

產業人士指出，本輪手機漲價背後，是記憶體及零組件成本暴漲。財聯社報導指出，2026年第1季通用型DRAM合約價格季漲幅達55%至60%，NAND產品漲33%至38%，其中消費級大容量QLC產品漲幅不低於40%。以256G DDR5伺服器記憶體模組為例，價格已從每條人民幣4.5萬元漲至5.6萬元，漲幅約30%。

市場研究機構Counterpoint Research估算，3月後大陸市場新品手機均價將較2025年同檔位機型上漲15%至25%。此外，Counterpoint「2月內存價格追蹤報告」顯示，截至首季，記憶體價格較2025年第4季暴漲80%至90%，DRAM、NAND及HBM均創歷史新高。

部分品牌已感受到成本壓力。傳音控股預告2025年淨利年減54%，稱記憶體等價格上漲影響毛利率；魅族亦宣布暫停新產品自研硬體項目，稱記憶體價格持續暴漲影響新產品商業化。

過去十年，人民幣千元機是大陸手機市場擴張重要支點，但在記憶體價格高位運行下，低端機型利潤被迅速擠壓。業內人士預計，部分人民幣千元檔產品可能逐步退出，產品重心向中高端集中，行業集中度進一步提高。至於漲價何時結束，有手機廠商高層認為，將取決於算力投資節奏，若AI資本開支放緩，通用型記憶體供需關係或才會緩解。

手機 DRAM 記憶體模組

