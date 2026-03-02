快訊

鎢價一年狂飆五倍…未來還會漲？陸業內：上漲空間不明確

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
自2025年以來，鎢粉價格一路上行。市場三方數據統計，截至2月25日，鎢粉價格已突破每公斤人民幣1,800元，較去年初上漲469.6%，較今年初上漲66.7%。業內人士稱，當前鎢價已處高位，繼續大幅上漲的空間尚不明確，但價格中樞已明顯上移，本輪行情已超出歷史經驗範疇。連帶大陸刀具行業集體調價。

鎢被譽為「工業牙齒」，廣泛應用於工程機械、金屬切削機床、汽車製造、電子信息、航天軍工等領域，為現代工業不可或缺的核心材料。

科創板日報報導，業內人士表示，現階段刀具、礦山機械等硬質合金企業採購鎢粉，需要提前預定，甚至要交100%預付款才能拿到貨。該名人士進一步指出，如果企業有訂單在手，必須先鎖定原料、提前上調報價，否則在原料價格每日上漲的背景下，當天簽訂的訂單，次日補料就可能出現價格倒掛。

對於鎢價上漲原因，一名不具姓名的鎢粉產業鏈公司負責人表示，本輪漲價是多因素疊加推動：一方面鎢作為不可再生稀有金屬，實際供給進一步收縮；另一方面現有老礦山品位持續貧化，疊加環保、安全監管趨嚴，大量小礦山關停，且多年無新增礦山量產，供給能力持續下滑。

展望後市，上海有色網（SMM）鎢鉬行業高級分析師李加會分析，短期供需矛盾疊加資金熱度，鎢價易漲難跌。全年大概率維持偏強震蕩。後續即便2027—2028年新增鎢礦投產、供應有所寬鬆，價格中樞也很難回到2025年之前水平。

上證報引述業內人士報導，隨著大陸國內配額管制、環保限產及戰略收儲壓縮供給，太陽能光電、AI、新能源等新興需求持續釋放，供需緊平衡的格局短期內難以改變。預計未來一段時間內，鎢價仍將保持高位運行，產業鏈或將進入生態重構與優化升級的關鍵階段。

原料端漲價已全面傳導至下游生產企業，多家上市公司密集發佈漲價函以應對成本壓力。連日來，章源鎢業、華銳精密等下游企業陸續官宣調價。華銳精密相關工作人員表示，一般上游鎢粉漲價，整個刀具行業都會向下游傳導，因此多家刀具企業同步發佈漲價通知，基本以向下游傳導成本為主。

英對俄制裁涉中企 陸商務部：將採必要措施維護權益

英國早前公布擴大對俄羅斯制裁名單，當中涉及多家中國大陸企業，大陸商務部發言人回應稱，英國做法是沒有國際法依據，也未經聯合國授權的單邊制裁，中國對此強烈不滿並堅決反對，敦促英國從維護中英關係發展良好勢頭出發，立即糾正錯誤做法，撤銷對有關中國實體的制裁。

港媒：許仰天罕見亮相 或為SHEIN赴港上市鋪路

在2月24日廣東省高質量發展大會上，網上時裝零售商SHEIN（希音）創辦人許仰天罕見公開亮相，成為全場焦點。這位過去極為神秘、網上真容難尋的大陸企業家，此次以白襯衫、酒紅領帶的正式形象登場，打破SHEIN「創辦人神隱」標籤。

涉侵權 大陸3D列印龍頭被泡泡瑪特告上法院

近日，天眼查APP訊息顯示，深圳3D打印（列印）獨角獸拓竹科技陷入版權糾紛。原告為北京泡泡瑪特文化創意有限公司，被告包括深圳拓竹科技有限公司、深圳創客世界科技有限公司、上海輪廓科技有限公司，相關案由為著作權權屬、侵權糾紛。該案將於4月2日開庭。兩家明星公司的版權糾紛引發網友熱議。

千億級整合告吹後....陸算力巨頭中科曙光加速技術開發、做開放生態

在全球AI浪潮下，外界關注大陸國產算力巨頭之一的中科曙光近期發展。中科曙光戰略合作部總監陳衎2月28日在上海市政府記者會後受訪表示，中科曙光產品迭代速度會加快，發揮技術引領帶頭的作用，並做開放生態，與合作夥伴實現共贏。

勿盲目追求對標輝達晶片 陸政協委員周鴻禕提案「發展應偏向推理算力」

2026年大陸全國兩會召開在即，大陸全國政協委員、360創始人、董事長兼CEO周鴻禕建議「晶片政策上不能一味的都在追輝達（Nvidia）的高端訓練晶片」，呼籲大陸各地在發展算力方面應偏向於推理算力。

